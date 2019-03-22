Roccat aydınlatmalı Kova AIMO oyuncu faresini duyurdu

Bir süre önce Turtle Beach tarafından satın alınan Roccat markası yeni ürünler piyasaya sürmeye devam ediyor. Her iki el için de kullanılabilen Roccat Kova AIMO oyuncu faresi duyuruldu.

Roccat Kova AIMO özellikleri ve fiyatı

3.8 x 6.6 x 13.1cm boyutlarında olan Kova AIMO oyuncu faresi sağ ve sol el hesaba katılarak tasarlanmış. Farenin her iki tarafında bir tanesi hızlı atış olmak üzere iki tuş bulunuyor. Farede toplam 13 tuş var ve yazılım ile özelleştirilebiliyor. Tekerlek ve arka kısımlarda 16.8 milyon renk sunabilen RGB LED aydınlatma mevcut. Aydınlatma yine yazılım ile kontrol edilebiliyor.

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Ürün Pro-Optic Sensor R6 sayesinde 7000dpi hassasiyet seviyesine kadar çıkabiliyor. Sensör 20G hızlanma ve 1000Hz bildirim hızı sunuyor. Donanım tarafında ARM tabanlı 32-bitlik 50MHz Turbo Core V2 kontrolcü tercih edilmiş. Bu sayede özelleştirme verileri saklanarak yeniden uygulanabiliyor.

AIMO aydınlatma ekosistemine uyumlu olan tüm cihazların Kova AIMO modelinin aydınlatma sistemi ile entegre olarak çalışabileceği ifade ediliyor. Roccat Kova AIMO oyuncu faresi 60 Pound fiyat etiketine sahip.