RiadSonic'den çift sürücülü klonlama istasyonu

Almanya merkezli çevre birimleri üreticisi RaidSonic, depolama sürücüleri için hazırladığı Icy Box markalı yeni aksesuarını duyurdu. Alüminyum kasaya sahip olan yeni sürücü, sabit disklerin harici sürücü olarak kullanılabilmesine ve sürücüler arasında PC yardımına ihtiyaç duymadan kopyalama yapılabilmesine, klon oluşturulabilmesine olanak tanıyor.

IB-120CL-U3 kod adını taşıyan yeni ürün, iki adet 2.5-inç veya 3.5-inç boyutundaki SATA sürücüler ile kullanılabiliyor. Hot Plug & Play ve Hot Swap gibi özelliklere de sahip olan cihaz, aynı zamanda USB 3.0 arabirimi ile uyumlu sistemlerde yüksek hızlı veri bağlantısı sağlayabiliyor. Eskimeye yüz tutan SATA sürücülerini harici birim olarak değerlendirmek isteyen kullanıcılar için hazırlanan Icy Box IB-120CL-U3'ün yurt dışı satış fiyatı ise 39,95 Avro.