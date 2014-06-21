Samsung Gear 2 video inceleme "Samsung akıllı saat yarışında vites yükseltiyor"

Akıllı saat dünyasının iddialı isimlerinden Samsung, ikinci nesil Gear modeliyle hem daha fazla donanım hem daha uzun pil ömrü hem de daha iyi yazılım optimizasyonu vaad ediyor. Peki Gear 2 ne derece başarılı, işte bu sorunun cevabı videomuzda.

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