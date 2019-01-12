Haftaya BİM ve A101 marketlerde öne çıkan teknolojik ürünler

17 Ocak A101 aktüel ürünler ve 18 Ocak BİM aktüel ürünler arasında yer alan elektronik cihazları sizler için bir araya getiriyoruz. Samsung Galaxy J4 Core daha ucuz bir fiyattan gelecek. Oral-B şarjlı diş fırçası ise çok uygun fiyatta.

17 Ocak A101 aktüel ürünler

17 Ocak A101 aktüel ürünler arasında Samsung Galaxy J4 Core modeli dikkat çekiyor. Android Go telefonu olarak lanse edilen Galaxy J4 Core modeli 6 inçlik 1440x720 piksel çözünürlükte ekrana sahip. 4 çekirdekli bir işlemciden gücünü alan model 1GB RAM ve 16GB depolama ile destekleniyor.

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3300mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan modelin ön ve arka tarafında 8MP çözünürlüğünde kamera yer alırken düşük donanımlı sistemler için akıcılık sağlamayı amaçlayan Android 8.1 Go işletim sistemi ile kutudan çıkıyor. Telefon için belirlenen fiyat 999TL. GM 8 Go modeli bu anlamda biraz daha ucuz sayılabilir.

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Diğer taraftan Oral-B PRO6000 şarjlı diş fırçası 289TL fiyat etiketine sahip. Fiyatın oldukça uygun olduğunu söyleyebiliriz.

18 Ocak BİM aktüel ürünler

18 Ocak BİM aktüel ürünler arasında Reeder M7S tablet modeli var. 7 inçlik ekran, 2000mAh kapasiteli batarya, 3G desteği gibi özellikleri olan tablet modeli 299TL. 1GB RAM boyutu ise darboğaz oluşturabilir. Bu bakımdan sadece telefon özelliğini kullanmak için tercih edilebilir.

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Diğer taraftan HP Deskjet 2620 hepsi bir arada kablosuz yazıcı modeli yaklaşık 1 yıldır BİM mağazalarında satışa çıkıyor ve 175TL fiyat etiketi halen daha çok uygun.

Yine Kingston 32GB Data Traveller USB 3.0 bellek 29TL fiyatı ile piyasanın 1-2TL altında. RGB aydınlatmalı ve 2600DPI hassasiyet değerine sahip Trust GXT 105 oyuncu faresi de 39TL ile dikkat çekiyor.