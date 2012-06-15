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Samsung Galaxy S3, HTC One X'e karşı "Hangisi en iyisi?" video inceleme

6 yıl
659,3b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Bu videomuzda bir çok kişinin aklındaki "Samsung Galaxy S3 mü? yoksa HTC One X mi?" sorusuna yanıt arıyoruz. 11 farklı kategoride birbiriyle yarıştırdığımız telefonlardan sizin için birinci olanı ankete katılarak ta belirleyebilirsiniz!
SGS3 vs HTC One X - Tasarım Malzeme Kalitesi Taşınabilirlik Ekran Kalitesi Kamera Performans Çoklu Ortam Yetenekleri Arayüz GPS Gücü Ek Fonksiyonlar Batarya Süresi Fiyatını Hak Etme Oy Ver 11890 kişi oy verdi. Sonuçları Göster  

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isosonsuz 6 yıl en beğenilen
Videonun basindayim henüz ama Mesut abi nasıl ya demeden edemiyorum, yazmayi unuturum falan... Telefonu arka cebine koyup üstüne mi oturuyorsun? Abi naptin ya?
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DH Misafiri 6 yıl
Emeğinize sağlık güzel inceleme olmuş.
Ancak galaxy s3 incelemesinde özellikle nova 3 oyununu iki telefonda çalıştırcağınızı söylemiştiniz. Bu performans testini sadece tarayıcı ile kısıtlı bırakmanız ve s3 önde oldğu halde objektif yaklaşmanız hoş olmamış. one x in tarayıcı performansı gözle görülür şekilde kötü. İki telefon arasında gözle görülür bişey yok diyemezssiniz. Zaten hazır yüklenmiş bi sayfa üzerinde zoom yapıyosunuz haliyle gözle görülen bişey yok. flash video açıkken veya bol flash içerikli bi sayfa açılıyoken yapın zoom hareketlerini o zaman görürsünüz farkı.
S3 çok daha stabil bir telefon ve güncellemeleri gelmedi daha. One x ise hiç kusura bakmayın s3 kadar stabil değil ve 2 3 güncelleme gelmesine rağmen hala sıkıntıları var. Bunu farklı bir çok video da görebilirsiniz. Ugulama açılmalarında oyunlarda telefonun kapatıp açılmasında gerçekten fark var.
S3 gorilla glass 2 kullanan bi telefon ve ekran tepkileri olarak one x den çok daha iyi. Bunu belirterek s3 e de bir puan vermeniz daha uygun olurdu. Gorilla glass 2 ekran eski versiyonuna göre %25 ince ve aynı dayanıklığa sahip ve inceliğinden dolayı ekran tepkileri daha başarılı. Zaten başta pentile ekran falan diye abartıp kötüleyen sizlerdiniz. Kullanmadan bu şekilde tepki vermenizde yanlış. Kulanınca zaten farkli bi dizilim ve güncellemeyle geldiği ve galaxy nexus dan çok daha iyi olduğu ortada. Sadece parlaklık açısından one x üstün.
Ben htc sensation kullanıyorum ama tasarım herşey değil. Sensation ı alırken s2 nin tasarımını beğenmediğim için almıştım. Farkettim ki tasarım herşey değil. Tamam one x daha güzel ancak s3 de one x kadar kaliteli ve güzel.
Son olarak bize bıraktığınız ? işaretine de gelirsek eğer ben S3 diyorum. 100 200 daha fazla verip daha performanslı, one x kadar şık ve güncellemeleri gelmediği halde one x den çok daha stabil çalışan aceleye gelmeden üzerinde uğraşılarak üretilen bi telefon alır içim rahat kullanırım. one x alıp da çıkacak güncellemelerle düzelecek çok iyi olacak gibi yalanlarla kendimi avutamam. Ben bi fanboy falan değilim. En mantıklı telefon neyse gider onu alırım.
Atlanmaması gereken şeyleri atlamanız ve objektif yaklaşmaya çalışıpta one x in bariz eksilerini kapatmanız hoş olmamış. Yanlış anlaşılmasın kullanıcıların aklındaki soru işaretleri bence gitmedi.
Emeğinize sağlık güzel inceleme olmuş.Ancak galaxy s3 incelemesinde özellikle nova 3 oyununu iki telefonda çalıştırcağınızı söylemiştiniz. Bu performans tes...
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aceleciburak 6 yıl
mümkün olduğu kadar objektif tutulmaya çalışılmış inceleme ama bi detayı unutmamak lazım incelemeyi yapan editörlerden biri HTC One X sahibi bunuda göz önünde bulundurmak gerekiyor :)
tam emin değilim sayısını hatırlamıyorum ama HTC one X ilk çıktığında yazılım olarak berbat haldeydi oyunlarda takılmalar videolarda ciddi takılmalar yaşıyordu ancak 3 yada 4 güncellemeden sonra bu hale gelebildi Galaxy S III içinse hala güncelleme çıkmadı yada OTA üzerinden yeni yaymlanmaya başlanacak o yüzden bazı noktalar Galaxy S III te daha iyi bir noktaya gelecektir.
Donanım noktasında Nvidia Tegra 3 benim gözüme çok verimli değil özellikle 40 nm üretim süreci düşünüldüğünde verimi baltalayan yön birde tek kanal bellek kontrolcüsü iyice sınırlıyor ki Nvidia kepler mimarisini 28 nm ürettirirken Tegra 3 ü olası üretim sorunları yüzünden 40 nm de bırakması donanım anlamında biraz geri planda bırakıyor kodek destekleri sorunsuz buda içerisindeki Cuda çekirdeklerinden kaynanlanan bir yapı ama dediğim gibi S III daha çok yeni ciddi bir anlamda güncelleme almadı ve kullanıcıların feedbackleri sayesinde mutlaka daha üst bir noktaya çıkacaktır. ayrıca Nvidia nın 28 nm üretim teknolojisi ile gelecek olan Tegra 3+ platformunuda unutmamak lazım geçte olsa hatalardan ders çıkarabiliyor. S III ün işlemcisi bence mükemmel Exynos serisi aldı başını gitti MALI400 gpusu ARM ile özdeşleştiği için gelişimi daha kolay Geforce ULV de sadece özel oyunlar mevcut buda tartışmalı bir konu.
Kasa kalitesi One X te muhtemelen ama bana göre One X i batıran tek şey donanımı dır.
Nvidia'dan Tegra 3+ diye bir hamle gelmeyecek olsa sonuçta 2000 liralık bir cihaz kesinlikle HTC One X derim bana göre ama hemen 2013 başında Tegra 3+ lı bir HTC görürsek durum nasıl olur sizce... pil noktasında çıkarılabilir oluşu S III ü daha ayrı bir yerde tutuyor bu aşikar.
zaten karşılaştırma videosunda herşey görülüyor keşke Samsung Exynos işlemcisi HTC One X içinde olabilseydi diyorum HTC One X i bitirenler 40 nm Tegra 3 // Arttırılamayan hafıza // çıkarılamayan batarya //
Samsung içinse Kasa kalitesi biraz daha iyi tutulabilseydi çok mükemmel bir iş çıkarabilirdi diyorum Samsung için.
son söz olarak 2013 yazında Cortex A15 tasarımlı cihazların boy göstereceğini ve de üzülerek şuan amiral gemisi olan cihazların kuvvetle muhtemelen seneye herkesin gözünde ''eski'' olarak kalacağını hatırlatmak isterim Benim kişisel tercihim bu yüzden orta üst segment cihazlar...
mümkün olduğu kadar objektif tutulmaya çalışılmış inceleme ama bi detayı unutmamak lazım incelemeyi yapan editörlerden biri HTC One X sahibi bunuda göz önünde b...
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KoşanBalık 2 hf.
Karar veremedim hangisini alsam, bütcem kısıtlı ne diyorsunuz arkadaşlar
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FFadeleSS 2 hf.
:)
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fotografya 5 ay
ahh s3 üm ahh. taş gibi telefon. bana göre samsung u zirveye taşıyan en önemli cihaz. 50 kereden fazla asfalta betona düşürmüşümdür ekranında bir çizik bile olmadı. şimdikileri ise kanepeden düşünce ekran yamuluyor kırılıyor. arayüz şişmesi, takılması olmasa ki haliyle 5 sene olmuş mükemmel telefon. hızlı odaklaması şu an çoğu cihazda yok. bu yazdıklarım s3 e duyulan bir özlem mesajıdır :)
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__Nikolaus__ 5 ay
1 sene kullanmıştım one x i sonra satıp Lumia 920 almıştım ,cok pişman olmuştum

One x , s3 den cok daha iyi bir cihazdı bence.
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FFadeleSS 5 ay
buralar unutulmasın mesut beyin hızlı zamanları :)
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emrince 1 yıl
hahaha neymıs be o gunler erdı ye bı bak :D
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FFadeleSS 1 yıl
HEY GİDİ GÜNLER HEY :D
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resvo 4 yıl
One x kullanıyorum. En ufak takılma yok. Note 3 ler s4 ler kasılırken özellikle. Telefonun tek eksisi pilin 1800 mah olması. O döneme geri dönsem yine one x alırdım. Ama şuan one m8 almam orası ayrı.
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mako3e 4 yıl
yıllar sonra geriye doğru bakınca ne kadar da haklı olduğumu görebiliyorum.
donanımhaberin bu sözde karşılaştırmasında htc one x galip çıkmış ve daha iyi bir telefon olarak gösterilmişti. saçma sapan kategorilerle ciddi kategoriler eşit puanlama yapılarak one x öne çıkarılmaya çalışıldı. pekiii sonuç?
aralık 2014 tarihi itibari ile dünya üzerinde one x diye bir telefonu bırakın kullanmayı hatırlayan bile yok :) s3 ise hala kullanıcıların elinde ve sıfırı hala satılmaktadır.
donanımhaber kullanıcısı olarak o zamanlarda yaptığımızı eleştiriler dikkate alınmadı ama şu anda ne kadar haklı olduğumuz ortaya çıktı.
tarihe not düşülsün...
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Cihat_, 4 yıl mako3e
mako3e
yıllar sonra geriye doğru bakınca ne kadar da haklı olduğumu görebiliyorum.
donanımhaberin bu sözde karşılaştırmasında htc one x galip çıkmış ve daha iyi bir telefon olarak gösterilmişti. saçma sapan kategorilerle ciddi kategoriler eşit puanlama yapılarak one x öne çıkarılmaya çalışıldı. pekiii sonuç?
aralık 2014 tarihi itibari ile dünya üzerinde one x diye bir telefonu bırakın kullanmayı hatırlayan bile yok :) s3 ise hala kullanıcıların elinde ve sıfırı hala satılmaktadır.
donanımhaber kullanıcısı olarak o zamanlarda yaptığımızı eleştiriler dikkate alınmadı ama şu anda ne kadar haklı olduğumuz ortaya çıktı.
tarihe not düşülsün...

Şuan ikisi arasında kalsam one x seçerim ikisininde ne mal olduğunu biliyorum bence tarihe not düşülecek bir şey yok editörler doğru söylemiş
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usa2006 6 yıl
Selam arkadaslar,size bir sey soracagim.htc onex icin jb guncellemesinden sonra s3 e gore konusma ve internet kullanimi nasil degisti.s3 gibi en azindan 1 gunu cikarabiliyot mu? Lutfen bu konuda yorumlarinizi bekliyorum.
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