Galaxy S24 Ultra sahipleri, telefonun ceplerini yırtmasından şikayetçi

Yumuşak ve kenarları yuvarlatışmış kılıf önerisi
Samsung Galaxy S24 Ultra amiral gemisi akıllı telefonla ilgili sıra dışı şikayetler gündeme geldi. Kullanıcılar, cihazın keskin köşelerinin giysi ve çantaların ceplerini yırttığını belirtiyorlar. Daha önce modelin ergonomisinin ideal olmamasından şikayet eden kullanıcılar, bu kez Reddit'te yırtık ceplerin fotoğraflarını paylaşıp benzer deneyimlerini aktardıkları bir başlıkta buluştu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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