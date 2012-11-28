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Samsung Galaxy Note 10.1 video inceleme

6 yıl
16,4b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Akıllı telefon ve tablet pazarının e güçlü isimlerinden Samsung, Android işletim sistemli yeni tableti Galaxy Note 10.1 ile hem yüksek performans hem de S-Pen ile farklı bir kullanıcı deneyimi vaadediyor. Samsung'un yeni devi Galaxy Note 10.1 merak edilen yönleriyle bu videoda.

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KaleyDeskop 6 yıl en beğenilen
şimdi apple iyi diyorsunuz fakat apple'lın tüm donanımları nerdeyse .ekik gözlüler üretiyor apple ne zaman türkiye pazarına girdi 5 yıl oluyo adam akıllı reklam yok fan boylar var diye para harcamak istemiyor sanırım apple iphone 5'in türkiyeye girdiğini internetten öğreniyoruz türkiyeyi adam yeine koyuyorlarmı dünyanın en az iphone satan yerlerine siri için dil teknisyeni alıyor türkiyeye gelince fos türkçe klavye istedik 3 yıl sonra koydular peki samsung her cihazı için reklam kampanyaları sürüyle internet tvler sosyal tanıtımlar vs şimdi ipad iphone almam için tek neden söyleyin vallahi bana değer veren bir firma olsun taş satsa alırım sorun budur...
şimdi apple iyi diyorsunuz fakat apple'lın tüm donanımları nerdeyse .ekik gözlüler üretiyor apple ne zaman türkiye pazarına girdi 5 yıl oluyo adam akıllı reklam...
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4Crumby 6 yıl
Ben eleştiride bulunmak istiyorum cogu kişinin bu tableti seçme nedeni olan kalemle olan uygulamalara hızlı cekim yapmışsınız dolayısıyla kaleme olan tepkileri tam zamanlı göremiyoruz. 2. eleştirimse madem zaman kazanmaya calısıyosunuz smart remote da ne yaptıgınız tam olarak belli olmamasına ragmen 2-3 dk ayırmışsınız hayır yani özellikler gösterilse tamam ama dosya dosya dolaşıyosunuz bence kırpılması veya hızlı cekime alınması gereken bi yer varsa orasıdır. Teşekkürler.
Ben eleştiride bulunmak istiyorum cogu kişinin bu tableti seçme nedeni olan kalemle olan uygulamalara hızlı cekim yapmışsınız dolayısıyla kaleme olan tepkileri ...
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2 Yanıt Yanıtla +4
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DH Misafiri 4 yıl
Samsung note 10.1'e nasıl sim kartı takılır
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ReCoMaX 5 yıl
Konu yanlış yere açılmış
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etimonster 5 yıl
Aldım.

Harika

Tek eksisi çözünürlük full hd olabilirmiş
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kyilmaztr 6 yıl
samsung galaxy şaşma tablette üstüne yok
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Pulstar 6 yıl
Arkadaşlar, inceleme videosunda 17:40'dan itibaren görünen helicopter videosu nedir bilen var mı?

Kaan Arlı'ya sorun demeyin, mesaj attım ancak geri dönüş olmadı.

Bilen arkadaşlar bilgilendirirse memnun olurum.
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Pulstar 5 yıl Pulstar
Pulstar

Arkadaşlar, inceleme videosunda 17:40'dan itibaren görünen helicopter videosu nedir bilen var mı?

Kaan Arlı'ya sorun demeyin, mesaj attım ancak geri dönüş olmadı.

Bilen arkadaşlar bilgilendirirse memnun olurum.


Şunu bilen yok mu acaba?
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ozzo27 6 yıl
Sıkı bir IOS kullanıcısı olmama rağmen bu cihaz beni gerçekten etkiledi. Almayı düşünüyorum. Kişisel düşüncem, yani sadece kendi hayatımda uyacağım olay şu, telefon kullanırken iphone, tablette ise bu cihazı kullanmak. Harkulade bir cihaz, teknosada tester ürününü 40 dakikaya yakın inceledim ve bir anda tabularımı yıktım, apple aşkım hala devam etse de bu şimdilik sadece telefon ve macbook ile sınırlı kalacak.

Edit : Tamamen fikrim değişmiştir, artık nexus 10 hayranıyım ve nexus 4 sipariş ettim, yani yukarıdakinin tam tersi aslında tablette ipad düşünür oldum







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DH Misafiri 6 yıl
hastasıyım aletin ama ön kamera ne işe yarıyo görüntülü görüşme yapabiliyomuyuz
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ahmetts61 6 yıl
Nemésis
DH MisafiriBurada yapılan saçma sapan yorumlara gülmemek elde değil. Forever elmacılar yine basmış burayı. Birde ipad mini ile karşılaştırmışlar. Komik... Yahu kardeşim her yönüyle aşmış bu tablet kendini. 4 çekirdeği, 2gb ramı, micro sd yuvası, kalemi, gpsi, 3G desteği... daha sayalımmı. Bu özellikler o yorum yapanların çoğunun pcsinde bile yoktur eminim. Kaldıki bu sadece bir tablet. Ekran çözünürlüğüne gelince emin olun daha fazlasına hiç ihtiyaç yok. Bu cihazı görecek, kullanacak sonra burada yorum yapacaksınız. Ben Galaxy S3 ümle beraber kullanıyorum. Yok böyle bir uyum. Kasıyor takılıyor yazmışlar; alakası yok. Tıkır tıkır herşeyi. Son kuruşuna kadar hakeden bir cihaz. Beni ziyadesiyle memnun eden bir cihaz oldu. İnceleme için teşekkürler.
Arkadaşım elmacı diyorsun da kendine bak biraz. Daha fazla çözünürlüğe ihtiyaç yokmuş.
3G diyorsun, iPadde 4G LTE var, hafıza kartı diyorsun, fat32 ve uygulama yükleyemiyorsun, o kadar donanım saymışsın, 1GB ramli 1ghz işlemcili iPad ezip geçiyor senin cihazını. Ee üstelik bir de rezalet plastik kalitesi ve çöp gibi bir çözünürlük kaldı elinde? Telefonda bir nebze anlarım da kusura bakmayın şu cihaza iPadden iyidir demek için gözünüzün harbiden fanlıkla bürunmüş olması lazım, akıl var mantık var.

kullanmadan yorum yapmayalım ipadın hiç bir cihazında bu zevki alamazsın geçen hafta n8000 romu yukledim telefon ozelliğini aktif ettim ipadda bunu hiç yapamicaksın ipadın malzeme kalitesi bu cihazdan daha iyi değil widget bile koyamadığın bi cihaz ipad kullanım zor fiyat farkıda var her yonden ezer note 10.1
telefondan goruntulu arama bile tapıyorum iphone5 ipad 4 birleşse yine bi note edemez hayırlı forumlar
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DH Misafiri 6 yıl
Burada yapılan saçma sapan yorumlara gülmemek elde değil. Forever elmacılar yine basmış burayı. Birde ipad mini ile karşılaştırmışlar. Komik... Yahu kardeşim her yönüyle aşmış bu tablet kendini. 4 çekirdeği, 2gb ramı, micro sd yuvası, kalemi, gps'i, 3G desteği... daha sayalımmı. Bu özellikler o yorum yapanların çoğunun pc'sinde bile yoktur eminim. Kaldıki bu sadece bir tablet. Ekran çözünürlüğüne gelince emin olun daha fazlasına hiç ihtiyaç yok. Bu cihazı görecek, kullanacak sonra burada yorum yapacaksınız. Ben Galaxy S3 ümle beraber kullanıyorum. Yok böyle bir uyum. Kasıyor takılıyor yazmışlar; alakası yok. Tıkır tıkır herşeyi. Son kuruşuna kadar hakeden bir cihaz. Beni ziyadesiyle memnun eden bir cihaz oldu. İnceleme için teşekkürler.
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Nemésis 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Burada yapılan saçma sapan yorumlara gülmemek elde değil. Forever elmacılar yine basmış burayı. Birde ipad mini ile karşılaştırmışlar. Komik... Yahu kardeşim her yönüyle aşmış bu tablet kendini. 4 çekirdeği, 2gb ramı, micro sd yuvası, kalemi, gps'i, 3G desteği... daha sayalımmı. Bu özellikler o yorum yapanların çoğunun pc'sinde bile yoktur eminim. Kaldıki bu sadece bir tablet. Ekran çözünürlüğüne gelince emin olun daha fazlasına hiç ihtiyaç yok. Bu cihazı görecek, kullanacak sonra burada yorum yapacaksınız. Ben Galaxy S3 ümle beraber kullanıyorum. Yok böyle bir uyum. Kasıyor takılıyor yazmışlar; alakası yok. Tıkır tıkır herşeyi. Son kuruşuna kadar hakeden bir cihaz. Beni ziyadesiyle memnun eden bir cihaz oldu. İnceleme için teşekkürler.

Arkadaşım elmacı diyorsun da kendine bak biraz. Daha fazla çözünürlüğe ihtiyaç yokmuş.
3G diyorsun, iPad'de 4G LTE var, hafıza kartı diyorsun, fat32 ve uygulama yükleyemiyorsun, o kadar donanım saymışsın, 1GB ramli 1ghz işlemcili "iPad" ezip geçiyor senin cihazını. Ee üstelik bir de rezalet plastik kalitesi ve çöp gibi bir çözünürlük kaldı elinde? Telefonda bir nebze anlarım da kusura bakmayın şu cihaza iPad'den iyidir demek için gözünüzün harbiden fanlıkla bürunmüş olması lazım, akıl var mantık var.
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Burak1916 6 yıl
öncelikle inceleme için teşekkürler, ancak inceleme çok gecikti.
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