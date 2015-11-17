Robotlar birbirini eğitebilecek

İnsan düşünebilmesi ve öğrenebilmesi ile beklenmedik konulara kolay şekilde uyum sağlayabiliyor ve çözümler üretebiliyor. Peki bu tarz durumlarda robotlar ne yapıyor?

Robotlar bildiğiniz üzere önceden programlanmış komutları hiçbir ekstra ihtiyaç duymadan saatler hatta günler boyunca yapabilecek kapasiteye sahip. Ancak karşılarına yeni bir obje geldiğinde bu kadar rahat hareket edemiyor ve sorunlar yaşıyorlar. İşte bu noktada Brown Üniversitesi araştırmacıları öğrenebilir robot konsepti üzerinde çalışma gösteriyor.

Stefanie Tellex tarafından geliştirilen sistem, bir robotun bünyesinde yer alan kamera ve kızılötesi sensörler ile defa karşısına çıkan objeyi farklı açılardan incelemesine ve ona göre karar verip adım atmasına dayanıyor. Sürecin güzel yanı ise robotun doğru açıyı bularak örneğin bir ojeyi masadan kaldırmayı öğrenmesi, diğer robotlara kolay bir şekilde aktarılabiliyor. Bu sayede robotlar insan eğitimi gibi birbirlerini eğitebiliyor ve ilk defa karşılarına çıkan sorunların çözümlerini diğer robot modellerinden alabiliyorlar.

Bu yaklaşım ve paylaşım tekniğini "Baxter" isimli endüstriyel robotu üzerinde uygulayan Tellex, belirtildiği kadarıyla bu teknik altyapı ile benzerlerden %75 daha fazla verim alabiliyor. Sistemin gelecekte onlarca robotun deneyimsel katkısıyla beraber endüstriyel kontrol sürecini daha kullanışlı, akıllı ve hızlı hale getirmesi hedefleniyor.

http://www.engadget.com/2015/11/17/robots-picking-up-objects/