Samsung Galaxy S3, HTC One X'e karşı "Hangisi en iyisi?" video inceleme

Bu videomuzda bir çok kişinin aklındaki "Samsung Galaxy S3 mü? yoksa HTC One X mi?" sorusuna yanıt arıyoruz. 11 farklı kategoride birbiriyle yarıştırdığımız telefonlardan sizin için birinci olanı ankete katılarak ta belirleyebilirsiniz!

SGS3 vs HTC One X - Tasarım Samsung Galaxy S3 HTC One X Eşit Malzeme Kalitesi Samsung Galaxy S3 HTC One X Eşit Taşınabilirlik Samsung Galaxy S3 HTC One X Eşit Ekran Kalitesi Samsung Galaxy S3 HTC One X Eşit Kamera Samsung Galaxy S3 HTC One X Eşit Performans Samsung Galaxy S3 HTC One X Eşit Çoklu Ortam Yetenekleri Samsung Galaxy S3 HTC One X Eşit Arayüz Samsung Galaxy S3 HTC One X Eşit GPS Gücü Samsung Galaxy S3 HTC One X Eşit Ek Fonksiyonlar Samsung Galaxy S3 HTC One X Eşit Batarya Süresi Samsung Galaxy S3 HTC One X Eşit Fiyatını Hak Etme Samsung Galaxy S3 HTC One X Eşit Oy Ver 11890 kişi oy verdi. Sonuçları Göster SGS3 vs HTC One X - Tasarım Samsung Galaxy S3 HTC One X Eşit Malzeme Kalitesi Samsung Galaxy S3 HTC One X Eşit Taşınabilirlik Samsung Galaxy S3 HTC One X Eşit Ekran Kalitesi Samsung Galaxy S3 HTC One X Eşit Kamera Samsung Galaxy S3 HTC One X Eşit Performans Samsung Galaxy S3 HTC One X Eşit Çoklu Ortam Yetenekleri Samsung Galaxy S3 HTC One X Eşit Arayüz Samsung Galaxy S3 HTC One X Eşit GPS Gücü Samsung Galaxy S3 HTC One X Eşit Ek Fonksiyonlar Samsung Galaxy S3 HTC One X Eşit Batarya Süresi Samsung Galaxy S3 HTC One X Eşit Fiyatını Hak Etme Samsung Galaxy S3 HTC One X Eşit Anket Sonlandı 11890 kişi oy verdi. Sonuçları Göster SGS3 vs HTC One X - Tasarım 31% Samsung Galaxy S3 3648 oy 67% HTC One X 7970 oy 6% Eşit 772 oy Malzeme Kalitesi 22% Samsung Galaxy S3 2608 oy 74% HTC One X 8822 oy 7% Eşit 884 oy Taşınabilirlik 33% Samsung Galaxy S3 3978 oy 44% HTC One X 5202 oy 25% Eşit 2999 oy Ekran Kalitesi 38% Samsung Galaxy S3 4495 oy 56% HTC One X 6626 oy 8% Eşit 959 oy Kamera 34% Samsung Galaxy S3 3995 oy 54% HTC One X 6381 oy 14% Eşit 1611 oy Performans 62% Samsung Galaxy S3 7377 oy 28% HTC One X 3344 oy 10% Eşit 1169 oy Çoklu Ortam Yetenekleri 40% Samsung Galaxy S3 4781 oy 46% HTC One X 5516 oy 13% Eşit 1543 oy Arayüz 29% Samsung Galaxy S3 3433 oy 61% HTC One X 7290 oy 9% Eşit 1040 oy GPS Gücü 57% Samsung Galaxy S3 6751 oy 23% HTC One X 2738 oy 18% Eşit 2170 oy Ek Fonksiyonlar 55% Samsung Galaxy S3 6495 oy 28% HTC One X 3341 oy 15% Eşit 1746 oy Batarya Süresi 70% Samsung Galaxy S3 8303 oy 18% HTC One X 2084 oy 10% Eşit 1130 oy Fiyatını Hak Etme 32% Samsung Galaxy S3 3788 oy 37% HTC One X 4406 oy 28% Eşit 3292 oy 11890 oya göre sonuçlar listelenmiştir. Ankete Dön