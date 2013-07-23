Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Samsung Galaxy Mega 6.3 cep telefonu "Büyük sevenlere özel" video inceleme

5 yıl
25,2b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsun Galaxy Mega 6.3 inceleme videomuzda Samsung Galaxy ailesinin en büyük üyesini bütün ayrıntıları ile ekranlarınıza taşıyoruz. Samsung Galaxy Mega 6.3, telefon ve tablet hibritlerinin geleceğinin analizi için oldukça önemli bir model. Zira başarılı satış rakamlarına ulaşırsa, yeni bir kategori doğurabilecek kadar farklı boyutlar ve kullanım deneyimi sunuyor.
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
The-Engineer 5 yıl en beğenilen
"Büyük sevenlere özel" Başlık çok sakat
1 Yanıt Yanıtla +250
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
e-mcani 5 yıl
önemli olan işlevi...
Yanıtla +100
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nihilous 5 yıl
"Bazıları büyük sever" Yazısını gördükten sonra dedim heralde DH, vpills reklamları almaya başladı.
1 Yanıt Yanıtla +96
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
2 Avatar Avatar
DH Misafiri 3 yıl
Tüm formatlarda mükemmel şekilde e-kitap okuyabiliyorum, admini olduğum grubu rahatça gözlemleyebiliyorum, internette gezinmek, video izlemek, klavye kullanımı(şimdiye kadar sinir olmadığım klavye olmamıştı) bu telefonda çok keyifli. Bataryam uzun süre dayanıyor. Kendimce bu teknoloji mutlu olmam için bana yeterlidir. Gidebildiği yere kadar kullanacağım :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
grezimonk 5 yıl
iJunk tapınağının muridleri toplanmış kötülemişler...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
Kusura Bakmayın Ama Bu Adamlar Samsung Mega Kötülemişler Bende Mega Kullanıcısıyım Fakat Radio Ozelliği Var Samsung S4 De Olmayan Bir Çok Özellik Var Sarjı 1 Gün Gidiyor Demişiniz Benim 1 Gün Gitmiyor 5 Gün Gidiyor Nasıl Oluyorsa
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Blood Money 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Kusura Bakmayın Ama Bu Adamlar Samsung Mega Kötülemişler Bende Mega Kullanıcısıyım Fakat Radio Ozelliği Var Samsung S4 De Olmayan Bir Çok Özellik Var Sarjı 1 Gün Gidiyor Demişiniz Benim 1 Gün Gitmiyor 5 Gün Gidiyor Nasıl Oluyorsa

Yavaş salla 5 gün nedir?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
Kusura Bakmayın Ama Bu Adamlar Samsung Mega Kötülemişler Bende Mega Kullanıcısıyım Fakat Radio Ozelliği Var Samsung S4 De Olmayan Bir Çok Özellik Var Sarjı 1 Gün Gidiyor Demişiniz Benim 1 Gün Gitmiyor 5 Gün Gidiyor Nasıl Oluyorsa
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
Kusura Bakmayın Ama Bu Adamlar Samsung Mega Kötülemişler Bende Mega Kullanıcısıyım Fakat Radio Ozelliği Var Samsung S4 De Olmayan Bir Çok Özellik Var Sarjı 1 Gün Gidiyor Demişiniz Benim 1 Gün Gitmiyor 5 Gün Gidiyor Nasıl Oluyorsa
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
Arkadaşlar Telefon Cok Güzel bu adamlar Anca Telefonu Kötülüyorlar
Sizden Tek İstegim İlk Başta Oynadığı Oyunun Adını Söyleyin Bulamadım :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kapkara Kartal 5 yıl
baslik acayip sakat
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kartalmel 5 yıl
onsos1100
gerçekçi olmak lazım buna 1500 lira vericeğime 300-400 daha veririm Xperia Z ultra alır keyfime bakarım. En azından oyunları konsol gibi oynama şansı var.

Kesinlikle katılıyorum. 1500liraya Samsung alacağıma biraz daha verip Xperia alırım. en azından düşünce ekranı kırılmaz ve kamerası çok daha iyi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ceremony 5 yıl
ahizeli tablet
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
onur01651
Dün bebenin birininde gördüm, garibim kılıf bulamamış, kutusunda taşıyordu

açta kaba etinle alay et süzme Apple fanboyu...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
24:45
4 kameralı Samsung Galaxy A9 detaylı analiz ve ön inceleme
14b izlenme · 5 ay
17:44
Yok böyle kamera | Huawei Mate 10 Pro kamera testi vLog
28,7b izlenme · 1 yıl
03:34
Essential Phone ilk izlenim "iPhone X'dan önce o vardı"
9,9b izlenme · 1 yıl
09:30
Nokia 5.1 Plus ile oyun deneyimi
2b izlenme · 1 gün
17:49
Sony Xperia XZ Premium incelemesi "En Güçlü Samuray"
18b izlenme · 1 yıl
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
8,1b izlenme · 3 hf.
08:51
Asus ZenFone 4 Pro detaylı ön inceleme: Yeni nesil amiral gemisi
18,5b izlenme · 1 yıl
37:36
Apple özür diledi, Pil değişimi sürprizi | Mobilite, mobil teknoloji programı
16,8b izlenme · 1 yıl
09:13
Huawei P20 Pro kamera testi
14,3b izlenme · 8 ay
03:59
General Mobile GM9 Plus ön inceleme
15b izlenme · 2 ay
20:30
Monster'da Bu Hafta - Metro Exodus
271 izlenme · 2 sa. yeni video
04:18
Honor 10 ön inceleme "Huawei P20'nin uygun fiyatlı hali"
14,7b izlenme · 1 yıl
11:19
Samsung Galaxy S9 ve S9+ ön inceleme
19,5b izlenme · 1 yıl
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
15,6b izlenme · 2 gün
10:15
Bu telefon başka! | OnePlus 5T ilk izlenim kutu açılışı
14,8b izlenme · 1 yıl
12:35
Samsung Galaxy A70 mercek altında: Merak edilen her şey
7,6b izlenme · 3 hf.
13:15
1,5 yıl aranın ardından tekrar LG V30+ ThinQ
7,2b izlenme · 1 ay
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim