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Sadece 1000 dolara kişisel uzay aracınız olsun ister misiniz?

Teknolojinin gelişmesi ve ucuzlamasıyla birlikte uzay araştırmaları da yalnızca devletlerin ulaşabildiği bir şey olmaktan çıkıyor. İşte SunCube isimli kişisel uzay aracı:
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
7,7b
1
20
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Kendi kişisel uzay aracınızın olması muhteşem olmaz mıydı? Arizona Eyalet Üniversitesi'nden bir grup meraklı bilim insanı işte bu hayali gerçeğe dönüştürmek için SunCube FemtoSat isimli bir projeyle sadece 3 santimetre genişliğinde ve 35 gram ağırlığında kişisel bir uydu geliştirdiler. SunCube küçük boyutlarına rağmen bir uzay keşif aracı için gerekli olan tüm ekipmanlara da sahip.
Sadece 1000 dolara fırlatılabiliyor 

Kendi uzay aracınızı yapsanız dahi onu yörüngeye göndermenin hayli zahmetli ve pahalı bir iş olacağını düşünebilirsiniz; ancak SunCube'un inanılmaz küçük boyutları fırlatma işlemlerinin maliyetini de oldukça düşürüyor. SunCube geliştiricileri bu uydunun Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilmesi için yalnızca 1,000 doların yeterli olacağını ifade ediyorlar.

SunCube'u alçak Dünya yörüngesine göndermek için 3,000 dolar, dış uzaya göndermek içinse 27,000 doları gözden çıkarmanız gerekiyor, ancak normal bir fırlatma işleminin kilogram başına 60-70 bin dolar maliyeti olduğu düşünüldüğünde bu fiyatlar yine de epey makul sayılır 

Fırlatma masraflarının minimum düzeylere indirilmesiyle birlikte herhangi bir eğitimcinin, araştırmacının veya uzay meraklısının kendi kişisel uzay aracını geliştirebileceğini belirten araştırmacılar,"Amacımız son teknolojiyle donatılmış, tamamiyle ekonomik, fonksiyonel ve hemen bir ay içerisinde fırlatılabilecek uzay araçları geliştirmek." ifadelerini kullanıyorlar.

Ayrıca Bkz. "Dünya'ya dev bir meteor çarparsa ne olur?(Video)"
Yakında marketlerde görebiliriz 

SunCube'un yapımı araştırmacılar için yalnızca birkaç yüz dolara mal olmuş. Üzerinde bilgisayar, kamera, radyo, sensörler ve enerji ihtiyacı için güneş hücreleri bulunan SunCube, CubeSat programı dahilinde NASA tarafından uzaya fırlatılabilecek. SunCube'un ilk prototipinin önümüzdeki yıl içerisinde fırlatılması planlanıyor. Araştırmanın lideri Jekan Thanga ise SunCube gibi küçük boyutlu uyduların yakın zamanda Amazon üzerinden satışa çıkma ihtimalinin dahi olduğunu belirtiyor.

http://motherboard.vice.com/read/space-becomes-affordable-if-your-spacecraft-is-3-centimetres-small Yorum Yaz
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bellair 3 yıl en beğenilen
1000 dolar diye girdik. 27000 doları gördük ve çıktık.
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Hasan07-36 3 yıl
Bu boyutta bir araçla Nasa ve diğer uzay araştırma kuruluşlarının keşfedemediği neyi keşfedecekler merak ediyorum.

Bu işi her isteyen yapabilirse olacak iş uzayı çöplerle doldurmak olacak. Hem küçük oldukları için izlenmesi zor çöpler olacak hem de acayip hızlarından dolayı bir şeye çarpmaları sonucu mermi etkisi yaratacaklar.
Bu boyutta bir araçla Nasa ve diğer uzay araştırma kuruluşlarının keşfedemediği neyi keşfedecekler merak ediyorum.Bu işi her isteyen yapabilirse ol...
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1 Yanıt Yanıtla +19
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Hasan07-36 3 yıl Aslanhan.
Aslanhan.
Hasan07-36

Bu boyutta bir araçla Nasa ve diğer uzay araştırma kuruluşlarının keşfedemediği neyi keşfedecekler merak ediyorum.

Bu işi her isteyen yapabilirse olacak iş uzayı çöplerle doldurmak olacak. Hem küçük oldukları için izlenmesi zor çöpler olacak hem de acayip hızlarından dolayı bir şeye çarpmaları sonucu mermi etkisi yaratacaklar.

Toplam maliyeti bir kaç bin dolar olan bir cihazın uzayda yeni keşiflere yol açmasını hiç kimse beklemiyor zaten.

Benim anladığım kadarı ile bu ürün kişisel uydular için sadece bir başlangıç.

Belki küçük ve yetenekleri sınırlı fakat uzayda küçükte olsa bir uyduya sahip olmak güzel bir duygu olacaktır.

Çok yüksek çözünürlükte olmasa da kendi uydunuzdan çekilen uzay ve dünya resimlerine erişmek harika olurdu.

Ayrıca idda ettiğinizin aksine bu hatta bundan çok daha büyük boyutlardaki cisimler bile dünya için herhangi bir tehdit oluşturmuyor kesinlikle,

Neredeyse her gün atmosferimize görece küçük meteorlar giriyor fakat sürtünmeden kaynaklı oluşan çok yüksek sıcaklıklardan dolayı bu cisimler yer yüzüne çarpamadan havada yok oluyorlar.





Yok o sebeple demedim hocam. Zaten işi bitince dünyaya düşecek deseler hiç sorun değil. Otomobil boyutunda bir göktaşının bile dünya için tehdit oluşturmadığını biliyorum.

Benim asıl bahsetmek istediğim bu cisimler çok hafif olsa da dünya yörüngesinde başı boş dolaşırken dünyadaki en güçlü tüfeklerin mermilerinden daha hızlı olduğu için çok ciddi zarar verme potansiyeline sahip. Bunlardan bir tanesi, milyon dolarlık uyduyu pert edebilir. ISS'e çarpsa ciddi zarar verebilir hatta dışarıdaki bir astronota çarparsa öldürebilir. Bir de bu çöpler arttıkça uzak yerlere fırlatılack araçlar için de tehlikeli. NASA'nın çöpleri temizlemek için çeşitli fikirler üzerinde çalışma nedeni de tam olarak bu durum.
Aslanhan.Hasan07-36Bu boyutta bir araçla Nasa ve diğer uzay araştırma kuruluşlarının keşfedemediği neyi keşfedece...
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DH Misafiri 3 yıl
Uzaydaki çöpler için; Denizde deniz suyunu süzerek içindeki çok küçük canlılar ile beslenenler gibi bir makina yapılabilir. Bu makina çöpleri içinde toplar, presler ve elektronik fırlatma sistemi ile dünyaya gönderir, atmosferde yanarak imha edilmiş olur. (Elektronik fırlatma sistemi askeri alanda kullanılıyor.) Mehmet Can
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Tensi 3 yıl
Teroristler bunun biraz daha buyuklerinden ( yorungede kalma suresi olarak ) firlatip kendi bagimsiz iletisim aglarini kurabilirler. Birkac bilim adami ile anlasip para yedirseler ya da tehdit etseler ozellstirilmis uydu telefonlari ile takip olmadan cirit atarlar. Cok tehlikeli.
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fbkaya 3 yıl
Hasan07-36
Aslanhan.
Hasan07-36 Bu boyutta bir araçla Nasa ve diğer uzay araştırma kuruluşlarının keşfedemediği neyi keşfedecekler merak ediyorum. Bu işi her isteyen yapabilirse olacak iş uzayı çöplerle doldurmak olacak. Hem küçük oldukları için izlenmesi zor çöpler olacak hem de acayip hızlarından dolayı bir şeye çarpmaları sonucu mermi etkisi yaratacaklar.
Toplam maliyeti bir kaç bin dolar olan bir cihazın uzayda yeni keşiflere yol açmasını hiç kimse beklemiyor zaten. Benim anladığım kadarı ile bu ürün kişisel uydular için sadece bir başlangıç. Belki küçük ve yetenekleri sınırlı fakat uzayda küçükte olsa bir uyduya sahip olmak güzel bir duygu olacaktır. Çok yüksek çözünürlükte olmasa da kendi uydunuzdan çekilen uzay ve dünya resimlerine erişmek harika olurdu. Ayrıca idda ettiğinizin aksine bu hatta bundan çok daha büyük boyutlardaki cisimler bile dünya için herhangi bir tehdit oluşturmuyor kesinlikle, Neredeyse her gün atmosferimize görece küçük meteorlar giriyor fakat sürtünmeden kaynaklı oluşan çok yüksek sıcaklıklardan dolayı bu cisimler yer yüzüne çarpamadan havada yok oluyorlar.
Yok o sebeple demedim hocam. Zaten işi bitince dünyaya düşecek deseler hiç sorun değil. Otomobil boyutunda bir göktaşının bile dünya için tehdit oluşturmadığını biliyorum. Benim asıl bahsetmek istediğim bu cisimler çok hafif olsa da dünya yörüngesinde başı boş dolaşırken dünyadaki en güçlü tüfeklerin mermilerinden daha hızlı olduğu için çok ciddi zarar verme potansiyeline sahip. Bunlardan bir tanesi, milyon dolarlık uyduyu pert edebilir. ISSe çarpsa ciddi zarar verebilir hatta dışarıdaki bir astronota çarparsa öldürebilir. Bir de bu çöpler arttıkça uzak yerlere fırlatılack araçlar için de tehlikeli. NASAnın çöpleri temizlemek için çeşitli fikirler üzerinde çalışma nedeni de tam olarak bu durum.

Neden NASA çöpleri temizlesin ki ? Amerika fındık büyüklüğündeki çöpleri bulabilen radarı sayesinde uzaya her fırlatılan her roketten para alıyor o fındık büyüklüğündeki çöplere çarpmaması için.
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serafon 3 yıl
Hasan07-36
Bu boyutta bir araçla Nasa ve diğer uzay araştırma kuruluşlarının keşfedemediği neyi keşfedecekler merak ediyorum. Bu işi her isteyen yapabilirse olacak iş uzayı çöplerle doldurmak olacak. Hem küçük oldukları için izlenmesi zor çöpler olacak hem de acayip hızlarından dolayı bir şeye çarpmaları sonucu mermi etkisi yaratacaklar.

Çöplük kısmını bilmem ama amaç NASA vb. yi geçmek değil. Belki tesadüf onların keşfetmediklerini de keşfedebilirler, çünkü onlar her şeye odaklanmıyorlar belirli alanlara odaklanıyorlar. Ama asıl amaç, daha çok kişiyi daha profesyonele yakın seviyede bu işe yönlendirmek. Uzay araştırmacısı tabanı güçlenirse üst seviyedeki çalışmalar da güçlenecektir.
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huseyincarnege 3 yıl
KAZIĞIN UÇUNU GÖSTERMEK GİBİ BİŞEY BU
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BlueFlame22 3 yıl
27bin dolarımın uzayın derinliklerine doğru yol alıdğını görür gibiyim :)
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kadirirdem 3 yıl
Hani Bin dolari, 27 bin yazıyor
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ÖzdalDoğru 3 yıl
Para birimini sanırım usa versiyonu olarak yazıyoruz artık. "1,000" olarak yazarsanız "1" dolar olur "1.000" şeklinde yazılmalı.
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sendemail 3 yıl
bilgilendirme amacıyla yazmaktayım ,konuyla ne kadar ilgisi olduğu tartışılır ancak nietim dediğim gibi bilgilendirmek...
Bir arkadaş ,söz konusu uzay aracını satın alıp kullanmakla Turkcell'den kurtulunup kendi cep hattıma sahip olurum yönünde bir şey ifade etmek istemiş....
Ben de bundan 20 sene öncesine kadar cep telefonlarının direkt uydular aracılığıyla iletişim kurdurttuğunu zannetmekteydim ,oysa ki ceptelefonları en yakın baz istasyonlar aracılığıyla haberleşmemezi sağlarlar.
bir baz istasyonu 16km çap içindeki tüm cep telefonlarına hizmet verir.
Baz istasyonu ise uyduya değil,kurulu olduğu yerin hemen altındaki toprakta gömülü olan telefon kabloloarına bağlıdır. Ziyadesiyle , bizler uydudan değil yine baz istasyonlarının bağlı oldukları telefon kablosu altyapısından faydalanmaktayız.Yani tüm operatörler Turk telekomun altyapısı üzerinden hizmet vermekteler, uzun süredir.
Uydu telefonları var mıdır ,elbette vardır.Fakat uydu üzerinden haberleşme kurdurtan cep telefonlarının frekans aralığı farklı ,yani bantları farklı ve tanesi ortalama 15 bin dolar civarından satılmakla birlikte ,üst düzey iş adamları tarafından kullanılmakta. Devlet adamları ,askeriye de bunları kullanmakta...
herneyse ,google marifetiyle bakıp araştırırsınız. Fakat mesela, Ortaköy de yürümekte olan mehmet ,üsküdarda yaşayan sınıf arkadaşı yavuzu aramak istedeğinde sinyal en yakın baz istasyonuna oradan telefon kablşo alt yapısını kullanarak üsküdardaki yavuza en yakın baz istasyonuna ve yavuzun cep telefonuna doğru yönlendirilmekte.
mehmet ile yavuzu uzeydaki uydu üzerinden konusmuyor anlayacagınız.Duruö basıtce boyle bır topolojıye sahıp.
iyi forumlar.
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Spiderhip 3 yıl sendemail
Bilgilendirme için teşekkürler
Çok güzel yazmışsınız.

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Spiderhip 3 yıl
Amazona düşsün direk fırlatıp Turkcell'e rakip oluyorum :D En azından ailecek kendi operatörümüze geçip, oradan konuşuruz :D Artık o minyatür şeyle kaç buçuk G olur bilemem ama en azından kota koymam :P
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