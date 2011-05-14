Röportaj: Toshiba'nın gözlük gerektirmeyen 3D TV'leri ve Tegra 2'li Tablet bilgisayarını konuştuk

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Japon elektronik üreticisi Toshiba ile gözlük gerektirmeyen 3D TV'leri PlayStation 3'e de güç veren Cell mimarisinin kullanıldığı CEVO Engine teknolojili televizyonları ve Android 3.0 platformunu kullanan çift çekirdekli tablet bilgisayarlar ile iddialı olmayı hedefliyor.
Toshiba'daki tüm bu yenilikleri, firmanın ülkemizdeki en yetkili ismi olan Toshiba TNB A.Ş Genel Müdrü Aytaç Biter ile konuştuk.
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Birde gözlüksüz tvyi aynı anda kaç kişi seyredebiliyor ?
Commodore 64 ve Amiga ile çok uğraşmış , yıllarca bu cihazlara teknik destek ve oyun ve program sağlamıştır ( kopya oyun ve programlar ozaman çok revaçta idi bir oyun piyasaya çıktımı bronx yada clique gibi bir grubun kırmasını beklerdik :) ) hatta eski dükkanı olan aytaç bilgisayarın bir ilanı halen elimde durur 3 amiga oyunu alana 1 amiga programı hediye diye :)