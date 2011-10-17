Samsung Tablet P1010’DA 10 Numara Fırsat

Samsung'un ufak boyutlu ama bol marifetli tablet bilgisayarı Samsung Tablet P1010 /W16 Chic White 7 Bimeks'e özel avantajlarıyla, Bimeks mağazalarında satışa sunuldu.

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Teknoloji perakendeciliğinin güçlü firması Bimeks ilklere öncülük etmeye devam ediyor. Her dönem uyguladığı iyi fiyat garantisi kuralıyla hayal ettiğiniz teknolojiyi, cebinize uygun fiyatlarla sunan Bimeks, Türkiye'nin 33 şehrinde 54 mağaza ile hizmet veriyor.

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Bimeks, şimdi de tablet bilgisayar sektörünün gözdeleri arasında yer alan Samsung'un, 7 inç ekrana sahip P1010 tablet bilgisayarını, muhteşem bir fırsatla raflarına koydu.385 gr ağırlığındaki ürün günlük hayatın her noktasında yanınızdan ayıramayacağınız kompakt bir tablet.

Samsung Tablet P1010'un Bimeks'lere özel fiyatı 599 TL. Piyasada 699-799 TL aralığındaki fiyatlarla bulabileceğiniz ürün yalnızca Bimekslerde 599 TL. Üstelik orijinal deri kılıfı ve ekran koruyucu hediyesiyle…





Teknolojiyi daima iyi fiyata bulabileceğiniz Bimeks, Türkiye'de 33 ilde bulunan mağazalarında ve www.bimeks.com.tr internet adresinde, teknoloji hizmetinizde.

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