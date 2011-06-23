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Samsung 5 Serisi Chromebook Avrupa semalarında

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Google'ın işletim sistemi Chrome OS taşıyan ilk netbooklardan biri olan Samsung 5 serisi Chromebook ilk olarak ABD pazarına WiFi sürümü 429$, 3G sürümü 499$'dan girmişti.
Samsung 5 Serisi Chromebook özelliklerini hatırlamak gerekirse; 12.1 inç 1200 x 800 SuperBright ekran, Intel Atom N570 1.66GHz işlemci, 2GB DDR3 RAM, 16GB SSD, WiFi veya 3G özellikleri ile 8.5 saate kadar çalışma süresi sunuyor.
Samsung 5 Serisi Chromebook, ABD pazarından sonra Cuma günü de Avrupa pazarına giriyor. WiFi sürümü 399€/349£, 3G sürümü 449€/399£ seviyesinde olacak Chromebook ilk olarak İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda, İspanya ve İtalya pazarına sunulacak. Sonraki aylarda ise diğer Avrupa ülkeleri modelle tanışma fırsatı yakalayacak. 

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mistifa 8 yıl
Asus Transformer vb Android tabletler varken bunu kim ne diye alır merak ediyorum
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acbold 8 yıl
ürün gayet iyi,keşke ucuz olsa diyim ama, diğer bu kalitedeki netbook lar bile o fiyatlarda.tek hdd farkları mevcut aralarında.depolama yapmıcak biri için bu ürün daha ideal.
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ForbiddenOne 8 yıl
850-950TL arası bir fiyatla girceklerdir. Tek işi internet olanlar için ideal. 2GB ram yeterli olacaktır. SSD küçük ama nasıl olsa amaç internet. SSD olduğu için hızlı açılır. Bana göre tek kötü yanı o rezil atom işlemcidir onun yerine bir fusion konuşlandırılabilirdi.
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kımyasal 8 yıl
samsung ekran olarak basarılı bır sırket sonucta bır netbook.ayrıca atom dedınmı kacıcaksın sloganımı herzaman soylerım :)
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mugurgok 8 yıl
Bence tutmaz
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