Samsung Galaxy Mega 6.3 cep telefonu "Büyük sevenlere özel" video inceleme

Samsun Galaxy Mega 6.3 inceleme videomuzda Samsung Galaxy ailesinin en büyük üyesini bütün ayrıntıları ile ekranlarınıza taşıyoruz. Samsung Galaxy Mega 6.3, telefon ve tablet hibritlerinin geleceğinin analizi için oldukça önemli bir model. Zira başarılı satış rakamlarına ulaşırsa, yeni bir kategori doğurabilecek kadar farklı boyutlar ve kullanım deneyimi sunuyor.

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