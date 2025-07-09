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    Android 16 ile çıkan ilk telefonlar Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7 oldu

    Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7, Android 16 ile gelen ilk telefonlar oldu. Watch 8 ise Wear OS 6 ve Gemini destekli ilk akıllı saat olarak yapay zekayı bileğinize getiriyor.

    Android 16 ilk olarak Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7'e geliyor Tam Boyutta Gör
    Samsung, katlanabilir cihaz pazarındaki liderliğini yeni nesil modellerle pekiştiriyor. Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7, kutudan Android 16 yüklü çıkan ilk telefonlar oldu. Akıllı saat tarafında ise Galaxy Watch 8 Serisi, hem Wear OS 6 hem de Gemini yapay zeka modeliyle gelen ilk giyilebilir teknoloji olarak dikkat çekiyor.

    Android 16 önce Samsung’a geliyor

    Yeni Galaxy Watch 8 Serisi, kullanıcısını açıldığı anda Google’ın Gemini büyük dil modeliyle buluşturuyor. Bu sayede akıllı saat üzerinden doğrudan sesli komutlarla yapay zekaya soru sormak mümkün hale geliyor.

    Android 16 ilk olarak Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7'e geliyor Tam Boyutta Gör
    Samsung ve Google iş birliği, Gemini Live'ın yeteneklerini de genişletiyor. Z Flip 7’nin dış ekranı, artık Gemini Live ile doğrudan iletişime geçebileceğiniz bir arayüz haline geliyor. Özellikle Flex Mode'da kamerayla bir nesneye doğrultup “Bu ne?” diye sormak artık mümkün. Üstelik bu yeni kamera paylaşımı özelliği, telefonu açmaya gerek kalmadan kullanılabiliyor. Gemini artık Samsung Takvim ve Notlar gibi yerleşik uygulamalarla da entegre çalışıyor.

    Yeni katlanabilir modeller, Google’ın Circle to Search özelliğinin güncellenmiş sürümünü de destekliyor. Ekrandaki bir nesneyi çevreleyerek AI Mode üzerinden bilgi alabiliyor, sorular sorup cevapları detaylandırabiliyorsunuz. Özellikle oyunseverler için getirilen Gaming Help özelliğiyle, oyun sırasında karakterleri tanımlamak ya da taktiksel yardım almak için kullanılabiliyor.

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    S
    sonsabah 6 saat önce

    normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre

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