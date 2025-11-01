Giriş
    SpaceX, Artemis 3 için “basitleştirilmiş” Ay görevi planlıyor

    ABD’li uzay devi SpaceX, Artemis 3 görevi için daha hızlı ve güvenli bir Ay yolculuğu hedefleyen “basitleştirilmiş” bir görev mimarisi üzerinde çalıştığını açıkladı.

    SpaceX, Artemis 3 için “basitleştirilmiş” Ay görevi planlıyor Tam Boyutta Gör
    SpaceX, NASA’nın Artemis 3 görevi kapsamında Ay’a insan indirme planını hızlandırmak için yeni bir strateji üzerinde çalışıyor. Şirket, mevcut mimariyi sadeleştirerek astronotların Ay’a daha kısa sürede ve daha yüksek güvenlikle ulaşmasını sağlayacak yeni bir görev tasarımı geliştirdiklerini açıkladı.

    SpaceX, Ay hedefinden şaşmadı

    SpaceX’in üzerinde çalıştığı bu görev 2027 veya 2028’de fırlatılması planlanan Artemis 3 misyonunun merkezinde yer alıyor. NASA’nın Ay’ın güney kutbu yakınlarına astronot göndermeyi amaçladığı bu görevde SpaceX’in dev Starship roketinin üst kademesi özel olarak modifiye edilerek Ay iniş aracı olarak kullanılacak. Ancak son gelişmeler, bu planın önemli ölçüde değişebileceğini gösteriyor.

    Geçtiğimiz haftalarda NASA’nın vekil yöneticisi Sean Duffy, SpaceX’in Starship programının geride kaldığını ve Artemis 3 Ay iniş sözleşmesini diğer şirketlere de sunacaklarını açıklamıştı. Çin’in 2030 yılına kadar astronotlarını Ay’a indirme hedefi bulunduğu biliniyor.

    Bu açıklamaların ardından Elon Musk, sosyal medyada Duffy’ye sert tepki gösterdi ve NASA’nın çabalarını baltaladığını iddia etti. Ancak SpaceX, tartışmanın ötesine geçerek 30 Ekim’de “To the Moon and Beyond” başlıklı bir güncelleme yayınladı. Bu paylaşımda şirket, Starship’in mevcut ilerlemesini ve NASA’nın Ay hedeflerine nasıl katkı sağlayabileceğini detaylı biçimde özetledi.

    SpaceX, Artemis 3 için “basitleştirilmiş” Ay görevi planlıyor Tam Boyutta Gör
    SpaceX açıklamasında, Starship’in dev hacmi ve yörüngede yakıt ikmali yapabilme kabiliyeti sayesinde Ay görevlerinde benzersiz bir avantaj sunduğunu vurguladı. Tek bir Starship’in 600 metreküpün üzerinde basınçlı yaşam alanına sahip olduğu, bunun da Uluslararası Uzay İstasyonu’nun hacminin yaklaşık üçte ikisine denk geldiği belirtildi. Ayrıca aracın birden fazla astronotu barındırabilecek modüler bir iç tasarıma ve çift hava kilidine sahip olacağı paylaşıldı.

    Şirket, iki farklı Starship hattında paralel ilerleme kaydedildiğini açıkladı. Bunlardan biri Mars kolonizasyonu dahil uzun vadeli hedeflere odaklanan “çekirdek Starship programı”, diğeri ise NASA için geliştirilen Artemis 3’e özel Ay iniş versiyonu. SpaceX, çekirdek programı kendi bütçesiyle finanse ederken, Artemis sözleşmesi “sabit fiyatlı” şekilde yürütülüyor. Bu sayede NASA, yalnızca belirlenen kilometre taşları tamamlandığında ödeme yapıyor.

    SpaceX bugüne kadar Artemis projesi kapsamında 49 hedefin tamamladığını duyurdu. Şirket, 2026 yılına kadar bir Starship üst kademesini Dünya yörüngesine çıkararak ilk uzay içi yakıt transfer testini gerçekleştirmeyi hedefliyor.

    Daha basitleştirilmiş bir görev hedefleniyor

    SpaceX, Artemis 3 için “basitleştirilmiş” Ay görevi planlıyor Tam Boyutta Gör
    Açıklamada SpaceX, NASA’nın hedefiyle tamamen aynı çizgide olduklarını belirterek, insanlığın Ay’a kalıcı ve sürdürülebilir şekilde dönüşünü hızlandırmak istediklerini vurguladı. Şirket, Artemis 3 için daha sade bir görev tasarımı üzerinde NASA ile yakın çalıştığını doğruladı.

    Mevcut Artemis 3 planında, dört astronotun NASA’nın Space Launch System (SLS) roketiyle fırlatılarak Orion kapsülü aracılığıyla Ay yörüngesine ulaşması, ardından Starship’e transfer olarak Ay yüzeyine inip geri dönmesi öngörülüyor. Ancak Elon Musk’ın 20 Ekim’deki açıklamasına göre, SpaceX bu süreci daha da sadeleştirmeyi düşünüyor. Ancak bu basitleştirmenin nasıl olacağı belirsiz.

    Şimdilik elimizdeki tek ipucu Musk’ın 20 Ekim’de paylaştığı gönderide söyledikleri: “SpaceX, uzay endüstrisinin geri kalanına kıyasla yıldırım hızıyla ilerliyor. Dahası, Starship tüm ay görevini üstlenecek. Sözlerimi unutmayın.”

    Kaynakça https://www.space.com/space-exploration/artemis/spacex-looking-into-simplified-starship-artemis-3-mission-to-get-astronauts-to-the-moon-faster https://www.spacex.com/updates#moon-and-beyond
    Profil resmi
