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Samsung Galaxy S4'ün tasarım öyküsü "Daha önce gördüğünüz hiç bir şeye benzemiyor"

6 yıl
9,8b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung'un yeni nesil akıllı telefon modeli Galaxy S4 nasıl tasarlandı? Doğadan ilham aldı, insan için tasarlandı sloganıyla lanse edilen Galaxy S3'ten sonra, Galaxy S4 için tasarımcılar "daha önce gördüğünüz hiç bir şeye benzemiyor" gibi iddialı bir söylemde bulunuyorlar, peki bunda ne kadar haklılar ? Bu videoda Samsung mühendisleri, Galaxy S4'ün tasarımında nelere öncelik verdiklerini açıklıyorlar. 
 

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Jacobıan 6 yıl en beğenilen
hiç bir şeye benzemiyor adamlar haklı
1 Yanıt Yanıtla +174
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z0rr0nur 6 yıl
bunlar kapitalizmin gülümseyen suratları,ihtiyacınız varsa alın ama "oradan, buradan ilham aldık; hayatın içinden tasarladık" sloganlarına kanıp sadece gösteriş için ihtiyacınız olmayan şeylere para döküp milli serveti heba etmeyin
bunlar kapitalizmin gülümseyen suratları,ihtiyacınız varsa alın ama "oradan, buradan ilham aldık; hayatın içinden tasarladık" sloganlarına kanıp sadece gösteriş...
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The Tenth Doctor 6 yıl
Son Plastik Bükücü ; Samsungun Doğuşu.
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1 Avatar
grandcross 5 yıl
Adamlar bildiğin saçmalamış telefon bu sürekli elde duran bir cihaz ve insanlık hali elinden düşebiliyor. İlk düşmede paramparça olan bir plastiği adamlar nasıl yapıyor hala anlamıyorum ya. Geçenlerde de haberi çıkmıştı metal gövdeye gerek yok maliyeti arttırmaktan başka bi işe yaramıyor diye. Ya bi git ya
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DH Misafiri 5 yıl
tel aldım ama sıfre ıstıyo acılmıyo yardıcı olur musunuz
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Portraitclub 6 yıl
Bu kadar düşünüyorlarsa ilk önce fiyatını uygun yapsınlar.
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DH Misafiri 6 yıl
Sanki HTC One veya Xperia Z alınca kılıfsız kullanacaksınız, hepiniz telefonları sarıp sarmalayacaksınız, alüminyum veya cam kasanın ne manası kalacak. Galaxy S4' ün arka kapağının değiştirilebilir olması da rakiplerine üstünlük sağlıyor. Ve arka kapağı çıkararak kullanılan S-View Flip Cover muazzam, telefonu kabalaştırmıyor.
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Usluco 6 yıl
bom boş bir video :D
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saruman_me 6 yıl
o bu değilde bir erkeğe küpe yakışmaz aga heleki koreli isen hiç yakışmaz..
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DH Misafiri 6 yıl
Ben yakindan gordum ve inceledim...s3 ile hic alakasi yok daha ince ve buyuk ekran birde elinize aldiginizda kalite ve tasarimin gayet guzel ve hos oldugunu anliyorsunuz...s-s2-s3-ve sanirim s4 te kullanacam ....yakindan gorup inceleyin sonra yorum yapin derim...gereksiz yapmayin bence ....
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Avorlair 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Ben yakindan gordum ve inceledim...s3 ile hic alakasi yok daha ince ve buyuk ekran birde elinize aldiginizda kalite ve tasarimin gayet guzel ve hos oldugunu anliyorsunuz...s-s2-s3-ve sanirim s4 te kullanacam ....yakindan gorup inceleyin sonra yorum yapin derim...gereksiz yapmayin bence ....

merak etme biz senden önce inceledik o telefonu, eğer tasarım anlayışın sadece ekranın büyümesi ve incelmesinden ibaret ise cebinde sim kart entegre edilmiş BiM poşetinden yapılmış 100 TL lik Çin malı tabletlerden taşıyabilirsin kardeşim, kimse seni tutmaz
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DH Misafiri 6 yıl
Doğadan ilham almışlar tabi.
Samsung çakalın koyunları avladıgı gibi,milletin parasını avlıyor anca.
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IDiamond 6 yıl
İnsanların hayatını nasıl değiştirebiliriz diyor.Saçmalığın daniskası, 5 ay sonra S5 çıkarırlar şuna verdiğin paranın hiç bir anlamı kalmaz.
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cemturk 6 yıl
Bu reklami sunan adam plastik olmus
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