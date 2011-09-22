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Samsung Windows 8 tabletleri eBay'e düştü

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
5,8b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'un geçtiğimiz hafta yeni işletim sistemi Windows 8'i görkemli bir etkinlikle tanıttığı BUILD konferansında katılımcılara uygulama geliştirmeleri için Samsung üretimi tabletler dağıtılmıştı.

Core i5 2476M 1.6 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemci, 11.6 inç 1366 x 768 çözünürlüğünde Super PLS ekran, USB, HDMI ve Ethernet gibi bağlantılar sunan tablet 5000 adet dağıtılmıştı ve satışa sunulmayacaktı. Tablet IFA 2011 fuarında tanıtılan Samsung 7 serisinin modifiye edilmiş bir versiyonuydu.

Ancak tableti uygulama geliştirmek için değil para kazanmak için kullanmak isteyen bazı katılımcıların ürünü eBay üzerinden satışa sunduğu bildirildi.Samsung Windows 8 Developer PC adındaki model 2000£ civarında bir rakama hemen al seçeneğiyle açık artırmaya sunulmuş durumda.

Tablet üzerinde çalışan bir uygulama bulunmuyor ve Windows 8 geliştirici sürümü yüklü. Ancak meraklıları için tabiki kaçırılmayacak bir fırsat. Zira dünyanın ilk Windows 8'li tableti olma özelliğini taşıyor. Ayrıca 2 yıllık 2GB internet kullanımı da içerisinde.

Türk Lirası karşılığı olarak 5000 tl gibi bir miktara tekabül eden tablet için bu parayı gözden çıkaran meraklıları mecvut mu bunu açık artırma süresi bittiğinde görebileceğiz.

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ressambdrm 8 yıl
DH Misafiri
CodeMachinex86 değilde arm işlemcili olsa düşünülebilirdi ama bu şekilde gereksiz.
windows x86 tabanlı programların arm tabanlı cihazlarda çalışmayacağını açıkladı.bu durumda samsungun kullandığı konfigürasyon en azından program çeşitliliği açısından daha iyi.

x86 işlemcilerin tabletler için uygun olmadığını düşünüyorum. Sonuçta çok fazla enerji tüketen ve ısınan işlemciler. Mobil işlemcisi olan bir tablet arkadaşın da dediği gibi gerekli olabilirdi. Bu haliyle dokunmatik ekranlı bir pc, tablet değil :)
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Tube Screamer 8 yıl
Ne ipad ne Androidli bir tablet beni hic cezb etmedi, kesinlikle W8'li tabletlerden edinecegim.
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DH Misafiri 8 yıl
CodeMachine
x86 değilde arm işlemcili olsa düşünülebilirdi ama bu şekilde gereksiz.

windows x86 tabanlı programların arm tabanlı cihazlarda çalışmayacağını açıkladı.bu durumda samsungun kullandığı konfigürasyon en azından program çeşitliliği açısından daha iyi.
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Oceanco 8 yıl
tabletlerin gelişmesi çok iyi. windows 8 sektörün gelişmesinde önemli rol oynayacak.artık apple ın tekelliği bitmeli.
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teksalih 8 yıl
android zaten sardı ortalığı ios 3.5 fan boy dışında kimse peşindne koşmuyor:D
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BuYaZ 8 yıl
saijero
Ekran falan çok güzel windows 8de güzel bi platform olmuş. Tabletin ölçüleri hakkında daha detaylı bilgi verilse süper olurdu dicektim ki oha one laaa fiyata bak :)

Samsung 700T ana Konu Windows8
forum.donanimhaber.com/...
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BuYaZ 8 yıl
Grafik Kartı Nedir Acaba @Ekrem Çukurca
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Recharged 8 yıl
Dağıttıkları ürünleri geri toplasınlar öyleyse.Sonuç olarak bunların adresleri,telefonları mevcuttur.
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saijero 8 yıl
Ekran falan çok güzel windows 8de güzel bi platform olmuş. Tabletin ölçüleri hakkında daha detaylı bilgi verilse süper olurdu dicektim ki oha one laaa fiyata bak :)
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Guest 8 yıl
Bu da demektir ki intel tablet piyasasına hızlı bir giriş yapacak. windows kullanıcılarının çoğunun performansı için intel'i tercih edeceğini düşünüyorum. muhtemelen cihazda intel paylaşımlı grafik çözümü olacağından güncel tabletlerden daha iyi 3d sunacağını tahmin ediyorum.
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xridvanx 8 yıl
CodeMachine
x86 değilde arm işlemcili olsa düşünülebilirdi ama bu şekilde gereksiz.

windows x86 tabanlı programların arm tabanlı cihazlarda çalışmayacağını açıkladı.bu durumda samsungun kullandığı konfigürasyon en azından program çeşitliliği açısından daha iyi.
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CodeMachine 8 yıl
x86 değilde arm işlemcili olsa düşünülebilirdi ama bu şekilde gereksiz.
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sabe 8 yıl CodeMachine
CodeMachine

x86 değilde arm işlemcili olsa düşünülebilirdi ama bu şekilde gereksiz.

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