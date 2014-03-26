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Samsung Galaxy Note 3, Android 4.4'e kavuştu: İşte yenilikler

5 yıl
149,7b
2
Cep İşletim Sistemleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung'un üst seviye akıllı telefon modeli Galaxy Note 3, Android 4.4.2 güncellemesini aldı. Bu videomuzda, yeni güncellemenin getirdiği yeniliklere yakından bakıyoruz.
 

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daracablack 5 yıl en beğenilen
Erdi abinin saçlar ateş ediyor :))
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bmaotml 5 yıl
Saçlarım Şekil,Önümden Çekil :D
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doctor5945 5 yıl
Bu forumda kesin akıl hastaları kol geziyor adam hayırlı olsun yazmış -5 vermişler. ALLAHIM aklıma mukayet ol.
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Posedi415 5 ay
Herkese hayirli olsun
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Cavalrywomen 4 yıl
En son yükseltilebilir sürüm 4.4.2 mi yoksa 5.0.1 veya 5.0.2 olabilir mi
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DH Misafiri 5 yıl
yurtdışı(çin, çakma değil) n9005 için kitkat 4.4.2 yükleyen var mı??? telefonda güncelleme görülüyor ama sanırım bu n9000 için uygun. başka yerlerde yükledikten sonra sıkıntı olduğu belirtilmiş. yardımcı olabilecek arkadaşlardan cevap bekliyorum.
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OrQuN 5 yıl
Note 2 ye bu 4.4.4 sürümünü yükleyen var mı ?
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Onderti 5 yıl
Hep övmüşsün eleştiri hiç yok herkes şikayetçi nette yazdıgımızda konular açılmış hatta şarj dışında herşey kötü touchwi donuyor geçişlerde takılma var facebook vb uygulamalar takılıyor çok kötü ACİL GÜNCELLEME GEREKİYOR telefona satma durumuna kadar geldim.
1 Yanıt Yanıtla
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OzeNHocA 5 yıl Onderti
Nova Launcher veya ücretsiz olsun isterseniz Google Bow Launcher kullanırsanız takılma probleminin kurtulacaksınız. Rehberden de sikayetçiyseniz ExDialer tavsiye ederim. Sms uygulaması için ise Chomp Sms iyi bir seçim olur.
Yukarıdaki uygulamaları denemenizi tavsiye ederim. Cihazınızı tekrar sevmeye baslayacaksınız.
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Bardaktaki_Adam 5 yıl fx57
Bence telefon daha temiz bir android'e sahip oldu
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Ingilizanahtari 5 yıl
iOS 7 benzetmeye çalışmışlar
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DH Misafiri 5 yıl
Note 3 kullanıcısı olarak çok memnunum sanırım Samsung'un yakın zamandaki en etkili güncellemesi olmuş menü geçişleri çok çok hızlanmış kilit ekranı açılışı da öğle antutu testinde güncellemeden sonra 36162 puan aldın 4.3 en fazla 35000 alıyordu erdi bey en önemlisiden bahsetmiş oda rehber sorunu ortadan kalktı telefon ve rehber çok çok hızlı açılıyor sonunda bu sorunuda çözdüler aynı zaman 4.4.2 güncellemesinden sonra arkadaşlarımın kullandığı 3 adet S4'de rehber sorununun çözüldüğünü gözlemledim bilginize
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DH Misafiri 5 yıl
Merhabalar ;
Kalem penceresini açtığımızda uygulama seç bölümünden bir kalem işareti var(düzenle bölümü) ''uygulamaları eklemek için kalem penceresine sürükleyip bırakın ,kaldırmak için ise sürükleyerek kalem penceresinden çıkarın'' yazıyor ama uygulama sürüklenmiyor eklenmiyor. Nedendir?
teşekkürler
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DH Misafiri 5 yıl
Bu salak telefonun (sm-not3-9000Q)pil göstergesi canlı yeşilden ölü beyaza döndü.
menüden menüye geçiş yavaşladı güncellemeden sonra.
Güncelleme olduktan sonra kapak saati sürekli en son baktığım haliyle kalıyor.Üstteki saat güncel gidiyor.Hoşuma gitmedi bu güncelleme.
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DH Misafiri 5 yıl
Yaaa :( note 10.1 2014 e niye gelmiyo samsuuuung duy sesimi note 10.1 2014 editiona da güncelleme gelsin
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