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RiadSonic'den çift sürücülü klonlama istasyonu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
7,1b
1
9
HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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RiadSonic'den çift sürücülü klonlama istasyonu
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Almanya merkezli çevre birimleri üreticisi RaidSonic, depolama sürücüleri için hazırladığı Icy Box markalı yeni aksesuarını duyurdu. Alüminyum kasaya sahip olan yeni sürücü, sabit disklerin harici sürücü olarak kullanılabilmesine ve sürücüler arasında PC yardımına ihtiyaç duymadan kopyalama yapılabilmesine, klon oluşturulabilmesine olanak tanıyor.
IB-120CL-U3 kod adını taşıyan yeni ürün, iki adet 2.5-inç veya 3.5-inç boyutundaki SATA sürücüler ile kullanılabiliyor.  Hot Plug & Play ve Hot Swap gibi özelliklere de sahip olan cihaz, aynı zamanda USB 3.0 arabirimi ile uyumlu sistemlerde yüksek hızlı veri bağlantısı sağlayabiliyor. Eskimeye yüz tutan SATA sürücülerini harici birim olarak değerlendirmek isteyen kullanıcılar için hazırlanan Icy Box IB-120CL-U3'ün yurt dışı satış fiyatı ise 39,95 Avro.  
RiadSonic'den çift sürücülü klonlama istasyonu
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saintroyo 7 yıl
usb 3.0 destekleyen ve çift sürücü yuvasına sahip disk kutuları bakımından seçeneğimiz hiç yok desek yeridir.
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halitozbasli 7 yıl
Bende İcyboxın media playerı var gercekten kalite olarak iyi ürünler üretiyorlar ve malin peşini bırakmıyorlar sürekli update yayınlıyorlar.
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FoXDiE 7 yıl
Türkiyeye gelmez gelsede fiyatı keşke gelmeseydi dedirtir :D
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yildiray35 7 yıl
thunderbolt bağlantısıda olsaymış güzel olurmuş.
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highgen 7 yıl
aktarım hızları ne kadar acaba pratik bi cihaz
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_bluescream_ 7 yıl
Gerçekten çok güzel bi ürün tr fiyatı heralde 200 liradan başlar :D
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djisis 7 yıl _bluescream_
_bluescream_

Gerçekten çok güzel bi ürün tr fiyatı heralde 200 liradan başlar :D

Sorun ne kadar olacağı değil kimin getireceği,
2006'da icybox'ın hot plug kutusunu almıştım, dijital trend getiriyordu o zamanlar,
Şimdi bırakmışlar Asya diye bir firma getiriyor,
Bu firmada ne kadar arkasında durur bilinmez,
Eğer talep varsa toplanak biz getirek :)
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Recharged 7 yıl
Ürün çok iyi.Özellikle internet cafe sahipleri için klonlama seçeneği müthiş.Ghost ile Acronis ile uğraşacağına,kablolarla boğuşacağını bundan bir kere alıp klonlamayı bunun üzerinden yapmak mantıklı.Türkiye'de fiyatı muhtemelen bu konuda yazdığı gibi olmayacaktır.Türkiye'ye gelir mi orasıda tartışılır.
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