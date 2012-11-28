Samsung Galaxy Note 10.1 video inceleme

Akıllı telefon ve tablet pazarının e güçlü isimlerinden Samsung, Android işletim sistemli yeni tableti Galaxy Note 10.1 ile hem yüksek performans hem de S-Pen ile farklı bir kullanıcı deneyimi vaadediyor. Samsung'un yeni devi Galaxy Note 10.1 merak edilen yönleriyle bu videoda.

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