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    Galaxy S24 Ultra sahipleri, telefonun ceplerini yırtmasından şikayetçi

    Samsung'un amiral gemilerinden Galaxy S24 Ultra, güçlü donanımı ve gelişmiş özellikleriyle dikkat çekerken, beklenmedik bir sorunla gündeme geldi.               
    S24 Ultra sahipleri, telefonun ceplerini yırtmasından şikayetçi Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon sahiplerinin cihazlarıyla ilgili şikayetleri genellikle işlemci performansı, ekran kalitesi veya bellek kapasitesi gibi özelliklere odaklanır. Ancak Samsung Galaxy S24 Ultra sahipleri için durum biraz farklı.

    Yumuşak ve kenarları yuvarlatışmış kılıf önerisi

    Samsung Galaxy S24 Ultra amiral gemisi akıllı telefonla ilgili sıra dışı şikayetler gündeme geldi. Kullanıcılar, cihazın keskin köşelerinin giysi ve çantaların ceplerini yırttığını belirtiyorlar. Daha önce modelin ergonomisinin ideal olmamasından şikayet eden kullanıcılar, bu kez Reddit'te yırtık ceplerin fotoğraflarını paylaşıp benzer deneyimlerini aktardıkları bir başlıkta buluştu.

    S24 Ultra sahipleri, telefonun ceplerini yırtmasından şikayetçi Tam Boyutta Gör
    Bazı kullanıcılar, Galaxy S24 Ultra sahiplerine yumuşak malzemeden yapılmış veya kenarları yuvarlatılmış bir kılıf kullanmasını önerirken, diğerleri ise yırtılmış kıyafetler ve çantaların cepleriyle ilgili olumsuz deneyimlerini paylaştılar. Cihaz sahipleri Samsung'un, bu konudaki müşteri memnuniyetsizliğine yanıt vermesini bekliyorlar. Şirket ise henüz bu konuyla ilgili bir açıklama yapmış değil.
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    Elektrikli ticari araç BIG.e'nin üretimi başladı

    X
    xsw 1 gün önce

    Kargo şirketleri için güzel bir alternatif olabilir.

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