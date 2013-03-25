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Samsung, 9 Serisi 13.3-inç NP900X3E-A03US Ultrabook modelini tanıttı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,4b
1
18
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Teknolojinin hemen hemen bütün dallarında ürettiği başarılı ürünler ile tanıdığımız Samsung, 9 Serisi NP900X3E-A03US Ultrabook modelini tanıttı.
Samsung tarafından duyurulan ve NP900X3E-A03US ismine sahip olan Ultrabook dizüstü bilgisayar modeli, daha önce aynı seride sunulan maksimum 1600x900 piksel ekran çözünürlüğünü 1920x1080P seviyesine getirmiş durumda. Üzerinde teknik olarak Windows 8 Pro 64bit işletim sistemi, 13.3-inç 300nit parlaklığında LED ekran, 1.9GHz Intel Core i7-3517U işlemci, Intel HD 4000 4GB DDR3(1600MHz) RAM, 3W stereo hoparlör, 1.3MP HD kamera ve 256GB SSD depolama birimi yer alıyor.
 
12.4x8.6x0.5" inç boyutlarında ve 1.2 kg ağırlığında olan yeni Samsung Ultrabook, siyah renk seçeneği ile beraber alüminyum dış kaplamayla oldukça şık ve sağlam bir yapıya sahip. Wi-Fi ve Bluetooth kablosuz bağlantı seçenekleri yanında, Ethernet, USB3.0/2.0, miniVGA, HDMI bağlantı portlarının da eşlik ettiği model ayrıca, SD/SDHC/SDXC kart okuyucuya ve 4 hücreli 44WHr dahili batarya ile 8 saate kadar aktif kullanım ömrüne sahip.
Sunduğu güçlü teknik özellikle ile dikkatleri üzerine çeken Samsung NP900X3E-A03US Ultrabook modeli, 1,900$ fiyat etiketine sahip.
http://www.samsung.com/us/business/laptops/NP900X3E-A03US 

http://www.samsung.com/us/business/laptops/NP900X3E-A03US Yorum Yaz
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rockyam45 6 yıl
bimeksten 15 inç olanını aldım 15. günde ekranda düz çizgi halinde ölü piiksel olustu garantiye verdik yenisiyle degisimi onayladılar fakat hiç bi bimeks magazasında kalmamıs... yani anlayacagınız bence samsung bu konuda cok yetersiz aradık baska bi ürün alabilirsiniz diyo adamlar.. ben aldım yandım siz alıpta yanmayın :D
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trsr 6 yıl
hd4000 in full hd ye yeteceğini sanmıyorum zaten fiyat da uçmuş
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Cengaver53 6 yıl trsr
trsr

hd4000 in full hd ye yeteceğini sanmıyorum zaten fiyat da uçmuş

Dahili ekran kartı fhd'ye yeter normal kullanımda,kaldı ki fhd ekran olup dahili kartlı ultrabook modelleri mevcut,oyun oynama gibi bir düşünce olmaz bu bilgisayarda.
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DH Misafiri 6 yıl
Samsung en iyi ekranları üretebilmesine rağmen gidip böyle bir ultrabook a ips ekran koymuyor. Benim hiç işim olmaz.
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oray 6 yıl
yeni seri islemcileri bekliyorum, bir de 15 inch ultrabook'lar yayginlassa cok guzel olacak...
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jay jay justified 6 yıl
Çift çekirdekli işlemcilerin ötesine geçilmesi lazım. Mesela 25W TDP'ye sahip, 4 çekirdekli işlemciler bekliyorum Haswell'e geçildiğinde. Ayrıca bu seriye de GT 640M takviyesi yapılmalı.
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Barbaroscakir 6 yıl
300nit az değil mi ?
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LightningRaven 6 yıl
Küçüçük ekranda yüksek cözünürlük ne işimize yarıcakkı. EKranın dibine girmekten başka.
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stalker(1979) 6 yıl
8gb ram ,Nvidia gt 600 serisi bir ekran kartı ve 6 hücreli batarya olsa super olurmuş:)
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