Samsung Galaxy S4 detaylı ön inceleme "Bütün detaylar bu videomuzda"

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Android dünyasının en çok satan akıllı telefon ailesinin en yeni ve en güçlü üyesi olan Galaxy S4 lanse edildi. Samsung'un yeni nesil süper telefonunu, Amerika'da gerçekleştirilen özel lansmanda detaylıca kullandık, etraflıca test ettik ve beraberinde gelen yenilikleri mercek altına aldık. Galaxy S4'ün tasarım özellikleri, yeni ekranı ve işlemcisi gibi donanımsal yetenekleri, tamamiyle baştan geliştirilen yepyeni kamerası, performans testlerinde elde ettiği sonuçlar, yüksek grafik kalitesine sahip oyunlardaki başarımı gibi pek çok detay, detaylı ön inceleme videomuzda, iyi seyirler.
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Sen ne diyon la deyişik
ama şunu da unutmayın ki s4 ü aldığınızda sürekli ona bakmaktan tasarımı sizin için sıradanlaşacak ve geriye içerisindeki özellikler kalacak.
almayı düşünen arkadaşlara da tavsiyem şudur ki eğer s3 ünüz varsa memnunsanız boşuna para harcamayın. ben s2 mden memnun olduğum için yakın zamanda değiştirmeyi düşünmüyorum.
yorumumu okuma zahmetine giren arkadaşlarıma teşekkürü borç bilirim. hayırlı geceler....
Merhaba,
Evet çeşitli testlere ait performans sonuçları da videomuzda bulunuyor. Üstelik HTC One gibi modellerin değerleriyle karşılaştırma da yapabilirsiniz.
Teşekkür ederim.
Sevgiler,