Android 16 ile çıkan ilk telefonlar Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7 oldu

Yeni Galaxy Watch 8 Serisi, kullanıcısını açıldığı anda Google’ın Gemini büyük dil modeliyle buluşturuyor. Bu sayede akıllı saat üzerinden doğrudan sesli komutlarla yapay zekaya soru sormak mümkün hale geliyor.
Yeni katlanabilir modeller, Google’ın Circle to Search özelliğinin güncellenmiş sürümünü de destekliyor. Ekrandaki bir nesneyi çevreleyerek AI Mode üzerinden bilgi alabiliyor, sorular sorup cevapları detaylandırabiliyorsunuz. Özellikle oyunseverler için getirilen Gaming Help özelliğiyle, oyun sırasında karakterleri tanımlamak ya da taktiksel yardım almak için kullanılabiliyor.
normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre