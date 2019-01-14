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Robotic ElliQ dijital asistanı yaşlılara yalnızlığı unutturmaya geliyor

Yalnız yaşamak zorunda kalan yaşlılar için Robotic ElliQ yapay zekâ asistanı sohbet arkadaşı olmayı amaçlıyor. Fıkralar anlatıyor, bulmacalar soruyor veya ilaçlarını hatırlatıyor.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ekrem71
Haber Editörü
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Yaşadığımız bu dönemde yaşlı insanların daha fazla yalnız kaldığına veya huzur evlerine yerleştirildiğine şahit oluyoruz. İsrailli ElliQ firması yaşlı insanları yalnızlıktan kurtarmayı amaçlayan bir dijital asistan geliştirmiş.

Robotic ElliQ özellikleri ve fiyatı

CES 2019 fuarında sergilenen Robotic ElliQ dijital asistan sistemi 3 farklı bileşene sahip ve yapay zekâ teknolojilerini temel alıyor. Dijital asistan ElliQ firması tarafından geliştirilmiş.

Robotic ElliQ ürününde mikrofon ve hoparlörün olduğu, ayrıca şarj istasyonunun bulunduğu bir istasyon bulunuyor. Çift kameralı bir tablet yapay zekâ işlemlerini hallediyor. Üzerinde LED bir halka bulunan ve yüze benzeyen bir robotik kafa da hemen yanında yer alıyor.

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ElliQ yapay zekâ sistemi kamera ve mikrofonları kullanarak sürekli odayı takip ediyor. Kullanıcının birileriyle konuşması, televizyon izlemesi gibi aktiviteler tanımlanıyor ve yalnız kalmadığı anlaşılıyor.

Eğer kullanıcı bir süre hareketsiz ve sessiz kalırsa bu kez robotik kafa devreye giriyor ve sentetik sesi ile konuşma başlatıyor. Fıkralar anlatıyor, bulmacalar soruyor veya tablet ekranında ilginç videolar oynatıyor.

Kullanıcısını yalnız bırakmamayı amaçlayan sistem ayrıca gelen komutları yerine getiriyor veya ilaç gibi önemli konularda bilgilendirme yapıyor. Aile üyeleri ise uzaktan kullanıcıyı takip ediyor ve gerektiğinde iletişim kurabiliyor. Robotic ElliQ sistemi 1499$ fiyat etiketine sahip ve aylık olarak 35$-50$ arasında da hizmet aboneliği istiyor.

 

https://newatlas.com/elliq-seniors-robot/58009/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
MonitörKertenkelesi 4 ay
Daha kolay yapılabilirmiş. Bu cihazın amacı yaşlı veya yalnız kişinın güvende olduğunu bilmek, zihinsel sağlığını da ayakta tutmak ve onu oyalamak değil mi. Ama evde hareket algılamadığında bunu yapması bir hayli saçma. Kişi uyuyabilir veya odada olmayabilir. Veya o an bir şey okuyor da olabilir. Oysa odayı kontrol eden mekanizması çıkarılsa ve kişiyi iki veya üç saat ara ile arayıp kontrol etse ve konuşmak istemiyor ise üç veya dört saat sessize alınabilir olsa daha iyi olurmuş. Ama günde 4 defa nasılsın diye sorduğu halde hiç cevap vermez ise direkt bir yakınını veya hastaneyi veya polisi araması da iyi olurmuş, böylece güvenliğinde veya sağlığında bir sorunu olduğu anlaşılırmış.
Ama öte yandan bütün bunları bir akıllı telefon uygulaması da yapabileceği için böylesi bir cihaza hiç gerek yok ki. Tek yapılması gereken bir APP uygulaması ile bütün hepsini akıllı telefon ile halletmek.




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