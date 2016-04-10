Sadece 1000 dolara kişisel uzay aracınız olsun ister misiniz?

Kendi kişisel uzay aracınızın olması muhteşem olmaz mıydı? Arizona Eyalet Üniversitesi'nden bir grup meraklı bilim insanı işte bu hayali gerçeğe dönüştürmek için SunCube FemtoSat isimli bir projeyle sadece 3 santimetre genişliğinde ve 35 gram ağırlığında kişisel bir uydu geliştirdiler. SunCube küçük boyutlarına rağmen bir uzay keşif aracı için gerekli olan tüm ekipmanlara da sahip.

Sadece 1000 dolara fırlatılabiliyor



Kendi uzay aracınızı yapsanız dahi onu yörüngeye göndermenin hayli zahmetli ve pahalı bir iş olacağını düşünebilirsiniz; ancak SunCube'un inanılmaz küçük boyutları fırlatma işlemlerinin maliyetini de oldukça düşürüyor. SunCube geliştiricileri bu uydunun Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilmesi için yalnızca 1,000 doların yeterli olacağını ifade ediyorlar.



SunCube'u alçak Dünya yörüngesine göndermek için 3,000 dolar, dış uzaya göndermek içinse 27,000 doları gözden çıkarmanız gerekiyor, ancak normal bir fırlatma işleminin kilogram başına 60-70 bin dolar maliyeti olduğu düşünüldüğünde bu fiyatlar yine de epey makul sayılır



Fırlatma masraflarının minimum düzeylere indirilmesiyle birlikte herhangi bir eğitimcinin, araştırmacının veya uzay meraklısının kendi kişisel uzay aracını geliştirebileceğini belirten araştırmacılar,"Amacımız son teknolojiyle donatılmış, tamamiyle ekonomik, fonksiyonel ve hemen bir ay içerisinde fırlatılabilecek uzay araçları geliştirmek." ifadelerini kullanıyorlar.



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Yakında marketlerde görebiliriz

SunCube'un yapımı araştırmacılar için yalnızca birkaç yüz dolara mal olmuş. Üzerinde bilgisayar, kamera, radyo, sensörler ve enerji ihtiyacı için güneş hücreleri bulunan SunCube, CubeSat programı dahilinde NASA tarafından uzaya fırlatılabilecek. SunCube'un ilk prototipinin önümüzdeki yıl içerisinde fırlatılması planlanıyor. Araştırmanın lideri Jekan Thanga ise SunCube gibi küçük boyutlu uyduların yakın zamanda Amazon üzerinden satışa çıkma ihtimalinin dahi olduğunu belirtiyor. Fırlatma masraflarının minimum düzeylere indirilmesiyle birlikte herhangi bir eğitimcinin, araştırmacının veya uzay meraklısının kendi kişisel uzay aracını geliştirebileceğini belirten araştırmacılar,"Amacımız son teknolojiyle donatılmış, tamamiyle ekonomik, fonksiyonel ve hemen bir ay içerisinde fırlatılabilecek uzay araçları geliştirmek." ifadelerini kullanıyorlar.

http://motherboard.vice.com/read/space-becomes-affordable-if-your-spacecraft-is-3-centimetres-small