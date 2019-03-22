Galaxy A90 modelinin çentiksiz ekranı doğrulandı

Bu yıl akıllı telefon sektöründe Samsung’un radikal değişiklikleri gözlerden kaçmıyor. Uzun süre kavisli ekran ve 18:9 görüntü oranında ısrar eden firma sürpriz yaparak çentikli tasarıma geçiş yapmıştı. Bununla birlikte Samsung halen ekranda çentik olmasından yana değil.

Galaxy A90 özellikleri

Uygun fiyatlı amiral gemisi olması beklenen Galaxy A90 modeli ile ilgili detaylar giderek netleşiyor. Samsung’un kısa bir süre sitesinde yer verdiği ve sonra kaldırdığı yeni bir görsel iddiaları doğrular nitelikte.

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Gelen bilgilere göre Galaxy A90 modelinin mekanizmalı bir çift kamera modülü olacak. Modül 180 derece dönebildiği için her iki tarafta da kullanılabilecek. Bu sayede telefonun ekranı çentiksiz ve çerçevesiz olacak.

Ortaya çıkan görsel de Galaxy A90 için Notchless Display şeklinde bir tanımlama kullanılacağını gösteriyor. Samsung çentikli akıllı telefonları için Infinity Display tanımını kullanmaktaydı. 10 Nisan tarihindeki etkinlikte bu tanımın resmiyet kazanacağı tahmin ediliyor.

Henüz Galaxy A90 akıllı telefonu ile ilgili donanım bilgisi mevcut değil. Tahminlere bakarak Snapdragon 855 yonga seti, 48MP çözünürlüğünde ana kamera, 6GB/8GB RAM, 128GB/256GB depolama kapasitesi şeklinde özellikler olacağını söyleyebiliriz.