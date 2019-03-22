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Roccat aydınlatmalı Kova AIMO oyuncu faresini duyurdu

Her iki el için uyumlu tuş dizilimi ve RGB LED aydınlatma özelliği ile Roccat Kova AIMO oyuncuları hedefliyor. Roccat Kova AIMO özellikleri ve fiyatı haberimizde.
2 ay
4b
1
4
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir süre önce Turtle Beach tarafından satın alınan Roccat markası yeni ürünler piyasaya sürmeye devam ediyor. Her iki el için de kullanılabilen Roccat Kova AIMO oyuncu faresi duyuruldu.

Roccat Kova AIMO özellikleri ve fiyatı

3.8 x 6.6 x 13.1cm boyutlarında olan Kova AIMO oyuncu faresi sağ ve sol el hesaba katılarak tasarlanmış. Farenin her iki tarafında bir tanesi hızlı atış olmak üzere iki tuş bulunuyor. Farede toplam 13 tuş var ve yazılım ile özelleştirilebiliyor. Tekerlek ve arka kısımlarda 16.8 milyon renk sunabilen RGB LED aydınlatma mevcut. Aydınlatma yine yazılım ile kontrol edilebiliyor.

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Ürün Pro-Optic Sensor R6 sayesinde 7000dpi hassasiyet seviyesine kadar çıkabiliyor. Sensör 20G hızlanma ve 1000Hz bildirim hızı sunuyor. Donanım tarafında ARM tabanlı 32-bitlik 50MHz Turbo Core V2 kontrolcü tercih edilmiş. Bu sayede özelleştirme verileri saklanarak yeniden uygulanabiliyor.

AIMO aydınlatma ekosistemine uyumlu olan tüm cihazların Kova AIMO modelinin aydınlatma sistemi ile entegre olarak çalışabileceği ifade ediliyor. Roccat Kova AIMO oyuncu faresi 60 Pound fiyat etiketine sahip.

 

https://www.techpowerup.com/253950/roccat-announces-the-kova-aimo-gaming-mouse Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
HoLyZz! 1 ay
2-3 senedir kullanıyorum ben, sağ ve sol tuşların yanındaki ufak tuşlar çok kullanışlı ancak uzun süre alışmanız lazım. Bazen yanlışlıkla onlara basıyordum ilk başlarda.
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The.Mafia 2 ay
İsim olarak kova olmamış ama bize göre o adamlar ne düşünerek koydu bakalım o ismi tasarım olarak güzel yalnız
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qoqoCAN 2 ay
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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profecco 2 ay
Kova ne ya ne biçim isim bu! Chevrolet'in Nova adlı bir otomobili vardı. Nova İspanyolca'da 'gitmez' anlamına geliyor ve Güney Amerika'da (ki Brezilya hariç tamamında İspanyolca konuşulur) bu otomobil modelini satamamışlardı :) Sonra bir de Mazda'nın Laputa modeli var. O da İspanyolca'da fahişe anlamına geliyor.
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