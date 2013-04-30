Samsung Galaxy S4'ün tasarım öyküsü "Daha önce gördüğünüz hiç bir şeye benzemiyor"

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Samsung'un yeni nesil akıllı telefon modeli Galaxy S4 nasıl tasarlandı? Doğadan ilham aldı, insan için tasarlandı sloganıyla lanse edilen Galaxy S3'ten sonra, Galaxy S4 için tasarımcılar "daha önce gördüğünüz hiç bir şeye benzemiyor" gibi iddialı bir söylemde bulunuyorlar, peki bunda ne kadar haklılar ? Bu videoda Samsung mühendisleri, Galaxy S4'ün tasarımında nelere öncelik verdiklerini açıklıyorlar.