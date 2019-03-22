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Galaxy A90 modelinin çentiksiz ekranı doğrulandı

Gelecek ay tanıtılacak olan Galaxy A90 akıllı telefonunda Notchless Display tanımlaması kullanılacak. Samsung bu tanımın altında çentiksiz ve çerçevesiz akıllı telefonlarını toplayacak.
1 ay
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu yıl akıllı telefon sektöründe Samsung’un radikal değişiklikleri gözlerden kaçmıyor. Uzun süre kavisli ekran ve 18:9 görüntü oranında ısrar eden firma sürpriz yaparak çentikli tasarıma geçiş yapmıştı. Bununla birlikte Samsung halen ekranda çentik olmasından yana değil.

Galaxy A90 özellikleri

Uygun fiyatlı amiral gemisi olması beklenen Galaxy A90 modeli ile ilgili detaylar giderek netleşiyor. Samsung’un kısa bir süre sitesinde yer verdiği ve sonra kaldırdığı yeni bir görsel iddiaları doğrular nitelikte.

Ayrıca Bkz. "Windows 7 için teknik desteğin kesilmesine geri sayım rahatsız edici uyarılarla başladı"

Gelen bilgilere göre Galaxy A90 modelinin mekanizmalı bir çift kamera modülü olacak. Modül 180 derece dönebildiği için her iki tarafta da kullanılabilecek. Bu sayede telefonun ekranı çentiksiz ve çerçevesiz olacak.

Ortaya çıkan görsel de Galaxy A90 için Notchless Display şeklinde bir tanımlama kullanılacağını gösteriyor. Samsung çentikli akıllı telefonları için Infinity Display tanımını kullanmaktaydı. 10 Nisan tarihindeki etkinlikte bu tanımın resmiyet kazanacağı tahmin ediliyor.

Henüz Galaxy A90 akıllı telefonu ile ilgili donanım bilgisi mevcut değil. Tahminlere bakarak Snapdragon 855 yonga seti, 48MP çözünürlüğünde ana kamera, 6GB/8GB RAM, 128GB/256GB depolama kapasitesi şeklinde özellikler olacağını söyleyebiliriz.

 

https://www.phonearena.com/news/Samsung-Galaxy-A90-notchless-display-confirmed_id114708 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ahmetbayram5 1 ay
Çentik,delik gibi saçmalıklar bitse de kurtulsak.sırf kağıt üzerinde %5 fazla değere sahip olmak için telefonları iğrenç bir görünüme soktular.
A8 2018 kullanıcısıyım.eğer a90'da hoparlör a8'de olduğu gibi sağ üst köşede olursa a90'ı alırım.şarj girişinin yanındaki hoparlör hoşuma gitmiyor.el orayı her şekilde kapatır.
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Lumibrite 1 ay
Sd 855'le gelirse, S 10'un satışını baltalar...Gerçekte böyle bir model çıkacaksa, biraz kırpılmış bir işlemciyle gelecektir
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MHEC 1 ay
855 ve nispeten s10 serisine göre uygun fiyat ile piyasaya damga vurabilir.
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kırmızı panda 1 ay
A serisi cihaz 855 ile gelmez diye düşünüyorum. 710 veya 712 ile gelir bence, dediğim gibi olur ve 3500 civarı etiketi olursa marka algısından dolayı piyasası olabilir.
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cleancoder 1 ay kırmızı panda
Bende aynı fikirdeyim. 855'le gelse mükemmel olur ama pek sanmıyorum.
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hamza5806 1 ay
Su centik beyinsizligi ciktigi gibi yok olsun yeter artik mide bulandırıyor yav
Nokia 9 gibi altta ustte az bosluklu tasarim centikli delikli bilmem neli telefonlara bin basar net
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DH Misafiri 1 ay
çok iyi fiyat
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The.Mafia 1 ay
Tasarım olarak s serisine benziyor ayırt etmek zor fiyat ne olacak bakım
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Kayrabey 1 ay
Fiyat 4.399tl olur
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Ussuz 1 ay
Eee iyiymiş bu:D Fiyatı da uygun olursa iş yapar.
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