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Röportaj: Toshiba'nın gözlük gerektirmeyen 3D TV'leri ve Tegra 2'li Tablet bilgisayarını konuştuk

8 yıl
47,6b
1
Televizyonlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Japon elektronik üreticisi Toshiba ile gözlük gerektirmeyen 3D TV'leri PlayStation 3'e de güç veren Cell mimarisinin kullanıldığı CEVO Engine teknolojili televizyonları ve Android 3.0 platformunu kullanan çift çekirdekli tablet bilgisayarlar ile iddialı olmayı hedefliyor.

Toshiba'daki tüm bu yenilikleri, firmanın ülkemizdeki en yetkili ismi olan Toshiba TNB A.Ş Genel Müdrü Aytaç Biter ile konuştuk.


Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
montiszhish 7 yıl
fakat 3d yi daha iyi yaşamak için 55 -60-65 inç büyük ekranlarda izlenmesi daha doğru olur büyük ekranda da plazma tercih edin ben ce.
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darkheros 7 yıl
bide ürünler gelse iyi olacak hiç bir yerde cihazları yok
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DH Misafiri 7 yıl
yurt dışındaki bir arkadaşım 3d gözlüksüz tv den film izlemiş gözlüklü 3d nin daha iyi olduğunu 3d olayını gözlükle daha iyi hissedildigini ve zevkli olduğunu söyledi.fakat 3d yi daha iyi yaşamak için 55 -60-65 inç büyük ekranlarda izlenmesi daha doğru olur büyük ekranda da plazma tercih edin ben ce.
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Anarkos 7 yıl
Açıkçası epey ümitlenerek beklediğim gözlüksüz 3d teknolojisi diye sunulan nintendo 3ds'deki 3d'ye 1 dakika bile tahammül edemedim. evet şu anda gözlüksüz 3d izlenebilen teknoloji mevcut ama geliştirilmesi gerekiyor. hem 3d'si ne içe ne dışa doğru yeterli derinlikte hem de izleme açısı çok düşük.
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elmasuyum 7 yıl
Fazla sevinmeyin, gözlüksüz olanları izlerken insanın gözleri şaşı olacak neredeyse. Nintendo'nun üç boyutlu gözlüksüz konsoluyla prensip aynı ama gözlere çok zararlı bu haliyle.
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deleteextra 7 yıl
Nintendonun kullandığı 3d den farkı yoksa gözlüklü 3d tercih etmek daha mantıklı.Hem ekranın dışına çıkmıyor hemde gözleri daha fazla yoruyor.
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bafbaf 7 yıl
Hala gözlüksüz yapamadılar diyodum yapmış geçmişler bile :P
Birde gözlüksüz tvyi aynı anda kaç kişi seyredebiliyor ?
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MythShaman 8 yıl
Aytaç bey zamanının hızlı teleteknik yetkili satıcılarından birisidir.
Commodore 64 ve Amiga ile çok uğraşmış , yıllarca bu cihazlara teknik destek ve oyun ve program sağlamıştır ( kopya oyun ve programlar ozaman çok revaçta idi bir oyun piyasaya çıktımı bronx yada clique gibi bir grubun kırmasını beklerdik :) ) hatta eski dükkanı olan aytaç bilgisayarın bir ilanı halen elimde durur 3 amiga oyunu alana 1 amiga programı hediye diye :)
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Golden Gate 8 yıl
Gözlüksüz 3D için fazla beklentiniz olmasın. 46'' leriinin 5000 liralara alınması en azından 3-4 sene sürecek. Ve o zaman alabildiğimiz tv ler karşısında iletişim içinde olacağı bir gözlük olmayacağından dışarıya doğru değil şu anki nintendo 3ds gibi sadece içeriye doğru derinlik sağlayabilecek. Bu sorunu sonraki parti ürünlerde karşısına iletişim içinde bulunacağı bir alıcı koyup belki dışarıya doğru görüntü çıkışı sağlanabilir. Fakat bunlar en azından 5 seneye yayılacak şeyler. 19'' ini ürettiği için övünüyorlar.
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VideOyun 8 yıl
Gerçekten çok iyi bir video olmuş
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safe-e 8 yıl
vay b DH memlekete gelmiş haberimiz yok
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Freeline 8 yıl
Konuşma güzel olmuş ama referans bir üründe görsek güzel olurdu.
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