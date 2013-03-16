Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Samsung Galaxy S4 detaylı ön inceleme "Bütün detaylar bu videomuzda"

6 yıl
102,3b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Android dünyasının en çok satan akıllı telefon ailesinin en yeni ve en güçlü üyesi olan Galaxy S4 lanse edildi. Samsung'un yeni nesil süper telefonunu, Amerika'da gerçekleştirilen özel lansmanda detaylıca kullandık, etraflıca test ettik ve beraberinde gelen yenilikleri mercek altına aldık. Galaxy S4'ün tasarım özellikleri, yeni ekranı ve işlemcisi gibi donanımsal yetenekleri, tamamiyle baştan geliştirilen yepyeni kamerası, performans testlerinde elde ettiği sonuçlar, yüksek grafik kalitesine sahip oyunlardaki başarımı gibi pek çok detay, detaylı ön inceleme videomuzda, iyi seyirler.
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
createemir 6 yıl en beğenilen
DH Misafiri
Her zamanki gibi vasatın aldında bir telefon olmuş. Apple mertebesine erişemeyen kötü bir telefon olduğu aşikar. Bunu alacağıma General Mobile alır kullanırım daha iyi.Ha bu arada iPhone 5 daha iyi.İyi günler.Kral_QanQamAyıqqs;)

Sen ne diyon la deyişik
DH MisafiriHer zamanki gibi vasatın aldında bir telefon olmuş. Apple mertebesine erişemeyen kötü bir telefon olduğu aşikar. Bunu alacağıma Gene...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +140
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bradley Cooper 6 yıl
herkes tasarımı kötü diye yakınmış. öncelikle tasarıma kötü diyenlere sesleniyorum amacınız nedir. "biz bu telefona 2000 lira verdik s3 ten farkı olsun, millet bakınca bizi zengin havalı sansın" falan mı diyorsunuz. galaxy s3 50 milyon civarında sattı ve aynı çizgiyi devam ettirmeleri gayet doğal. applen ın iphone tasarımında ısrarcı olması gibi.

ama şunu da unutmayın ki s4 ü aldığınızda sürekli ona bakmaktan tasarımı sizin için sıradanlaşacak ve geriye içerisindeki özellikler kalacak.

almayı düşünen arkadaşlara da tavsiyem şudur ki eğer s3 ünüz varsa memnunsanız boşuna para harcamayın. ben s2 mden memnun olduğum için yakın zamanda değiştirmeyi düşünmüyorum.

yorumumu okuma zahmetine giren arkadaşlarıma teşekkürü borç bilirim. hayırlı geceler....
herkes tasarımı kötü diye yakınmış. öncelikle tasarıma kötü diyenlere sesleniyorum amacınız nedir. "biz bu telefona 2000 lira verdik s3 ten farkı olsun, mil...
Devamını Gör
3 Yanıt Yanıtla +107
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fx57 6 yıl Led Zeppelin
Led Zeppelin

benc testleri var mı acaba... izleyecek kadar sabrım yok da


Merhaba,

Evet çeşitli testlere ait performans sonuçları da videomuzda bulunuyor. Üstelik HTC One gibi modellerin değerleriyle karşılaştırma da yapabilirsiniz.

Teşekkür ederim.

Sevgiler,
Led Zeppelinbenc testleri var mı acaba... izleyecek kadar sabrım yok daMerhaba,Evet çeşitli test...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +21
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
14 Avatar Avatar Avatar
DH Misafiri 3 yıl
Samsung s 4 telefonun eller serbest modunda gelen arama ingilizce bunu nasıl türkçe yapabilirim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
Benim siyahı var ve yandaki gri yer düstü ve ezilme oluştu acaba değisilebilir mi 1 yıllık vip garantiside cardi kabul ederler mi garanti halen daha gecerli yardimci olursaniz sevinirim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
Temassız işlevleri actigimizda şarjı çok götürüyor mu?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
Merhabalar bn 4s kullanıcısi olarak şahane buluyorum. Verdiğim paraya deydi yhani
özelliği aşikar blysnz zten anlatmama gerk yok. Yanılgiya düşüpte ayfon 5i tercihen kiyaslamayın özellikle sensörler göz kamaştırıci 4s in memnuyetsizliğim bnm 7/24 klnmda
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jeos 5 yıl
Ön incelemeden sonra kapsamlı bir inceleme videosu gelmeyecek galiba? Bilgisi olan var mı ya da boşa mı bekliyoruz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
şunun detaylı incelemesini yapaydınız iyiydi s5 tanıtılcak sizin elnize daha gelmedi mi anlayamadım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jacobıan 5 yıl
inceleme yapılmıycak galiba
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
skyruner 5 yıl
detaylı ve karşılaştırmalı inceleme ne zaman gelicek merak ediyorum. Neden gelmedi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nightdrive 5 yıl
apple ın tasarım anlayışına sahip olsalar çok güzel iş yapacaklarda..Bu nedir allah aşkına 5 inc telefonmu olur.Telefon üreticileri iyice sacmalamaya basladı.Normal olanı tuketicinin isteğine gore urun sekillendirmektir.Bu adamlar piyasayi nasil olusturduysa ne yapsalar milyon tane alıcısı oluyor.yok satıyor. boyle incelemeleri izleyen insanlarda hemen atlıyor; bilmem ne testinden cok yuksek puan almis denilince gozlerimi donuyor anlamadim gitti.

burdan akıllı telefon ureticilerine milyar dolarlık sıralama belirtiyorum;

bir akılli telefonda olmasi gereken ozellikler:
1.pil ömrü
2.tasarım,kullanım kolaylığı
3.performans

aha bu sıralamaya gore telefon yapın.icine android koyun 2000 lira deyin almazsam nagmerdim
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cutuak 6 yıl
bu arkadaş bişkekde 900 usd ile girdi pazara. şimdi 685 usd. daha eski HTC one 900 le girdiği pazarda 830 USD halen. diyorum ki bu yüksek düşüş nylona zararlımıdır ))))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BOLDVIPER 6 yıl
abdullahors84
Arkadaş çocuk gibisiniz ya. Biri eleştirir gereksiz gereksiz öteki üzerine alınır Yav he he denen saçma bir video koyar. Size ne kazandırıyor bu davranış onu anlamıyorum. Öncelikle Cihaz özellik olarak güzel ki ben Xperia Z yi beklememe rağmen güzel. Bunun yanında ekran oldukça canlı gözüküyor. Eksisi ne derseniz bazı programlarda Tr desteği olmaması. Tasarıma değinecek olursak S3 ten çok güzel ancak yinede malzeme kalitesi olarak bir albenisi malesef yok. Görünüş olarak iyi ama dayanım olarak sanırım yine pek tatmin etmeyecek. Millet telefonu düşürünce dünya para verecekse ekrana yazık derim. Kullanım olarakta ele rahat oturması ilk intiba olarak güzel bir görüntü verdi. Yinede Xperia Z bu kadar dayanıklı bir cihaz yapınca samsungdan su geçirmezlik değilsede S2 dayanıklılığında bir cihaz beklerdim. İnşallah ilerleyen zamanlarda daha net videolar görürüz. Ayrıca lütfen artık gereksiz holiganlığınızı bırakın heryerde her yorumu yapmak zorunda değilsiniz. Samsung dünya kadar para ödemiş olabilir makemelerde ortaya koyduklarıda ortada bırakın kim ne isterse onu kullansın. Gelişi güzel eleştirmeyin lütfen...

Merhaba Xperia Z yi araştırmışsınız galiba birşey sormak istiyorum yüzeysel olarak özelliklere baktım kamera felan gerçekten S4 ile eşdeğer duruyor fiyat olarak pahalı olsada hoş bi telefon Sormak istediğim ise Xperia x8 Var 550 tl ye almıstım ancak Flash destegı felan hıc bırsey yok ınternet uzerınden vıdeo ızleyemıyorum Sony e olan on yargım degıstı bu sebepten sımdı Z almayı dusunuyorum ancak Flash destegı felan varmı bunun uzerınden ınternetten vıdeo felan ızlene bılırmı + yanlarının yanı sıra - leri neler sımdıden yorum ıcın tşk
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gently weeps 6 yıl BOLDVIPER
VIPERBOLD
abdullahors84
Arkadaş çocuk gibisiniz ya. Biri eleştirir gereksiz gereksiz öteki üzerine alınır Yav he he denen saçma bir video koyar. Size ne kazandırıyor bu davranış onu anlamıyorum. Öncelikle Cihaz özellik olarak güzel ki ben Xperia Z yi beklememe rağmen güzel. Bunun yanında ekran oldukça canlı gözüküyor. Eksisi ne derseniz bazı programlarda Tr desteği olmaması. Tasarıma değinecek olursak S3 ten çok güzel ancak yinede malzeme kalitesi olarak bir albenisi malesef yok. Görünüş olarak iyi ama dayanım olarak sanırım yine pek tatmin etmeyecek. Millet telefonu düşürünce dünya para verecekse ekrana yazık derim. Kullanım olarakta ele rahat oturması ilk intiba olarak güzel bir görüntü verdi. Yinede Xperia Z bu kadar dayanıklı bir cihaz yapınca samsungdan su geçirmezlik değilsede S2 dayanıklılığında bir cihaz beklerdim. İnşallah ilerleyen zamanlarda daha net videolar görürüz. Ayrıca lütfen artık gereksiz holiganlığınızı bırakın heryerde her yorumu yapmak zorunda değilsiniz. Samsung dünya kadar para ödemiş olabilir makemelerde ortaya koyduklarıda ortada bırakın kim ne isterse onu kullansın. Gelişi güzel eleştirmeyin lütfen...

Merhaba Xperia Z yi araştırmışsınız galiba birşey sormak istiyorum yüzeysel olarak özelliklere baktım kamera felan gerçekten S4 ile eşdeğer duruyor fiyat olarak pahalı olsada hoş bi telefon Sormak istediğim ise Xperia x8 Var 550 tl ye almıstım ancak Flash destegı felan hıc bırsey yok ınternet uzerınden vıdeo ızleyemıyorum Sony e olan on yargım degıstı bu sebepten sımdı Z almayı dusunuyorum ancak Flash destegı felan varmı bunun uzerınden ınternetten vıdeo felan ızlene bılırmı + yanlarının yanı sıra - leri neler sımdıden yorum ıcın tşk

Xperia z kullanıyorum açamadığım video yok.
En kötü mozilla vs yükleyip üstüne adobe flash ı yüklediniz mi hiç bir şey kalmaz
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
05:44
Acer Predator Thronos PUBG Turnuvasındayız!
1,5b izlenme · 20 sa. yeni video
18:16
iPhone X vs. Galaxy Note 8: Devler karşı karşıya
30,9b izlenme · 1 yıl
10:53
Tüketici Haklı | Sahte Borç Bildirimi ile Haciz Tehlikesi
768 izlenme · 3 sa. yeni video
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,4b izlenme · 1 hf.
31:49
Android 8.0 alacak Samsung cihaz listesi ve fazlası | Mobilite
14,6b izlenme · 1 yıl
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
13,1b izlenme · 4 gün
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,4b izlenme · 2 hf.
15:20
Samsung Galaxy Note 8 detaylı ön inceleme: Merak edilen her şey!
25,9b izlenme · 1 yıl
08:56
Samsung Galaxy Note 8 kutudan çıkıyor
15b izlenme · 1 yıl
20:30
Monster'da Bu Hafta - Metro Exodus
915 izlenme · 20 sa. yeni video
25:41
Canlı | Nvidia MX150 performans testi (Yayın özeti)
14,2b izlenme · 1 yıl
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,4b izlenme · 2 hf.
37:36
Apple özür diledi, Pil değişimi sürprizi | Mobilite, mobil teknoloji programı
16,8b izlenme · 1 yıl
10:12
Samsung'un teknoloji ve ürün deneyim merkezi 837'yi gezdik
5,7b izlenme · 1 yıl
17:44
Yok böyle kamera | Huawei Mate 10 Pro kamera testi vLog
28,7b izlenme · 1 yıl
06:01
Note 9'un fiyatı artacak mı? Samsung Pay ve Bixby dijital asistana ne oldu?
6,3b izlenme · 9 ay
13:18
2si1 inceleme | Samsung Galaxy Buds ön inceleme
740 izlenme · 3 sa. yeni video
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim