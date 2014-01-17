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Samsung Galaxy Camera 2'yi kullandık "Android işletim sistemli akıllı kamera yenilendi"

5 yıl
13,7b
2
Fotoğraf Makineleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung geçtiğimiz yıl pazara sunduğu akıllı kamera modeli Galaxy Camera'yı yeniledi. Başta tasarım ve yazılım olmak üzere hemen her detayın yeniden ele alınarak hazırlandığı Galaxy Camera 2'yi Las Vegas'ta kullandık. Detaylar videomuzda.
 

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kpln04 5 yıl en beğenilen
parası olan alır niye gereksiz olsun ki
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hattoriy 5 yıl
Dslr cihazları varken bunlar çok gereksiz,samsungun çok parası var nereye yatırım yapacağını şaşırmış
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Kotyora 5 yıl
Sony varken çöp
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DISCOVERY SCIENCE 5 yıl
Adamlar para kazanmak için sürekli yeni şeyler çıkarıyorlar.
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darkhair 5 yıl
gerekli mi gereksiz mi satış oranları gösterecek ama bende çok gereksiz buldum
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noktape 5 yıl
Tasarımı ve kullanılışı hoşuma gitti. Digital kameraların yerini alır gibi duruyor.
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sangreal_1905 5 yıl
gene bir faciya sensorde bır nane yok gene 1/2.3 inc mercımek kadar 1.neslin foto kalıtesı ortadaydı 300 liralık makıne ne verıyorsa fazlasında öte gıdemıyordu bununda cok ıyı olacagını sanmıyorum +1200 lira fiyat ceker samsung buna.
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ahmetay74 5 yıl
Galaxy deyişine gurban :)
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haktan77 5 yıl
Galaxy Camera ile Samsung kalkınırmı bilmem ama iyi bir ürün olmuş.
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scaryscreen 5 yıl
İos ezer dümdüz eder
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enes.77 5 yıl haktan77
Samsung zaten fazlasıyla kalkınmış bir firma dostum :D Fakat farklı bir segment insanların ilgisini çekmeyi başardı bence tabi hepsinden önce fiyat
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HectorBarbossa 5 yıl
Büyük konuşmayayım ama hayatta kullanmayacağım bir ürün.
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olağan_şüpheli 5 yıl
aslında fikirse olara güzel ürünamakeşke zuma değilde piksel yoğunluğuna özen gösterseler. videoyu izledikten sonra düznlerim mesajı.
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Emre Kocakaya 5 yıl
Galaxy Camera,hic bir ise yarama.
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