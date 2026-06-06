Samsung Galaxy S27 Pro beklentilerin üstünde bir bataryayla gelebilir

Söylentilere göre Galaxy S27 Pro, 6,47 inç büyüklüğünde bir ekranla gelecek. Ayrıca Ultra modelindeki ana kamera ve ultra geniş açılı kamerayı paylaşacağı, ancak telefoto kamerada farklı bir sensör kullanacağı belirtiliyor.
Samsung Galaxy S27 Pro, 5.000 mAh bataryayla gelebilir
Ortaya çıkan yeni bir sızıntı, S27 Pro'nun batarya tarafında önemli bir iyileştirmeyle geleceğini gösteriyor. Telefonun, daha küçük gövdeye rağmen mevcut Ultra modeliyle aynı 5.000 mAh pile sahip olacağı iddia ediliyor. Bu kapasite günümüzde birçok Çinli üreticinin amiral gemilerinin gerisinde kalsa da, Samsung standartlarında iyi bir değer sayılabilir.
Daha önceki sızıntılar, Samsung'un Galaxy S27 Ultra'da da batarya kapasitesini arttıracağını belirtiyor. 5.200 mAh ila 5.500 mAh kapasite iddiaları dile getirilse de, şu aşamada kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor.Kaynakça https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_s27_pros_battery_capacity_will_surprise_you-news-73160.php https://x.com/kro_itnyang/status/2062732474082553887 Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.
449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.