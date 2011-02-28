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Sadece DonanımHaber'de! HP/Foxconn'un yeni fabrikasını gezdik, Foxconn başkan yardımcısı ve HP Türkiye genel müdürüyle konuştuk

8 yıl
52,6b
1
Çevre Birimleri
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HP ve Foxconn'un Çorlu'daki yeni üretim üssünü gezdik ve bir bilgisayarın nasıl üretildiği sizler için görüntüledik. Aynı zamanda iki de çok özel röportaj yaptık. Dünya devi elektronik üreticisi Foxconn'un başkan yardımcısı Jim Chang, Türkiye'de sadece Donanım Haber'e konuşurken, HP Türkiye ülke müdürü Serdar Urçar'da duygularını bizimle paylaştı.


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cihangir151 8 yıl en beğenilen
ttnet reklam veriyor ama reklam videosunu izletecek kadar internet hızı veremiyor... ne yaman çelişki...
1 Yanıt Yanıtla +54
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KuarkServerSystems 8 yıl
Fabrika Türkiye'ye kurulmamışki, serbest bölgeye kurulmuş. Kaç kişi çalışıyordurki bu fabrikada, ki kaldıki çorluda zaten işsizlik problemi yok aksine işçi bulunmuyor o kadar çok fabrika varki.

Serbest bölgelerdeki:

Firmalar, Kurumlar Vergisi ve Gelirler Vergisinden %100 muaftırlar.
Bölgeye giren mallar için Gümrük Vergisi, KDV, KKDF ödenmez.
Üretiminin %85 ve fazlasını ihraç eden firmalar personel maaşları üzerinden muhtasardan %100 muaftırlar.
Elde edilen kârlar hiçbir izne gerek olmadan yurtiçine veya yurtdışına transfer edilebilir.
Türkiye’den Serbest Bölgeye yapılan satışlar ihracat sayıldığından firmalar, Türkiye’den ihraç fiyatına KDV’siz mal satın alabilirler.
Her türlü altyapı hizmetleri (Elektrik, Su, Doğalgaz, Haberleşme) KDV’siz olarak firmalara sunulur.
İkinci el makinelerin Serbest Bölgelere girişlerinde yaş sınırı yoktur.
Serbest Bölgelerde alım-satım, stok değerleme ve muhasebeleştirme konvertibl dövizlerle yapıldığı için kullanıcılar enflasyondan olumsuz etkilenmezler.
Mahrecine iade işlemi çok kolay olup sadece fatura kesilerek gerçekleştirilebilir.
Gümrüksüz ve süre kısıtlaması olmadan stoklama yapılabilir.

Şimdi Türkiye Cumhuriyetine zerre kadar vergi ödemiyor, Türkiye'de mi kurulmuş oldu bu fabrika. Bende ilk duyduğumda sevinmiştim ülkeme yatırım yapılıyor diye. Para'da Türkiye'de kalmıyor? Yani edilen kar %99 Türkiye'ye tekrar yatırım olarakta dönmeyecek demektir bu.
Fabrika Türkiye'ye kurulmamışki, serbest bölgeye kurulmuş. Kaç kişi çalışıyordurki bu fabrikada, ki kaldıki çorluda zaten işsizlik problemi yok aksine işçi bul...
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3 Yanıt Yanıtla +13
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yinemi 6 yıl
DH'nin övüldüğü şu konuya girerken hata almam ve girememem, devamında mobil sürüme geçip öyle girmem de ayrı bir ironik.
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DoğrucuHP 6 yıl
bir şeye açıklık getirelim HP dünya devi bir firma şimdi ciddi bi şekilde adamların yerine kendinizi koyun.Adamın bu ülkede açmış olduğu fabrikada ürün üretimideğilde birleştirimi yapıldığı için şikayet ediorsunuz.Bildiğiniz bütün büyük firmalar ztn üretimlerini Çİn gibi düşük maliyetli yerlerde yaparlar APPLE ,HP vs. Burada parça birleştirimi yapmasının sebebi stratjik konumdur balkanlar .avrupa asya arap yarım adası afrika vs. tam ortadayız. AMAÇ SADECE VE SADECE LOJİSTİK MALİYETİ AZALTMAK. bu gün büyük firmam olsa bende Bu ülkede üretim yapmam sonuçta büyük yatırım yaparken en büyük karı hedeflemelisin ...tekrar sölüyorum LOJİSTİK MALİYET bilmem anlatabildimmi az açık düşünün.
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DH Misafiri 8 yıl
siz kullanıcılara daha kaliteli ve sağlıklı hizmet etmleri için reklam koymaları gayet normal kimse babasının hayrına bir şey yapmıyor sizde olsanız aynısını yapardınız.
teşekkür.
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bassc 8 yıl
Aman ne güzel haber....Bu fabrikanın Türkiyeye tek faydası çalıştırdığı işçiye vereceği maaş.Oda asgari ücretten 1 lira fazla olmaz. Adamlar 1 lira vergi vermeyecek...Bizde burda foxconn ve hp fabrika açmış türkiyeye diye gururlanalım....


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carter 8 yıl
video acilirken bile reklam
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artenis 8 yıl
meyd in törki derken ve kdv ödemezken hala daha HAYIRLI OLSUN DEMEKTELER...
2. Olarak - TURKEY çakma ismine karsı bir hareket mevcut, MADE IN TURKIYE büyük firmalarca kullanılmakta , eklemek istedim.
Bkz:
vatanbir.org/...
bunun yanında birçok firma mevcur, Hakan Plastık vb.
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mynisan 8 yıl
donanimhaber insanların yanlış algılarını düzeltmek adına iyi bir işe imza atmış, 2 ile 2yi toplamaktan aciz yurdum insanı gerçekten bilgisayar üretiliyor sanıyor bu tesislerde, özellikle casper "Türkiye'nin bilmem ... bilgisayar üreticisi" diye gazlıyor kendini millete.
Montaj neden demiyorsunuz? Türkiyeye bir montaj atölyesi daha açıldı, Türkiye'ye bir montaj gabrikası daha açıldı mesele bu.
Ram üretebiliyormusun?, Türk mühendislerine ve sermayesine bu fırsatı tanıyormusun? Hele hele anakart üretebiliyormusun, HAYIR.
Aselsan'ın cep telefonu üretimi bile bir çok insanı bir çok firmayı ülkeyi rahatsız etmişken sonra ortada cep telefonu üretmeyen adı sanı duyulmayan bir kurum çıkmadı mı?
Sonra insanımıza bu bilgisayar üreticisi Türkiye'ye geldi yaşasın bak ne çok gelişiyoruz yalanını gazlarsın işte böyle. Donanımhaber iyi iş çıkarmış gerçekten sevindim, fabrika fabrika diye devlet başkanının, bakanların yırtındığı şey alt tarafı ucuz iş gücünden yararlanacak bir büyük montaj atölyesi.
Ne diyor foxcon yetkilisi coğrafi konum; yani çin'den avrupa'ya geçen lojistik masrafları türkiye'deki konum itibariyle tolere edildi. Hem tr'ye hem eu'ya bunda nsonra türkiye üzerinden toplanan pcler dağıtılacak böylece foxcon ve hp zaman ve prestij kazanmış olacaklar.
Kimse kimseyi kandırmasın, sevsinler sizin bilgisayar üretim fabrikanızı :D
Hele gelişiyoruz bak görüyorsun diyenler yokmu :D:D
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NoxchiWolf 8 yıl
Sevgili donanımhaber yetkilileri yorumları silen editör arkadaşı şikayet ediyorum.Hakaret ve küfür olmadığı sürece yorumları silmeye hakkın yok editör kardeşim.Eğer ki varsa söyleyin yorum yazmayalım !
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Ju1i@~ 8 yıl
TTNet'e tepkinizi anlıyorum da, bu site onun sayesinde ayakta duruyor. Bunu da göz önünde tutmak lazım.
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Fate_For_Life 8 yıl
Bayağı heycanlanmış arkadaş...:)
İlk etapta önemli olan çalışacak kişi sayısı...
İş hacmi açısından sevindirici...
Zamanla üstüne koyup üretimede gelinir inşallah...
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pcyeb 8 yıl
YAW ARKADAŞLAR NİYE BÖYLE YAPIYORSUNUZ.? NE GÜZEL ADAMLAR AÇMIŞLAR,BİRDEN BİRE ANAKARET ÜRETİMİ,EKRAN KARTI ÜRETİMİ DÜŞÜNMEYİN,YAVAŞ YAVAŞ OLACAK..BUGÜN,PARÇALAR DIŞARIDAN GELİR TOPLARIZ BÜYÜK Bİ FİRMA ADINDA MADE İN TÜRKİYE YAZARIZ SATARIZ,YARIN İŞALLAH KOMPLE ÜRETİRİZ.
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