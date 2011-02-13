Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung Galaxy Tab'in sadece WiFi destekli versiyonu Mart'ta Avrupa'ya geliyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
7,5b
1
7
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, resmi satışı Ekim ayında başlayan Galaxy Tab'in sadece WiFi destekli versiyonu Mart ayı ile birlikte Avrupa'da satışa sunulacak. 7-inç ekranı, 1GHz'de çalışan ARM Cortex-A8 tabanlı Hummingbird işlemcisi ve aynı zamanda telefon olarak kullanılabilmesiyle dikkat çeken tabletin, 3G'si olmayan yeni versiyonu, çok daha ekonomik bir fiyatlandırma ile lanse edilecek.

Android 2.2 işletim sistemini kullandığı için kimi kaynaklarca "büyük ekranlı telefon" olarak nitelendirilen Galaxy Tab için Motorola da bir açıklama yapmış ve "cep telefonu işletim sistemini kullanan tablet" yorumunda bulunmuştu. Samsung Galaxy Tab'in WiFi versiyonu, çıkartılan 3G desteği dışında mevcut model ile aynı özelliklere sahip olacak. Avrupa'da 480 Avro seviyesinden başlayan fiyatlarla sunulan Galaxy Tab'in, WiFi destekli versiyonunun daha düşük bir fiyatlandırma ile gelmesi beklenirken, resmi tanıtımı bugün yapılacak Galaxy Tab II'in pazara giriş yapacağı döneme denk gelmesinin, pazar performansına ne derece etki edeceğini ise zaman gösterecek.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Python 8 yıl
büyük ekranlı telefondan öteye gidemedi hala özelliklerini kısıp satacaklar kıssa iyi üzerindeki özelligide adam gibi veremiyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Volkanbaba 8 yıl
Tab2 çıkıyor almaya gerek yok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
sanki ilk versiyonu birşeye benziyoda bir versiyonunu daha çıkaracak.. samsung gitsin android 3'ü uyarlasın önce bu büyük ekranlı telefona..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tora 8 yıl
iPad çıktığı zaman da büyük ekranlı iPod Touch ya da iPhone denmişti, şimdi çıkmış Motorola yetkilisi bile bu lafı etmiş.
E o zaman iOS nedir? Cep telefonu işletim sisteminin tabletler için de sorunsuz çalışabileceğini zaten iPad'de gördük, Android'li tabletlerde de herhangi bir eksiklik ya da sorun görünmüyor. 3.0 Honeycomb'dan sonra nasıl bir fark olacağını tabi ki göreceğiz ama böyle erken konuşup saçmalamamak gerek bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The DarkMaster 8 yıl
Acaba türkiye fiyatı ne olacak Iphone 4 bile yurtdışından 2 kat pahalı iken
bu ülkenin insanının bu tip elektronik aygıtlar alması zor ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
last_legant 8 yıl

The DarkMaster

Acaba türkiye fiyatı ne olacak Iphone 4 bile yurtdışından 2 kat pahalı iken

bu ülkenin insanının bu tip elektronik aygıtlar alması zor ...



Aılırız hocam biz yemeyiz içmeyiz yine gider alırız en pahallısından...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
0tt0m@n 8 yıl

The DarkMaster

Acaba türkiye fiyatı ne olacak Iphone 4 bile yurtdışından 2 kat pahalı iken

bu ülkenin insanının bu tip elektronik aygıtlar alması zor ...


Bu dediğiniz apple ürünleri için geçerli. Samsung ürünlerinde yurtdışı-yurtiçi pek farketmiyor. Daha önce birkaç ürün getirtmek istedim, burada satmak için ama arada 100-150 tl ancak farkediyor. O fark garantisiz bir cihaz için uğraştığına değmez.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl TG: Projeksiyonlar hakkında merak ettiğiniz her şey [video rehber] Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim