Sadece DonanımHaber'de! HP/Foxconn'un yeni fabrikasını gezdik, Foxconn başkan yardımcısı ve HP Türkiye genel müdürüyle konuştuk

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
HP ve Foxconn'un Çorlu'daki yeni üretim üssünü gezdik ve bir bilgisayarın nasıl üretildiği sizler için görüntüledik. Aynı zamanda iki de çok özel röportaj yaptık. Dünya devi elektronik üreticisi Foxconn'un başkan yardımcısı Jim Chang, Türkiye'de sadece Donanım Haber'e konuşurken, HP Türkiye ülke müdürü Serdar Urçar'da duygularını bizimle paylaştı.
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Serbest bölgelerdeki:
Firmalar, Kurumlar Vergisi ve Gelirler Vergisinden %100 muaftırlar.
Bölgeye giren mallar için Gümrük Vergisi, KDV, KKDF ödenmez.
Üretiminin %85 ve fazlasını ihraç eden firmalar personel maaşları üzerinden muhtasardan %100 muaftırlar.
Elde edilen kârlar hiçbir izne gerek olmadan yurtiçine veya yurtdışına transfer edilebilir.
Türkiye’den Serbest Bölgeye yapılan satışlar ihracat sayıldığından firmalar, Türkiye’den ihraç fiyatına KDV’siz mal satın alabilirler.
Her türlü altyapı hizmetleri (Elektrik, Su, Doğalgaz, Haberleşme) KDV’siz olarak firmalara sunulur.
İkinci el makinelerin Serbest Bölgelere girişlerinde yaş sınırı yoktur.
Serbest Bölgelerde alım-satım, stok değerleme ve muhasebeleştirme konvertibl dövizlerle yapıldığı için kullanıcılar enflasyondan olumsuz etkilenmezler.
Mahrecine iade işlemi çok kolay olup sadece fatura kesilerek gerçekleştirilebilir.
Gümrüksüz ve süre kısıtlaması olmadan stoklama yapılabilir.
Şimdi Türkiye Cumhuriyetine zerre kadar vergi ödemiyor, Türkiye'de mi kurulmuş oldu bu fabrika. Bende ilk duyduğumda sevinmiştim ülkeme yatırım yapılıyor diye. Para'da Türkiye'de kalmıyor? Yani edilen kar %99 Türkiye'ye tekrar yatırım olarakta dönmeyecek demektir bu.