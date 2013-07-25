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Roccat, Kone Pure Optical isimli oyuncu faresini tanıttı

5 yıl
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Roccat, Kone Pure Optical isimli oyuncu faresini tanıttı
Roccat, Kone Pure Optical isimli oyuncu faresini tanıttı
Ürettiği fare, klavye ve kulaklık gibi çevre birimleri ile sık sık gündeme gelen Roccat, Kone Pure Optical isimli oyuncu faresini tanıttı.
Firmanın Kone Pure serisi oyuncu farelerinden üzerinde yer alan optik sensör ile ayrılan Kone Pure Optical, hem ergonomik hem de tasarımsal olarak oyuncuların seveceği bir yapıda hazırlanmış durumda. Üzerinde yüksek hassasiyet için Pro-Optic (R3) optik sensör, kaliteli Omron anahtarlar ve firmanın Easy-Shift[+], Easy Aim ve ROCCAT Talk teknolojilerinin yer aldığı fare, kullanıcılara gerçek 4000 DPI çözünürlük sağlıyor. Ayrıca 30G hızlanma, 1ms tepki süresi, 1000HZ yoklama hızı, 72MHz Turbo Core V2 32-bit Arm tabanlı dahili işlemci, 576KB depolama alanı gibi diğer teknik ayrıntılara da sahip olan Kone Pure Optical, gövdesinde 7 adet programlanabilir tuş barındırıyor.
Teknik detayları, ergonomik yapısı ve tasarımı ile dikkat çeken Roccat Kone Pure Optical oyuncu faresinin üzerinde ayrıca 16.9 milyon renk destekli aydınlatma sistemide yer alıyor. Windows işletim sistemiyle uyumlu olarak çalışan model, 69,99 Euro Avrupa satış fiyatıyla piyasaya çıkmış durumda. Ülkemize ne zaman geleceği ise henüz bilinmiyor.
(RC) / (TPU) 

http://www.techpowerup.com/187715/roccat-kone-pure-optical-mouse-and-sense-meteor-blue-mousepad-now-available.html Yorum Yaz
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MxFxOx 5 yıl
350tl yi bulur. Bellek falan var en pahalı farelerden biri olacak
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MxFxOx 5 yıl
tasarımı beğendim özelliklerine bakmadan alırım :D
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Christian Lorenz 5 yıl
Fiyat çok iyi ama denildiği üzere ülkemize ne zaman geleceği bilinmiyor.Umarım kısa sürede gelir.
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Johnnie Walkerr 5 yıl
70 euro ise türkiye de en az 350 400 tlden satılır.keza mamba 100 dolar yurtdışı tr de 315tl altı yok.
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