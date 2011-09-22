Samsung Windows 8 tabletleri eBay'e düştü

Microsoft'un geçtiğimiz hafta yeni işletim sistemi Windows 8'i görkemli bir etkinlikle tanıttığı BUILD konferansında katılımcılara uygulama geliştirmeleri için Samsung üretimi tabletler dağıtılmıştı.





Core i5 2476M 1.6 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemci, 11.6 inç 1366 x 768 çözünürlüğünde Super PLS ekran, USB, HDMI ve Ethernet gibi bağlantılar sunan tablet 5000 adet dağıtılmıştı ve satışa sunulmayacaktı. Tablet IFA 2011 fuarında tanıtılan Samsung 7 serisinin modifiye edilmiş bir versiyonuydu.





Ancak tableti uygulama geliştirmek için değil para kazanmak için kullanmak isteyen bazı katılımcıların ürünü eBay üzerinden satışa sunduğu bildirildi.Samsung Windows 8 Developer PC adındaki model 2000£ civarında bir rakama hemen al seçeneğiyle açık artırmaya sunulmuş durumda.





Tablet üzerinde çalışan bir uygulama bulunmuyor ve Windows 8 geliştirici sürümü yüklü. Ancak meraklıları için tabiki kaçırılmayacak bir fırsat. Zira dünyanın ilk Windows 8'li tableti olma özelliğini taşıyor. Ayrıca 2 yıllık 2GB internet kullanımı da içerisinde.





Türk Lirası karşılığı olarak 5000 tl gibi bir miktara tekabül eden tablet için bu parayı gözden çıkaran meraklıları mecvut mu bunu açık artırma süresi bittiğinde görebileceğiz.