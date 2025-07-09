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Tam Boyutta Gör Samsung, bugün gerçekleştirdiği Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni amiral gemisi katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 7'yi resmen tanıttı. Geliştirilmiş donanımı, daha ince, hafif ve dayanıklı gövdesiyle selefine göre önemli iyileştirmeler getiren telefon, önemli bir eksikliğe sahip.

Galaxy Z Fold 7, S Pen'i desteklemiyor

Galaxy Z Fold 7 artık S Pen kalem desteğine sahip değil. Galaxy Z Fold 3'ten bu yana, S Pen desteği büyük iç ekranda üretkenliği ve kullanışlılığı arttıran önemli bir özellikti. Ancak telefonu önemli ölçüde incelten Samsung, bu inceliği sağlamak için cihazın kalınlığını artıran sayısallaştırıcı katmanı kaldırmak zorunda kaldı.

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Galaxy Z Fold 7 diğer teknik iyileştirmelerle birlikte, açık halde 5,6 mm olan kalınlığı 4,2 mm'ye, ağırlığı ise 239 gr'dan 215 gr'a düşürmeyi başardı. Samsung Fold 7'nin sınıfındaki en hafif katlanabilir telefon olduğunu söylüyor.

Galaxy Z Fold 7'de S Pen desteğinin kaldırılması ve Galaxy S25 Ultra'da S Pen'in Bluetooth özelliklerinin kaldırılması kararı, Samsung'un yaklaşımında kapsamlı bir değişime gittiğini gösteriyor. Bu durum, gelecekteki Ultra modellerinde de S Pen'in kaldırılabileceği ihtimalini de akıllara getiriyor.

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Samsung, Galaxy Z Fold 7'de S Pen desteğini kaldırdı

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