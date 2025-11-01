SpaceX, Artemis 3 için “basitleştirilmiş” Ay görevi planlıyor

SpaceX, Ay hedefinden şaşmadı
SpaceX’in üzerinde çalıştığı bu görev 2027 veya 2028’de fırlatılması planlanan Artemis 3 misyonunun merkezinde yer alıyor. NASA’nın Ay’ın güney kutbu yakınlarına astronot göndermeyi amaçladığı bu görevde SpaceX’in dev Starship roketinin üst kademesi özel olarak modifiye edilerek Ay iniş aracı olarak kullanılacak. Ancak son gelişmeler, bu planın önemli ölçüde değişebileceğini gösteriyor.
Geçtiğimiz haftalarda NASA’nın vekil yöneticisi Sean Duffy, SpaceX’in Starship programının geride kaldığını ve Artemis 3 Ay iniş sözleşmesini diğer şirketlere de sunacaklarını açıklamıştı. Çin’in 2030 yılına kadar astronotlarını Ay’a indirme hedefi bulunduğu biliniyor.
Bu açıklamaların ardından Elon Musk, sosyal medyada Duffy’ye sert tepki gösterdi ve NASA’nın çabalarını baltaladığını iddia etti. Ancak SpaceX, tartışmanın ötesine geçerek 30 Ekim’de “To the Moon and Beyond” başlıklı bir güncelleme yayınladı. Bu paylaşımda şirket, Starship’in mevcut ilerlemesini ve NASA’nın Ay hedeflerine nasıl katkı sağlayabileceğini detaylı biçimde özetledi.
Şirket, iki farklı Starship hattında paralel ilerleme kaydedildiğini açıkladı. Bunlardan biri Mars kolonizasyonu dahil uzun vadeli hedeflere odaklanan “çekirdek Starship programı”, diğeri ise NASA için geliştirilen Artemis 3’e özel Ay iniş versiyonu. SpaceX, çekirdek programı kendi bütçesiyle finanse ederken, Artemis sözleşmesi “sabit fiyatlı” şekilde yürütülüyor. Bu sayede NASA, yalnızca belirlenen kilometre taşları tamamlandığında ödeme yapıyor.
SpaceX bugüne kadar Artemis projesi kapsamında 49 hedefin tamamladığını duyurdu. Şirket, 2026 yılına kadar bir Starship üst kademesini Dünya yörüngesine çıkararak ilk uzay içi yakıt transfer testini gerçekleştirmeyi hedefliyor.
Daha basitleştirilmiş bir görev hedefleniyor
Mevcut Artemis 3 planında, dört astronotun NASA’nın Space Launch System (SLS) roketiyle fırlatılarak Orion kapsülü aracılığıyla Ay yörüngesine ulaşması, ardından Starship’e transfer olarak Ay yüzeyine inip geri dönmesi öngörülüyor. Ancak Elon Musk’ın 20 Ekim’deki açıklamasına göre, SpaceX bu süreci daha da sadeleştirmeyi düşünüyor. Ancak bu basitleştirmenin nasıl olacağı belirsiz.
Şimdilik elimizdeki tek ipucu Musk'ın 20 Ekim'de paylaştığı gönderide söyledikleri: "SpaceX, uzay endüstrisinin geri kalanına kıyasla yıldırım hızıyla ilerliyor. Dahası, Starship tüm ay görevini üstlenecek. Sözlerimi unutmayın."
