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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Haftaya BİM ve A101 marketlerde öne çıkan teknolojik ürünler

17 Ocak A101 marketlerde uygun fiyata Oral-B şarjlı diş fırçası var. 18 Ocak BİM aktüel ürünler arasında ise HP Deskjet 2620 hepsi bir arada kablosuz yazıcı var.
4 ay
16,2b
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28
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Haftaya BİM ve A101 marketlerde öne çıkan teknolojik ürünler

17 Ocak A101 aktüel ürünler ve 18 Ocak BİM aktüel ürünler arasında yer alan elektronik cihazları sizler için bir araya getiriyoruz. Samsung Galaxy J4 Core daha ucuz bir fiyattan gelecek. Oral-B şarjlı diş fırçası ise çok uygun fiyatta.

17 Ocak A101 aktüel ürünler

17 Ocak A101 aktüel ürünler arasında Samsung Galaxy J4 Core modeli dikkat çekiyor. Android Go telefonu olarak lanse edilen Galaxy J4 Core modeli 6 inçlik 1440x720 piksel çözünürlükte ekrana sahip. 4 çekirdekli bir işlemciden gücünü alan model 1GB RAM ve 16GB depolama ile destekleniyor.

Ayrıca Bkz. "VLC uygulaması 3 milyar indirme rakamına ulaştı"

3300mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan modelin ön ve arka tarafında 8MP çözünürlüğünde kamera yer alırken düşük donanımlı sistemler için akıcılık sağlamayı amaçlayan Android 8.1 Go işletim sistemi ile kutudan çıkıyor. Telefon için belirlenen fiyat 999TL. GM 8 Go modeli bu anlamda biraz daha ucuz sayılabilir.

 

Haftaya BİM ve A101 marketlerde öne çıkan teknolojik ürünler
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Diğer taraftan Oral-B PRO6000 şarjlı diş fırçası 289TL fiyat etiketine sahip. Fiyatın oldukça uygun olduğunu söyleyebiliriz.

18 Ocak BİM aktüel ürünler

18 Ocak BİM aktüel ürünler arasında Reeder M7S tablet modeli var. 7 inçlik ekran, 2000mAh kapasiteli batarya, 3G desteği gibi özellikleri olan tablet modeli 299TL. 1GB RAM boyutu ise darboğaz oluşturabilir. Bu bakımdan sadece telefon özelliğini kullanmak için tercih edilebilir.

 

Haftaya BİM ve A101 marketlerde öne çıkan teknolojik ürünler
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Diğer taraftan HP Deskjet 2620 hepsi bir arada kablosuz yazıcı modeli yaklaşık 1 yıldır BİM mağazalarında satışa çıkıyor ve 175TL fiyat etiketi halen daha çok uygun.

Yine Kingston 32GB Data Traveller USB 3.0 bellek 29TL fiyatı ile piyasanın 1-2TL altında. RGB aydınlatmalı ve 2600DPI hassasiyet değerine sahip Trust GXT 105 oyuncu faresi de 39TL ile dikkat çekiyor.

 

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burgfb 4 ay en beğenilen
Telefonun yanında core yazıyorsa uzak durun. 2. el temiz birşey alın daha iyi.
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interwap 4 ay
Yazmıyor ama poşet 25 kuruş.
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agent1453 4 ay
Düz hesap 285/5=57 adet Misvak 5tl'den en az 1 yıl gider,fırça macun gerekmez.
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T Square 4 ay
Trust GXT 105 fare almayın beyler resmen çöp bilginiz olsun.
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ipli jeton 4 ay
Pusuya yattım.
16GB sandisk MicroSD kartın indirime girmesini bekliyorum. Girerse yeşillendirin beni.
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RaptorFX 4 ay
Uydu alıcısı nasıl?
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elektrontan 4 ay
Diş fırçası ne öyle? Ne olursa olsun, o kadar para mı verilir?!
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huseyincarnege 4 ay
j4 core 1gb ram bir kor gitya
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DH Misafiri 4 ay
burgfb core den neden uzak dursun millet core daha iyi gelişmiş yanlış algı vermeyin millete
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Fenomenon 4 ay
300 liraya dış fırçası mı alınır ya.
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Emin KOÇ 4 ay
O telefonu alacaklara şimdiden geçmiş olsun
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Seyrim 4 ay
O nasıl bir diş fırçası.. Fiyat ne öyle..
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