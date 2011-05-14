Röportaj: Toshiba'nın gözlük gerektirmeyen 3D TV'leri ve Tegra 2'li Tablet bilgisayarını konuştuk

Japon elektronik üreticisi Toshiba ile gözlük gerektirmeyen 3D TV'leri PlayStation 3'e de güç veren Cell mimarisinin kullanıldığı CEVO Engine teknolojili televizyonları ve Android 3.0 platformunu kullanan çift çekirdekli tablet bilgisayarlar ile iddialı olmayı hedefliyor.

Toshiba'daki tüm bu yenilikleri, firmanın ülkemizdeki en yetkili ismi olan Toshiba TNB A.Ş Genel Müdrü Aytaç Biter ile konuştuk.