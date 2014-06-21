Samsung Gear 2 video inceleme "Samsung akıllı saat yarışında vites yükseltiyor"

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
|saçma geliyor akıllı saat çocuk gibi o ne ya 800 tl bide ben o paraya gider bir akıllı telefon daha alırım erdinin dediği gibi cihazın yanında hediye gelmeli
|daha bir yıl geçmeden aynı ürünün yenisini çıkarmak tüketicinin antipatisini kazanmaktan başka bir işe yaramıyor.
|Samsung kullanıcılarını Resmen aptal yerine koyarak kazıkladı.
Gear 1 çıkalı 7 ay olmuşken Gear 2 yi çıkardı. Gear 1 750 TL ye satılırken Gear 2 gelince Gear 2 750 TL ye satılıp Gear 1 in fiyatını aşağıya çektiler.
750 TL ye gear 1 alanlar kazık yedi ki biriside benim. Şimdi Note 4 duyurulacak. Su geçirmez özelliği felan vs. Bundan sonra Samsung gözümden düşmüştür. HTC ve Sony akıllı telefonlarda bana göre çok daha ileriye gidecektir.
|Moto 360,
Triwa nın Havana modeli üzerine Gabor Balogh'un tasarımı,
ve bana göre en güzeli
Kairos Mechanical Smart Watch kosepti.
Bu 3 ürün çıkarlarsa gerçekten çok tarz akıllı saatler olacaklar.
|Oldukça sade şık ve güzel bir saat.Ayrıca mesutla konuşurken 23:32 de aşkım diye yazıyordu ama devamında açıklama geldi erdinin eşi oanda aramış :D
|Reklamlardan yakınanlar ADBLOCK adlı eklentiyi bilmiyor sanırım...
|Bence bir akıllı saatin pili en az 1 hafta gitmeli.
|Merhaba Erdi bey..
İnceleme için teşekkür ederiz.Emeğinize sağlık.
Fakat birşey dikkatimi çekti eşinizin resmini gösterdikten sonra nabzınız hızlandı sanki.(eşim farketti) ;)).Saat,telefon,v.s.hergün yenisi çıkar.En önemlisi sağlık ve mutluluktur.
Allah mesud etsin diyoruz.cdrwia ve eşi
|saat güzel iş yapar ancak tek sorun fiyatlandırma. 800 tl'ye S4 mini satıyorlar. samsung 800 tl istiyorsa, apple herhalde 1200-1500 tl ister diye düşünüyorum.
|samsung un şarjlı bluetooth kulaklığı vardı 3 sene önce almıştım. şarj etmekten sıkıldım dolapta duruyor 2 senedir
|Kordon kalinlastirilip komple pilden olusmali,pil en az 1 hafta dayanabilmeli ve fiyati ucuz olmali.Bu incelemede bana samsung reklami gibi geldi.
Android Wear işletim sistemini kullanan çok sayıda akıllı saat arka arkaya piyasaya çıkacak. Hatta Samsung'un da bir model duyuracağı iddia ediliyor. Moto 360 içinse yurt dışında ön deneyim için prototipler bazı editörlere sağlanmış. Kırmızı kravatlı dostumuz Joshua Topolsky'nin sol bileğine dikkat.
nbc.com/...