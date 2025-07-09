Samsung, Galaxy Z Fold 7'de S Pen desteğini kaldırdı

Galaxy Z Fold 7, S Pen'i desteklemiyor
Galaxy Z Fold 7 artık S Pen kalem desteğine sahip değil. Galaxy Z Fold 3'ten bu yana, S Pen desteği büyük iç ekranda üretkenliği ve kullanışlılığı arttıran önemli bir özellikti. Ancak telefonu önemli ölçüde incelten Samsung, bu inceliği sağlamak için cihazın kalınlığını artıran sayısallaştırıcı katmanı kaldırmak zorunda kaldı.
Galaxy Z Fold 7 diğer teknik iyileştirmelerle birlikte, açık halde 5,6 mm olan kalınlığı 4,2 mm'ye, ağırlığı ise 239 gr'dan 215 gr'a düşürmeyi başardı. Samsung Fold 7'nin sınıfındaki en hafif katlanabilir telefon olduğunu söylüyor.
Galaxy Z Fold 7'de S Pen desteğinin kaldırılması ve Galaxy S25 Ultra'da S Pen'in Bluetooth özelliklerinin kaldırılması kararı, Samsung'un yaklaşımında kapsamlı bir değişime gittiğini gösteriyor. Bu durum, gelecekteki Ultra modellerinde de S Pen'in kaldırılabileceği ihtimalini de akıllara getiriyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre