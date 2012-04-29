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Rocketfish Sound Prism, üçgen yapısıyla Smart Cover tarzı aksesuarlar ile kullanılabiliyor

7 yıl
3,2b
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Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil cihazlar ile ilgili bugüne kadar piyasaya sürülmüş hoparlörler arasında zaman zaman dikkat çekici tasarımlara sahip olanlar da göze çarpıyor. Bunlardan birisi Sound Prism.

Rocketfish firması tarafından tasarlanan üçgen şeklindeki hoparlör Bluetooth bağlantısı ile uyumlu tüm mobil cihazlarınıza bağlanabiliyor. Ancak onu farklı kılan üçgen şeklindeki yapısı.

Hoparlör Apple'ın Smart Cover ve benzeri tüm aksesuarların üçgen şeklinde kullanıldığında içerisine sığacak şekilde tasarlanmış. Bu bakımdan ekstra bir yer kaplamıyor ve kendi kılıfı aksesuarın içerisindeki mıknatıslara yapışarak sabit de kalabiliyor. 

Rocketfish firması hoparlör tasarımını CRE8 tasarım stüdyosu ile birlikte yaptı. Hoparlör 80$ fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

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E_Aydin35 7 yıl
iPad için güzel bir aksesuar, yani bana göre fazla param yok sa 80$vermek için gereksiz bulduğum bir şey, hoparlötr ama bazı işler için gereğinden fazla gerekli oluyor..
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coreindie 7 yıl
Olaya bir de şu açıdan yaklaşalım demişler. Dik üçgene benziyor hipotenüs filan
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Satisfaction45 7 yıl
Harika bi tasarım çok kullanışlı ama bakalılım tasarım kadar kaliteyide veriyomu
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