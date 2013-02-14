Rollei, iSY Photo ve iSY WiFi Photo isimli yazıcılarını duyurdu









Akıllı cihazlar ve kameraları geliştikçe, bu cihazlar ile fotoğraf çekenlerin sayısıda büyük oranda arttı. Çektikleri bu fotoğrafları bastırmayı düşünenler için de piyasada portatif fotoğraf yazıcıları geliştirilmeye devam ediyor. Bu doğrultuda Rollei firması, iki yeni fotoğraf yazıcısını duyurdu.





Firma tarafından duyurulan modeller Rollei iSY Photo Printer ve Rollei iSY WiFi Photo Printer isimlerine sahipler. İki modelde oldukça kompakt bir yapıya sahip ve iOS/Android işletim sistemi yüklü akıllı cihazlar ile uyumlu olarak çalışabiliyorlar. Üzerlerinde USB bağlantısı yer alan yazıcılardan Rollei iSY Wi-Fi modeli, kablosuz olarak baskı yapılmasına da olanak verebiliyor.

Yazıcılar, 300x300 dpi renkli baskıları 55 saniyede verebiliyorlar ve basılan bu fotoğraflar özel kağıtlar sayesinde parmak izi kalmayan ve su geçirmeyen bir yapıya kavuşabiliyorlar. Her kartuşları ile 16.7 milyon renk derinliğinde 36 adet fotoğraf ve 10x15 cm, 10x42 cm boyutlarında çıktı verebilen yazıcıların, 36 poz basabilen kartuşları 19$ fiyat etiketine sahip ve fotoğraf başına 0.52$ maliyete sahipler.





Siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip olan ve 17x15x12 cm boyutlarıma sahip olan fotoğraf yazıcılarından Wi-Fi özelliğine sahip olan model 240$, normal model ise 215$ fiyat etiketi ile satın alınabiliyor.





http://www.photographyblog.com/news/rollei_isy_photo_printer/