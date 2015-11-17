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Robotlar birbirini eğitebilecek

İnsanlar gibi artık robotlar da kendilerini eğiterek doğru yolu bulabiliyor ve hepsinden önemlisi bunları diğer robotlar ile paylaşabiliyor. Öğrenen robot ordular yavaş yavaş geliyor.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Robotlar birbirini eğitebilecek

İnsan düşünebilmesi ve öğrenebilmesi ile beklenmedik konulara kolay şekilde uyum sağlayabiliyor ve çözümler üretebiliyor. Peki bu tarz durumlarda robotlar ne yapıyor?
Robotlar bildiğiniz üzere önceden programlanmış komutları hiçbir ekstra ihtiyaç duymadan saatler hatta günler boyunca yapabilecek kapasiteye sahip. Ancak karşılarına yeni bir obje geldiğinde bu kadar rahat hareket edemiyor ve sorunlar yaşıyorlar. İşte bu noktada Brown Üniversitesi araştırmacıları öğrenebilir robot konsepti üzerinde çalışma gösteriyor.
Stefanie Tellex tarafından geliştirilen sistem, bir robotun bünyesinde yer alan kamera ve kızılötesi sensörler ile defa karşısına çıkan objeyi farklı açılardan incelemesine ve ona göre karar verip adım atmasına dayanıyor. Sürecin güzel yanı ise robotun doğru açıyı bularak örneğin bir ojeyi masadan kaldırmayı öğrenmesi, diğer robotlara kolay bir şekilde aktarılabiliyor. Bu sayede robotlar insan eğitimi gibi birbirlerini eğitebiliyor ve ilk defa karşılarına çıkan sorunların çözümlerini diğer robot modellerinden alabiliyorlar.
Bu yaklaşım ve paylaşım tekniğini "Baxter" isimli endüstriyel robotu üzerinde uygulayan Tellex, belirtildiği kadarıyla bu teknik altyapı ile benzerlerden %75 daha fazla verim alabiliyor. Sistemin gelecekte onlarca robotun deneyimsel katkısıyla beraber endüstriyel kontrol sürecini daha kullanışlı, akıllı ve hızlı hale getirmesi hedefleniyor.

http://www.engadget.com/2015/11/17/robots-picking-up-objects/ Yorum Yaz
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Mianfei 4 yıl
SKYNET INCOMING
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ceycey11 4 yıl
ondan sonra skynet gelip totomuzda nükleeri patlatınca ağlamak yok. Programla iş yapsın, öğretmeyi şunu bunu ne çıkartıyorsun.
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arel.gr 4 yıl
birbirlerini ureteceklerdi, simdide egitim.
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kadirirdem 4 yıl
yakında;
A- sana update geldimi kanka bana 6.0 geldi bulaşık yıkamayı getiriyormuş
B- yok gelmedi knk imei ye göre geliyor bir kaç güne gelir...
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1BilimAdamı 4 yıl
Her robot haberini askeri ordulara bağlamasanız olmaz zaten.
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Sefil_Arbaletçi 4 yıl 1BilimAdamı
Fire_67

Her robot haberini askeri ordulara bağlamasanız olmaz zaten.

Kim askeri orduya bağlamış?daha sadece 2 yorum var biri sizin diğeri orduyla alakasız.elbette gelecek yorumlarda bağlanacak sizin yorumunuz da + lara boğulacak.gibime geldi,neyse.
Güzel bir gelişme,tıbbi alanda uygulanırsa çok faydası olacaktır.ama genede 1 fırın ekmek yemeli bence.beyin yapısı daha çok incelenmeli diye düşünüyorum
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viper17 4 yıl
birbirlerini update de etseler bari
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