Samsung Galaxy Note 10.1 video inceleme

Akıllı telefon ve tablet pazarının e güçlü isimlerinden Samsung, Android işletim sistemli yeni tableti Galaxy Note 10.1 ile hem yüksek performans hem de S-Pen ile farklı bir kullanıcı deneyimi vaadediyor. Samsung'un yeni devi Galaxy Note 10.1 merak edilen yönleriyle bu videoda.
Harika
Tek eksisi çözünürlük full hd olabilirmiş
Kaan Arlı'ya sorun demeyin, mesaj attım ancak geri dönüş olmadı.
Bilen arkadaşlar bilgilendirirse memnun olurum.
Şunu bilen yok mu acaba?
Edit : Tamamen fikrim değişmiştir, artık nexus 10 hayranıyım ve nexus 4 sipariş ettim, yani yukarıdakinin tam tersi aslında tablette ipad düşünür oldum
kullanmadan yorum yapmayalım ipadın hiç bir cihazında bu zevki alamazsın geçen hafta n8000 romu yukledim telefon ozelliğini aktif ettim ipadda bunu hiç yapamicaksın ipadın malzeme kalitesi bu cihazdan daha iyi değil widget bile koyamadığın bi cihaz ipad kullanım zor fiyat farkıda var her yonden ezer note 10.1
telefondan goruntulu arama bile tapıyorum iphone5 ipad 4 birleşse yine bi note edemez hayırlı forumlar
Arkadaşım elmacı diyorsun da kendine bak biraz. Daha fazla çözünürlüğe ihtiyaç yokmuş. 3G diyorsun, iPad'de 4G LTE var, hafıza kartı diyorsun, fat32 ve uygulama yükleyemiyorsun, o kadar donanım saymışsın, 1GB ramli 1ghz işlemcili "iPad" ezip geçiyor senin cihazını. Ee üstelik bir de rezalet plastik kalitesi ve çöp gibi bir çözünürlük kaldı elinde? Telefonda bir nebze anlarım da kusura bakmayın şu cihaza iPad'den iyidir demek için gözünüzün harbiden fanlıkla bürunmüş olması lazım, akıl var mantık var.