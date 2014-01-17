Samsung Galaxy Camera 2'yi kullandık "Android işletim sistemli akıllı kamera yenilendi"

Samsung geçtiğimiz yıl pazara sunduğu akıllı kamera modeli Galaxy Camera'yı yeniledi. Başta tasarım ve yazılım olmak üzere hemen her detayın yeniden ele alınarak hazırlandığı Galaxy Camera 2'yi Las Vegas'ta kullandık. Detaylar videomuzda.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.