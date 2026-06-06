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    Samsung Galaxy S27 Pro beklentilerin üstünde bir bataryayla gelebilir

    Samsung'un gelecek sene Galaxy S27 serisine ekleyeceği yeni Pro modeli, kompakt boyutuna rağmen beklentilerin üzerinde bir batarya ile gelebilir.               

    Galaxy S27 Pro beklentilerin üstünde bir bataryayla gelebilir Tam Boyutta Gör
    Samsung’un önümüzdeki senenin başında tanıtması beklenen Galaxy S27 serisinde, Galaxy S27, Galaxy S27+ ve Galaxy S27 Ultra’ya ek olarak yeni bir Galaxy S27 Pro modelinin de yer alacağı konuşuluyor. İddialara göre bu model, S Pen desteği bulunmayan daha kompakt bir Ultra versiyonu olacak.

    Söylentilere göre Galaxy S27 Pro, 6,47 inç büyüklüğünde bir ekranla gelecek. Ayrıca Ultra modelindeki ana kamera ve ultra geniş açılı kamerayı paylaşacağı, ancak telefoto kamerada farklı bir sensör kullanacağı belirtiliyor.

    Samsung Galaxy S27 Pro, 5.000 mAh bataryayla gelebilir

    Ortaya çıkan yeni bir sızıntı, S27 Pro'nun batarya tarafında önemli bir iyileştirmeyle geleceğini gösteriyor. Telefonun, daha küçük gövdeye rağmen mevcut Ultra modeliyle aynı 5.000 mAh pile sahip olacağı iddia ediliyor. Bu kapasite günümüzde birçok Çinli üreticinin amiral gemilerinin gerisinde kalsa da, Samsung standartlarında iyi bir değer sayılabilir.

    Daha önceki sızıntılar, Samsung'un Galaxy S27 Ultra'da da batarya kapasitesini arttıracağını belirtiyor. 5.200 mAh ila 5.500 mAh kapasite iddiaları dile getirilse de, şu aşamada kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor.

    Kaynakça https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_s27_pros_battery_capacity_will_surprise_you-news-73160.php https://x.com/kro_itnyang/status/2062732474082553887
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    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

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    Nat Alianovna 3 gün önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

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    PoTemKiN_02 3 gün önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

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