Samsung Galaxy S9+ ile 1 yıl, hâlâ alınır mı?

Bu videoda Samsung Galaxy S9+ ile geçirdiğim 1 sene boyunca elde ettiğim deneyimleri uzun uzun, muhabbet tadında sizlere aktarıyor, telefon hakkında olumlu ya da olumsuz, tüm görüşlerimi bildiriyorum.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.