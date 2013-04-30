Samsung Galaxy S4'ün tasarım öyküsü "Daha önce gördüğünüz hiç bir şeye benzemiyor"

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Samsung'un yeni nesil akıllı telefon modeli Galaxy S4 nasıl tasarlandı? Doğadan ilham aldı, insan için tasarlandı sloganıyla lanse edilen Galaxy S3'ten sonra, Galaxy S4 için tasarımcılar "daha önce gördüğünüz hiç bir şeye benzemiyor" gibi iddialı bir söylemde bulunuyorlar, peki bunda ne kadar haklılar ? Bu videoda Samsung mühendisleri, Galaxy S4'ün tasarımında nelere öncelik verdiklerini açıklıyorlar.
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merak etme biz senden önce inceledik o telefonu, eğer tasarım anlayışın sadece ekranın büyümesi ve incelmesinden ibaret ise cebinde sim kart entegre edilmiş BiM poşetinden yapılmış 100 TL lik Çin malı tabletlerden taşıyabilirsin kardeşim, kimse seni tutmaz
Samsung çakalın koyunları avladıgı gibi,milletin parasını avlıyor anca.