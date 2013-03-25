Samsung, 9 Serisi 13.3-inç NP900X3E-A03US Ultrabook modelini tanıttı









Teknolojinin hemen hemen bütün dallarında ürettiği başarılı ürünler ile tanıdığımız Samsung, 9 Serisi NP900X3E-A03US Ultrabook modelini tanıttı.

Samsung tarafından duyurulan ve NP900X3E-A03US ismine sahip olan Ultrabook dizüstü bilgisayar modeli, daha önce aynı seride sunulan maksimum 1600x900 piksel ekran çözünürlüğünü 1920x1080P seviyesine getirmiş durumda. Üzerinde teknik olarak Windows 8 Pro 64bit işletim sistemi, 13.3-inç 300nit parlaklığında LED ekran, 1.9GHz Intel Core i7-3517U işlemci, Intel HD 4000 4GB DDR3(1600MHz) RAM, 3W stereo hoparlör, 1.3MP HD kamera ve 256GB SSD depolama birimi yer alıyor.

12.4x8.6x0.5" inç boyutlarında ve 1.2 kg ağırlığında olan yeni Samsung Ultrabook, siyah renk seçeneği ile beraber alüminyum dış kaplamayla oldukça şık ve sağlam bir yapıya sahip. Wi-Fi ve Bluetooth kablosuz bağlantı seçenekleri yanında, Ethernet, USB3.0/2.0, miniVGA, HDMI bağlantı portlarının da eşlik ettiği model ayrıca, SD/SDHC/SDXC kart okuyucuya ve 4 hücreli 44WHr dahili batarya ile 8 saate kadar aktif kullanım ömrüne sahip.

Sunduğu güçlü teknik özellikle ile dikkatleri üzerine çeken Samsung NP900X3E-A03US Ultrabook modeli, 1,900$ fiyat etiketine sahip.

http://www.samsung.com/us/business/laptops/NP900X3E-A03US

http://www.samsung.com/us/business/laptops/NP900X3E-A03US