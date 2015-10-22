Samsung Gear S2'yi deneyimleyebileceğiniz mobil uygulamasını yayınladı

Elektronik devi Samsung geçtiğimiz ayın başında döndürülebilir yuvarlak ekrana sahip Gear S2 akıllı saatini duyurmuştu. Oldukça ilginç yapıdaki bu akıllı saat Tizen işletim sistemi üzerine geliştirilen özel bir arayüzü kullanıyor ve döndürülebilir ekranı ile kolayca kontrol edilebiliyor.

Gear S2 klasik, Gear S2 Bluetooth ve Gear S2 3G şeklinde üç farklı versiyonu bulunan akıllı saat 1.2" boyutunda yuvarlak bir ekrana sahip. 1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemci, 512 MB bellek ve 4 GB depolama alanı gibi özellikler de akıllı saate eşlik ediyor. Akıllı saatin tüm detaylarını merak eden kullanıcılar bu bağlantıya tıklayarak detaylı bilgiye ulaşabilirler.

Üretici Samsung, saati satın almayan kullanıcılar için yayınladığı bir uygulama ile birlikte sanal bir deneyim hazırlamış. Google Play Store'da yer alan Gear S2 Experience uygulaması üzerinden sanal Gear S2'nizi kontrol edebiliyor özelleştirebiliyor ve kullanım detaylarını keşfedebiliyorsunuz.





http://global.samsungtomorrow.com/try-out-the-samsung-gear-s2-virtually-with-the-gear-s2-experience-app/