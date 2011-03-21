Samsung Galaxy Tab ailesinin 8.9-inç büyüklüğündeki yeni üyesi detaylandı

Geçtiğimiz sene Ekim ayında pazara sunduğu 7-inç boyutundaki tableti Galaxy Tab ile iki milyondan fazla satarak, Apple iPad'e karşı en güçlü alternatifi sunmayı başaran Samsung, Mobil Dünya Kongiresi'nde ise, 10.1-inç boyutundaki ikinci Galaxy Tab modelini lanse etmişti. İlk model ile kıyaslandığında büyüyen ekrana ek olarak Android 3.0 işletim sistemi ve Nvidia'nın Tegra 2 platformu gibi detaylarla ayrılan yeni model henüz piyasaya girmemişken Samsung, Galaxy Tab ailesinin 8.9-inç boyutundaki üçüncü üyesini lanse edecek.

Amerika'daki CTIA 2011 etkinliği kapsamında yarın lanse edilmesi beklenen Galaxy Tab 8.9, Android 3.0 işletim sistemine ve 1GHz'de çalışan çift çekirdekli işlemciye sahip. 10.1-inç boyutundaki model ile kıyaslandığında, Nvidia Tegra 2 yerine Samsung'un kendi geliştirdiği Exynos 4210 işlemcisini kullanabileceği belirtilen tabletin ekran çözünürlüğü üse ise 1280x800 piksel olacak. 8.6mm ile oldukça ince bir kasa yapısına sahip olan tablet, Samsung tarafından özelleştirilen grafik arabirime sahip olacak.

Gelen bilgilere göre Samsung, Android 3.0'ın standart ana ekranı üzerinde derinlemesine çalışarak ciddi değişiklikler yapmış durumda. Live Panel adı verilen ana ekranda çok sayıda canlı widget kullanımına olanak tanıyan Samsung, çoklu uygulama (multitasking) desteği kapsamında açık olan uygulamalar arasındaki geçişi, daha önce BlackBerry Playbook'ta gördüğümüze benzer şekilde yapabilecek. 470 gram ağırlığında olan 8.9-inç büyüklüğündeki Galaxy Tab'in çıkış tarihi ve satış fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

http://pocketnow.com/android/samsung-galaxy-tab-89-fully-revealed-photos