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Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung Gear S2'yi deneyimleyebileceğiniz mobil uygulamasını yayınladı

Samsung'un yeni mobil uygulaması, Tizen işletim sistemli akıllı saati Gear S2'yi sanal olarak deneyimleme imkanı sunuyor.
3 yıl
3,4b
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18
Cep Tel Aksesuarları
Oğuz Avcı
Editör
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Samsung Gear S2'yi deneyimleyebileceğiniz mobil uygulamasını yayınladı
 
Elektronik devi Samsung geçtiğimiz ayın başında döndürülebilir yuvarlak ekrana sahip Gear S2 akıllı saatini duyurmuştu. Oldukça ilginç yapıdaki bu akıllı saat Tizen işletim sistemi üzerine geliştirilen özel bir arayüzü kullanıyor ve döndürülebilir ekranı ile kolayca kontrol edilebiliyor. 
Gear S2 klasik, Gear S2 Bluetooth ve Gear S2 3G şeklinde üç farklı versiyonu bulunan akıllı saat 1.2" boyutunda yuvarlak bir ekrana sahip. 1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemci, 512 MB bellek ve 4 GB depolama alanı gibi özellikler de akıllı saate eşlik ediyor. Akıllı saatin tüm detaylarını merak eden kullanıcılar bu bağlantıya tıklayarak detaylı bilgiye ulaşabilirler.
Üretici Samsung, saati satın almayan kullanıcılar için yayınladığı bir uygulama ile birlikte sanal bir deneyim hazırlamış. Google Play Store'da yer alan Gear S2 Experience uygulaması üzerinden sanal Gear S2'nizi kontrol edebiliyor özelleştirebiliyor ve kullanım detaylarını keşfedebiliyorsunuz.


http://global.samsungtomorrow.com/try-out-the-samsung-gear-s2-virtually-with-the-gear-s2-experience-app/ Yorum Yaz
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interwap 3 yıl
Çıkış Tarihi ve fiyatı belli mi?
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pentester 3 yıl
Saat takmayı en çokda farklı arayüzler ile kullanmayı severim. Gear S2'de saat arayüzleri araştırırken aşağıda ki adres ilgimi çekti.

mrtimemaker.com/...

Pil ömrü hakkında iki günü geçen yorumlar okuyorum, geldiğinde test etmek lazım.

Moto 360 ile 16 saat zor görüyorum.
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Gsmavm 3 yıl interwap
interwap

Çıkış Tarihi ve fiyatı belli mi?

Detaylı bilgi ve ön sipariş için inceleyebilirsiniz,
gsmavm.com/...

İyi aksamlar dilerim.
Saygılarımla.
1 Yanıt Yanıtla
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Patren 3 yıl
bu akıllı saatlerin en az 5 yılları var adam gibi bişey olması için
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dobrasam 3 yıl
tüm android cihazlarda çalışacak olması güzel çıkarsa ilk satın alanlardan olacağım sanırım dizayn olarak hoşuma gitti telefonları hoşuma gitmiyor ama bu saat olmuş gerçekten beğendim
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