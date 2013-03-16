Samsung Galaxy S4 detaylı ön inceleme "Bütün detaylar bu videomuzda"

Android dünyasının en çok satan akıllı telefon ailesinin en yeni ve en güçlü üyesi olan Galaxy S4 lanse edildi. Samsung'un yeni nesil süper telefonunu, Amerika'da gerçekleştirilen özel lansmanda detaylıca kullandık, etraflıca test ettik ve beraberinde gelen yenilikleri mercek altına aldık. Galaxy S4'ün tasarım özellikleri, yeni ekranı ve işlemcisi gibi donanımsal yetenekleri, tamamiyle baştan geliştirilen yepyeni kamerası, performans testlerinde elde ettiği sonuçlar, yüksek grafik kalitesine sahip oyunlardaki başarımı gibi pek çok detay, detaylı ön inceleme videomuzda, iyi seyirler.

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