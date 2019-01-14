Robotic ElliQ dijital asistanı yaşlılara yalnızlığı unutturmaya geliyor

Yaşadığımız bu dönemde yaşlı insanların daha fazla yalnız kaldığına veya huzur evlerine yerleştirildiğine şahit oluyoruz. İsrailli ElliQ firması yaşlı insanları yalnızlıktan kurtarmayı amaçlayan bir dijital asistan geliştirmiş.

Robotic ElliQ özellikleri ve fiyatı

CES 2019 fuarında sergilenen Robotic ElliQ dijital asistan sistemi 3 farklı bileşene sahip ve yapay zekâ teknolojilerini temel alıyor. Dijital asistan ElliQ firması tarafından geliştirilmiş.

Robotic ElliQ ürününde mikrofon ve hoparlörün olduğu, ayrıca şarj istasyonunun bulunduğu bir istasyon bulunuyor. Çift kameralı bir tablet yapay zekâ işlemlerini hallediyor. Üzerinde LED bir halka bulunan ve yüze benzeyen bir robotik kafa da hemen yanında yer alıyor.

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ElliQ yapay zekâ sistemi kamera ve mikrofonları kullanarak sürekli odayı takip ediyor. Kullanıcının birileriyle konuşması, televizyon izlemesi gibi aktiviteler tanımlanıyor ve yalnız kalmadığı anlaşılıyor.

Eğer kullanıcı bir süre hareketsiz ve sessiz kalırsa bu kez robotik kafa devreye giriyor ve sentetik sesi ile konuşma başlatıyor. Fıkralar anlatıyor, bulmacalar soruyor veya tablet ekranında ilginç videolar oynatıyor.

Kullanıcısını yalnız bırakmamayı amaçlayan sistem ayrıca gelen komutları yerine getiriyor veya ilaç gibi önemli konularda bilgilendirme yapıyor. Aile üyeleri ise uzaktan kullanıcıyı takip ediyor ve gerektiğinde iletişim kurabiliyor. Robotic ElliQ sistemi 1499$ fiyat etiketine sahip ve aylık olarak 35$-50$ arasında da hizmet aboneliği istiyor.