Sadece DonanımHaber'de! HP/Foxconn'un yeni fabrikasını gezdik, Foxconn başkan yardımcısı ve HP Türkiye genel müdürüyle konuştuk

HP ve Foxconn'un Çorlu'daki yeni üretim üssünü gezdik ve bir bilgisayarın nasıl üretildiği sizler için görüntüledik. Aynı zamanda iki de çok özel röportaj yaptık. Dünya devi elektronik üreticisi Foxconn'un başkan yardımcısı Jim Chang, Türkiye'de sadece Donanım Haber'e konuşurken, HP Türkiye ülke müdürü Serdar Urçar'da duygularını bizimle paylaştı.

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