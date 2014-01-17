Samsung Galaxy Camera 2'yi kullandık "Android işletim sistemli akıllı kamera yenilendi"

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
|parası olan alır niye gereksiz olsun ki
|Dslr cihazları varken bunlar çok gereksiz,samsungun çok parası var nereye yatırım yapacağını şaşırmış
|Sony varken çöp
|Adamlar para kazanmak için sürekli yeni şeyler çıkarıyorlar.
|gerekli mi gereksiz mi satış oranları gösterecek ama bende çok gereksiz buldum
|Tasarımı ve kullanılışı hoşuma gitti. Digital kameraların yerini alır gibi duruyor.
|gene bir faciya sensorde bır nane yok gene 1/2.3 inc mercımek kadar 1.neslin foto kalıtesı ortadaydı 300 liralık makıne ne verıyorsa fazlasında öte gıdemıyordu bununda cok ıyı olacagını sanmıyorum +1200 lira fiyat ceker samsung buna.
|Galaxy deyişine gurban :)
|Galaxy Camera ile Samsung kalkınırmı bilmem ama iyi bir ürün olmuş.
|İos ezer dümdüz eder
|Samsung zaten fazlasıyla kalkınmış bir firma dostum :D Fakat farklı bir segment insanların ilgisini çekmeyi başardı bence tabi hepsinden önce fiyat
|Büyük konuşmayayım ama hayatta kullanmayacağım bir ürün.
|aslında fikirse olara güzel ürünamakeşke zuma değilde piksel yoğunluğuna özen gösterseler. videoyu izledikten sonra düznlerim mesajı.
|Galaxy Camera,hic bir ise yarama.