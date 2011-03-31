Samsung Galaxy Tab 8.9 ve Galaxy Tab 10.1 ön inceleme

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Donanimhaber.com olarak Samsung'un düzenlediği Forum 2011 etkinliği çerçevesinde Samsung'un Android 3.0 işletim sistemli tabletleri Galaxy Tab 8.9 ev Galaxy Tab 10.1'i inceleme fırsatı bulduk. Galaxy
Donanimhaber.com olarak Samsung'un düzenlediği Forum 2011 etkinliği çerçevesinde Samsung'un Android 3.0 işletim sistemli tabletleri Galaxy Tab 8.9 ev Galaxy Tab 10.1'i inceleme fırsatı bulduk. Galaxy Tab 8.9 ve Galaxy Tab 10.1'in ön incemelesi bu videoda.
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5 ay önce samsung wave 525 modelini aldım ama cihaz sürekli donuyo. modelden anlayan varsa önerilerini bekliyorum
Ne yaptin geldi mi senin 7" tablet? Shipping ne ödedin? Aldigin linki verir misin?
Bunun GSM özelliği için pasaporta işletmek gerekiyor mu biliyor musun?
Yorumlarini merak ediyorum.
selamlar,
gigjets.com/...
Heralde bir dahakine iPad alirlar bu kisiler, hateboy bile olsalar.
Su anda E-bay'de 250 dolara bulunabiliyor. Uzerinde Android 2.2 var, YIL SONUNDA 2,3 update i cikacak deniyor. Daha da acisi birada Android hayraniyim diyenler bile 2.2 ile 2.3 arasindaki farklari da bilmiyorlar. (Acaba neden? Android hayranliklarinin nedeni Apple kompleksi oldugu icin olmasin? :) )
Uzerinde dogru duzgun tablet optimize bi ofis, bi fotograf, bi video, bi muzik uygulamasi yok. Sadece webte geziyorsunuz ve Google in reklamlarini okuyosunuz bol bol.
Ben almayi dusunuyorum, 250 dolara alir kurcalarim biraz sonra turkiyede Android i bisey sananlar cok oldugu icin 700 liraya satarim. Gittigidiyor ilanima yazarim: 'Flash calistiriyor, USB var hede hodoo ' :D
hala dokunduğunda gecikmeli bir tepki verdiği gözüküyor videoda...
Kaynak: engadget.com/...
şu soruna hiç çözüm bulamayacaklar mı?
ios gibi ne zaman kusursuz bir işletim sistemi olacak?