Renault.com.tr Yenilendi!

Renault Türkiye, Londra merkezli DigitasLBi ve Renault Fransa işbirliğiyle yaklaşık 9 ay önce başladığı tasarım ve altyapı yenileme çalışmalarını tamamlayarak sadeleştirilmiş ve içerik açısından zenginleştirilmiş yeni (responsive) web sitesini yayına açtı. Renault için önemli pazarlardan biri olan Türkye’nin yeni sisteme geçen ilk ülkelerden biri olması, gerek Renault Grubu’nda gerekse otomotiv dünyasında büyük yankı uyandırdı.

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Renault, zengin ürün gamını ön plana çıkarırken, dikkat çeken bir diğer nokta ise yoğun takipçi ve etkileşim oranlarına sahip sosyal medya kanallarındaki iletişimin siteye taşınması.Renault Türkiye yeni web sitesini deneyimlemek için www.renault.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.