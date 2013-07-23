Samsung Galaxy Mega 6.3 cep telefonu "Büyük sevenlere özel" video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
Samsun Galaxy Mega 6.3 inceleme videomuzda Samsung Galaxy ailesinin en büyük üyesini bütün ayrıntıları ile ekranlarınıza taşıyoruz. Samsung Galaxy Mega 6.3, telefon ve tablet hibritlerinin geleceğinin analizi için oldukça önemli bir model. Zira başarılı satış rakamlarına ulaşırsa, yeni bir kategori doğurabilecek kadar farklı boyutlar ve kullanım deneyimi sunuyor.
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Yavaş salla 5 gün nedir?
Sizden Tek İstegim İlk Başta Oynadığı Oyunun Adını Söyleyin Bulamadım :D
Kesinlikle katılıyorum. 1500liraya Samsung alacağıma biraz daha verip Xperia alırım. en azından düşünce ekranı kırılmaz ve kamerası çok daha iyi.
açta kaba etinle alay et süzme Apple fanboyu...