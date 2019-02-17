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Samsung Galaxy S9+ ile 1 yıl, hâlâ alınır mı?

3 ay
17b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Burak Şolt
Video Editörü
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Bu videoda Samsung Galaxy S9+ ile geçirdiğim 1 sene boyunca elde ettiğim deneyimleri uzun uzun, muhabbet tadında sizlere aktarıyor, telefon hakkında olumlu ya da olumsuz, tüm görüşlerimi bildiriyorum.

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silveraction 3 ay en beğenilen
Yanlis anlama ama baslik tercihin cok ama cok yanlis. Halihazirda en pahali ve en guncel tlf icin " hala alinirmi" demek tam bir facia . Samsung s20 cikardi da bizim mi haberimiz yok ?
Yanlis anlama ama baslik tercihin cok ama cok yanlis. Halihazirda en pahali ve en guncel tlf icin " hala alinirmi" demek tam bir facia . Samsung s20 cikardi da...
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1 Yanıt Yanıtla +34
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hamza5806 3 ay
Yok alınmaz daha s10 çıkmadı ama olsun cok eskidi telefon ederken bile kasar s9+
Ustelik cok ucuz 4600 nedir ya telefon dedigin xs gibi olacak masaya vurdun muydu herkes sana saygi duyacak
Yok alınmaz daha s10 çıkmadı ama olsun cok eskidi telefon ederken bile kasar s9+Ustelik cok ucuz 4600 nedir ya telefon dedigin xs gibi olacak masaya vurdun...
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cansev07 3 ay
Hocam ''Benim gibi yenisi çıktığında bir öncekini alan biriyseniz'' demişsiniz ama elinde s9+ var ve 1 yıldır kullanıyorum diyorsun.
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40 degrees below zero 2 hf.
S9 pluslar piyasadan kalktı mı S10 ailesi çıkınca?
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DH Misafiri 2 ay
Seneye S11 çıktığında S10 alınmaz bir cihaz olmayacak. Çünkü geliştirmeler azar azar veriliyor, sonuçta hepsi amiral model. Parası olan son çıkanı alır, olmayan öncekileri, videonun açıklaması ve özeti bu.
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Türküdiyar 2 ay
S9 alınır mı? Nasıl bir tüketim manyaklığındayız. S7 bile hala alı ıp kullanılabilir bir cihazken... Bir telefona 5bin yatırmak ???? Peeehhh.
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Tengrist 2 ay
37 dakika video mu olur kota düşmanları mobilden girdik belgesel mi çekiyorsunuz?












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Jb.ati 3 ay
akradaşlar kimse adama yürümesin çok gereksiz muhabbet olmuş allah aşkına bir telefon çıkalı 1 yıl olmuş ve adam yeni telefon alacaklara rehberlik olsun diye 1 yıl geçmesine rağmes s9+ nasıl s10 almaya değermi gibi bir video hazırlamış ayrıca burak bey eskiden makale de yazardınız videonun altına ortam müsait olmadığında okuyordum bukonuyu takdir etmedim
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DH Misafiri 3 ay
Başlığı görünce dayanamadım ya s10 çıksa üste para vermeyen Samsung dan exynox işlemcili telefon alınmazki
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ironman 3 ay

Bende de S9+ 128 GB Gri var.. NAKİT 3800 LİRA vereyim dediler yok dedim.. Yağ gibi akıyor cihaz yeni güncelleme ile..
NOTE9 512 alsammı diye düşünüyorum..
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Özger 3 ay
Alınmaması için hiç bir sebep yok. Hatta s10 sayesinde alınabilirliği artacak. İkinci el bir s9 almak istiyorum ve bunun için s10'un çıkışını bekliyorum. Plus versiyonu düşünmüyorum zira çok büyük. Bana göre 5.2" ve 5.5" aralığı ideal ölçüler. Ha s9 da bu ölçünün biraz üzerinde ama maalesef, 5.5" ten küçük amiral gemi çıkmıyor artık.(((
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strayker111 3 ay
Parası olan adamlar gidip Iphone alsınlar. Olmayanlar Xiaomi. Bu konuyu çokta uzatmayın.
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bytradm 3 ay
teşekkürler.
artık size samsungdo & samsungedo vb. diyebiliriz sanırım. :-)
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