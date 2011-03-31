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Samsung Galaxy Tab 8.9 ve Galaxy Tab 10.1 ön inceleme

8 yıl
248,8b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Donanimhaber.com olarak Samsung'un düzenlediği Forum 2011 etkinliği çerçevesinde Samsung'un Android 3.0 işletim sistemli tabletleri Galaxy Tab 8.9 ev Galaxy Tab 10.1'i inceleme fırsatı bulduk. Galaxy

Donanimhaber.com olarak Samsung'un düzenlediği Forum 2011 etkinliği çerçevesinde Samsung'un Android 3.0 işletim sistemli tabletleri Galaxy Tab 8.9 ev Galaxy Tab 10.1'i inceleme fırsatı bulduk. Galaxy Tab 8.9 ve Galaxy Tab 10.1'in ön incemelesi bu videoda.


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Riverside 8 yıl en beğenilen
Samsung gümbür gümbür geliyor.
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latinnyaa 7 yıl
merhabalar..
5 ay önce samsung wave 525 modelini aldım ama cihaz sürekli donuyo. modelden anlayan varsa önerilerini bekliyorum
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DH Misafiri 7 yıl
GALAXY TAB 1 VE 2 ARASINDA KALDIM DETAYLI BİLGİ VEREN KULLANICILAR OLURSA ÇOK SEVİNİRİMt
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Guest-6378DF164 7 yıl
Galaxy tzb 10.1 im var ancak bu videoyu izleyebilmeme ragmen yuklenen guncel videolari izleyemiyorum flash player da indirdimandroid marketten
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ramanujan20 7 yıl
Kulaklık girişinin üst kısımda olması pek hoş olmamış. Tableti kulaklıkla kullanırken, kulaklık kablosunun sürekli ekranın önüne düşmesi sinir bozucu olacaktır. Ne gerek vardı ki Amerika'yı yeniden keşfe, yan tarafta kulaklık girişi her zaman iyidir.
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DH Misafiri 7 yıl
Centauri kardes,
Ne yaptin geldi mi senin 7" tablet? Shipping ne ödedin? Aldigin linki verir misin?
Bunun GSM özelliği için pasaporta işletmek gerekiyor mu biliyor musun?
Yorumlarini merak ediyorum.
selamlar,
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XxutkuxX 7 yıl
ben 8.9 taraaftarıyım am ne zaman türkiyeye gelecek ve satışa sunulacakk?? almak için sabırsızlanıyorrummm:))
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Centauri 7 yıl
Ilk Galaxy Tab alanlarin drami bunu alacaklarin gelecegi hakkinda iyi fikir veriyor

gigjets.com/...



- Gingerbread by the end of the year? Are you kidding me? Wasn't it supposed to be out by NOW?
Gingerbread yil sonunda mi? Dalga mi geciyorsiniz? SIMDI cikmasi gerekmiyor mu?

ji 2 months ago
they better, I spent almost $700 on this tab
Cikarsalar iyi olur, bu alete neredeyse 700 dolar harcadim

smilingtexan 2 days ago in reply to ji
Just picked up my 3g tab without a contract extension about 3 weeks ago for ~ $400...
Ben benimkini 3 hafta once kontratsiz olarak 400 dolara aldim

David Rose 2 months ago in reply to ji
oh u poor bugger picked one up for $369 yesterday here in australia
- Oh zavalli, dun burada avusturalyada 369 dolara aldim


Heralde bir dahakine iPad alirlar bu kisiler, hateboy bile olsalar.
Su anda E-bay'de 250 dolara bulunabiliyor. Uzerinde Android 2.2 var, YIL SONUNDA 2,3 update i cikacak deniyor. Daha da acisi birada Android hayraniyim diyenler bile 2.2 ile 2.3 arasindaki farklari da bilmiyorlar. (Acaba neden? Android hayranliklarinin nedeni Apple kompleksi oldugu icin olmasin? :) )

Uzerinde dogru duzgun tablet optimize bi ofis, bi fotograf, bi video, bi muzik uygulamasi yok. Sadece webte geziyorsunuz ve Google in reklamlarini okuyosunuz bol bol.

Ben almayi dusunuyorum, 250 dolara alir kurcalarim biraz sonra turkiyede Android i bisey sananlar cok oldugu icin 700 liraya satarim. Gittigidiyor ilanima yazarim: 'Flash calistiriyor, USB var hede hodoo ' :D


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DH Misafiri 8 yıl
inceleme güzel, elinize sağlık ama ne olursa olsun bir türlü Apple IPAD dokunmatiğini yakalayamıyorlar maalesef..
hala dokunduğunda gecikmeli bir tepki verdiği gözüküyor videoda...
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slicer 8 yıl
Samsung Galaxy Tab 10.1v'nin çıkış tarihi ve fiyatı Vodafone'un Portekiz sitesinde açıklandı. €589.90 ($860) gibi bir fiyat etiketine sahip olan cihaz için verilen resmi tarih 26 Nisan.


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Kaynak: engadget.com/...
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zmart 8 yıl
dokunmatik halen takılmalı.. IPAD dokunmatiğine çoook uzak
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m35 8 yıl
çok iyi ben begendim ayped diyenlere hala bitarafımla gülüyorum :) samsungdan nefret ederim ama niye yigidi öldürürken hakkını vermezsiniz anlamam :)
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pasamsin 8 yıl
Video çalışmıyor
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Ryan Oreily 8 yıl
menüler arası kasıyor.
şu soruna hiç çözüm bulamayacaklar mı?
ios gibi ne zaman kusursuz bir işletim sistemi olacak?
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