Samsung Galaxy Tab'in sadece WiFi destekli versiyonu Mart'ta Avrupa'ya geliyor

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, resmi satışı Ekim ayında başlayan Galaxy Tab'in sadece WiFi destekli versiyonu Mart ayı ile birlikte Avrupa'da satışa sunulacak. 7-inç ekranı, 1GHz'de çalışan ARM Cortex-A8 tabanlı Hummingbird işlemcisi ve aynı zamanda telefon olarak kullanılabilmesiyle dikkat çeken tabletin, 3G'si olmayan yeni versiyonu, çok daha ekonomik bir fiyatlandırma ile lanse edilecek.

Android 2.2 işletim sistemini kullandığı için kimi kaynaklarca "büyük ekranlı telefon" olarak nitelendirilen Galaxy Tab için Motorola da bir açıklama yapmış ve "cep telefonu işletim sistemini kullanan tablet" yorumunda bulunmuştu. Samsung Galaxy Tab'in WiFi versiyonu, çıkartılan 3G desteği dışında mevcut model ile aynı özelliklere sahip olacak. Avrupa'da 480 Avro seviyesinden başlayan fiyatlarla sunulan Galaxy Tab'in, WiFi destekli versiyonunun daha düşük bir fiyatlandırma ile gelmesi beklenirken, resmi tanıtımı bugün yapılacak Galaxy Tab II'in pazara giriş yapacağı döneme denk gelmesinin, pazar performansına ne derece etki edeceğini ise zaman gösterecek.