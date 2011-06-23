Samsung 5 Serisi Chromebook Avrupa semalarında

Google'ın işletim sistemi Chrome OS taşıyan ilk netbooklardan biri olan Samsung 5 serisi Chromebook ilk olarak ABD pazarına WiFi sürümü 429$, 3G sürümü 499$'dan girmişti.

Samsung 5 Serisi Chromebook özelliklerini hatırlamak gerekirse; 12.1 inç 1200 x 800 SuperBright ekran, Intel Atom N570 1.66GHz işlemci, 2GB DDR3 RAM, 16GB SSD, WiFi veya 3G özellikleri ile 8.5 saate kadar çalışma süresi sunuyor.

Samsung 5 Serisi Chromebook, ABD pazarından sonra Cuma günü de Avrupa pazarına giriyor. WiFi sürümü 399€/349£, 3G sürümü 449€/399£ seviyesinde olacak Chromebook ilk olarak İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda, İspanya ve İtalya pazarına sunulacak. Sonraki aylarda ise diğer Avrupa ülkeleri modelle tanışma fırsatı yakalayacak.