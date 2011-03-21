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Samsung Galaxy Tab ailesinin 8.9-inç büyüklüğündeki yeni üyesi detaylandı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
12,4b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung Galaxy Tab ailesinin 8.9-inç büyüklüğündeki yeni üyesi detaylandı
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Geçtiğimiz sene Ekim ayında pazara sunduğu 7-inç boyutundaki tableti Galaxy Tab ile iki milyondan fazla satarak, Apple iPad'e karşı en güçlü alternatifi sunmayı başaran Samsung, Mobil Dünya Kongiresi'nde ise, 10.1-inç boyutundaki ikinci Galaxy Tab modelini lanse etmişti. İlk model ile kıyaslandığında büyüyen ekrana ek olarak Android 3.0 işletim sistemi ve Nvidia'nın Tegra 2 platformu gibi detaylarla ayrılan yeni model henüz piyasaya girmemişken Samsung, Galaxy Tab ailesinin 8.9-inç boyutundaki üçüncü üyesini lanse edecek.

Amerika'daki CTIA 2011 etkinliği kapsamında yarın lanse edilmesi beklenen Galaxy Tab 8.9, Android 3.0 işletim sistemine ve 1GHz'de çalışan çift çekirdekli işlemciye sahip. 10.1-inç boyutundaki model ile kıyaslandığında, Nvidia Tegra 2 yerine Samsung'un kendi geliştirdiği Exynos 4210 işlemcisini kullanabileceği belirtilen tabletin ekran çözünürlüğü üse ise 1280x800 piksel olacak. 8.6mm ile oldukça ince bir kasa yapısına sahip olan tablet, Samsung tarafından özelleştirilen grafik arabirime sahip olacak.

Gelen bilgilere göre Samsung, Android 3.0'ın standart ana ekranı üzerinde derinlemesine çalışarak ciddi değişiklikler yapmış durumda. Live Panel adı verilen ana ekranda çok sayıda canlı widget kullanımına olanak tanıyan Samsung, çoklu uygulama (multitasking) desteği kapsamında açık olan uygulamalar arasındaki geçişi, daha önce BlackBerry Playbook'ta gördüğümüze benzer şekilde yapabilecek. 470 gram ağırlığında olan 8.9-inç büyüklüğündeki Galaxy Tab'in çıkış tarihi ve satış fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Samsung Galaxy Tab ailesinin 8.9-inç büyüklüğündeki yeni üyesi detaylandı
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http://pocketnow.com/android/samsung-galaxy-tab-89-fully-revealed-photos Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Chaghatai 8 yıl
umarım daha düzgün bir haber çıkar bu tabletlerle ilgili(hem 8.9 inç hem de yenilenmiş 10 inç için) donanımhaberde, çünkü hayal kırıklığına uğradım. iki paragraf yazı ve 2 dandik resim, az olmuş biraz sanki. adamlar piyasadaki ipadle kapışabilecek, işletim sistemi(kişiden kişiye değişir ki bence honeycomb tabletlerde iOS'a göre daha iyi) dışında her açıdan öyle veya böyle üstün bir alet. Daha detaylı bilgiyi hakediyor bence. :)
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smart1978 8 yıl
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Teknik özellikler :
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Daha fazla bilgi için :

samsunghub.com/...
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DH Misafiri 8 yıl
bi tane de linux veya windows yapin disimi kiricam. thunderbird kullanamadiktan sonra ne yapayim ben bu kadar pahali cihazlari
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smart1978 8 yıl
Kendi arayüzü olması güncellemelerin daha geç çıkacağı anlamına gelir. Bence Android 3 ün arayüzü fena değil... Extra arayüz ekstra ram daha güçlü işlemci gerektirir...
Samsung RFS formatı yeni çıkacak Galaxy TAB lerde de varsa performans düşmesi en ufak bir dosya silinmesi veya eklenmesinde tüm dosyaların taranması (journaling) genel olarak LAG sorunu yeni tablette de devam edecektir...
RFS olduğu sürece isterse 2 Ghz işlemci isterse 2 GB RAM olsun performans düşük olacaktır...
Galaxy S ve Galaxy Tab kullanan biri olarak ifade ederim...
Aşağıdaki adres her ne kadar Gaalxy S için olsa da aynı sistem Galacy Tab de de var... hkdennis2k.homeip.net/...
Galaxy TAB 7" olanı kalındı bu ise ince ağırlığı da ebatlarına göre fena değil hafif...
Bakalım RFS sistemi yerine ext4 sistemi kullanılacak mı?
İyi veya kötü demek için daha erken.. Daha çok ayrıntılar gerekli.. Ekranı nasıl? SUPER LCD ise kötü olacak Galaxy TAB 7" olan kullanıyorum çokta kaliteli değil... Tek artısı her açıdan bakıldığında görüş açısının yüksek olması.. Ama Kontrastı çok düşük.... Super AMOLED seviyesinde SUPER AMOLED üstü bir kalite kullanılmadığı sürece de bu tablet pek iş görmez.. Umarım SUPER LCD ekranlı değildir...
Bakalım ayrıntıları nasıl olacak ekran kalitesi nasıl...
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erci501 8 yıl
çözünürlük,hafiflik,incelik,boyut herşey mükemmel gibi. ama geç kalınmamalı. gerçi herkes nokia değil ya.
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mehmednaim 8 yıl
Bu ürünlerin gecikmesinin bir nedeni de iPad2'nin çıtayı oldukça yükseltmesinden kaynaklı, rakiplerinin son dakika güncellemeleridir diye düşünüyorum.
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BlessedSoul 8 yıl
Samsung'un kendi arayüzünün kullanılacak olması ilginç.
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Alfren 8 yıl
10.1 tanıtılalı neredeyse 2 ay geçti ve hala ne zaman çıkacağı belli değil.. bilmiyorum biraz hantal kalındığını düşünüyorum arada iPad 2'inin duyurulduğunu, satılmaya başlandığını düşünürsek Samsung'un biraz daha hızlı davranması gerekebilir potansyeli kullanmak için..
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