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Samsung çift çekirdekli işlemci kullanan yeni netbook modeli NC210'u pazara sunuyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
27,6b
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11
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung çift çekirdekli işlemci kullanan yeni netbook modeli NC210'u pazara sunuyor
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14-17 Şubat tarihlerinde İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde Galaxy S II ve Galaxy Tab II modellerini duyurarak dikkatleri üzerine çeken Samsung, mobil teknolojilerin her alanında liderlik hedefiyle çalışmalarına devam ediyor. Netbook segmentinde Asus'u geride bırakarak Acer'ın ardından en büyük ikinci üretici olmayı hedefleyen Samsung, Tüketici Elektroniği Fuarı'nda tanıttığı yeni modellerini, pazara sunmaya devam ediyor. Güney Kore merkezli firma, yaptığı yeni bir açıklamalayla, Intel'in en güçlü Atom işlemcilerinden birisi olan çift çekirdekli Atom N550'yi (1.5GHz) kullanan NC210 modelini kullanıcıların beğenisine sunduğunu açıkladı.

10.1-inç büyüklüğünde ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde SuperBright LED-backlit ekrana sahip olan sistem, 1GB DDR3 bellek ve 250GB kapasiteli sabit disk ile birlikte geliyor. Ekran kartı olarak yine bir Intel çözümü olan işlemciye entegre GMA3150 ile gelen Samsung NC210, grafik ve video performansı açısından AMD Fusion ve Nvidia ION tabanlı alternatifler karşısında iddialı olma konusunda bazı sıkıntılar yaşıyor. 1.18 Kg ağırlığında olan ve ciklet stili aralıklı tuş takımına sahip klavye ile gelen netbook, kablosuz iletişim için 802.11n WiFi ve Bluetooth 3.0 teknolojileriyle geliyor. Özellikle Bluetooth 3.0 dikkat çekici çünkü firmanın akıllı telefonlarında da bu teknoloji kullanılıyor ve bu sayede telefon ve netbook arasındaki veri alış-verişinin daha yüksek hızlarda gerçekleştirilmesine olanak tanınıyor.

Diğer özellikleri arasında 10/100 LAN, 4'ü bir arada çok formatlı kart okuyucusu, görüntülü konuşma için entegre internet kamerası ve 1.5 Watt kapasiteli iki adet hoparlör ile gelen Samsung NC210, tercihe bağlı olarak 3 veya 6 hücreli pil ile konfigüre edilebiliyor ve tek şarj ile 10 saate kadar pil ömrü sunuyor. İşletim sistemi olarak Windows 7 Starter 32-bit'in eşlik ettiği netbook, sınıfındaki iddialı modellerden birisi olmaya aday görünüyor. "Elegant" gümüş görünümüyle şık bir duruşa sahip olan Samsung N210, 6 hücreli piliyle birlikte Almanya'da ön-sipariş listelerine 349 Avro seviyesinden giriş yaptı. Tablet bilgisayar akımının yaşandığı bir dönemde NC210'un pazar performansı şimdiden merak konusu.

Samsung çift çekirdekli işlemci kullanan yeni netbook modeli NC210'u pazara sunuyor
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kittyhunter 8 yıl en beğenilen
Atom'u gördükten sonra okumayı bıraktım.
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M.C.B 8 yıl
kemikleri dışarı fırlamış gariban afrikalı çocuklara benziyor :)
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neo55 7 yıl
herhangi bir cihazın veya herhangi birşeye sadece sakarak o şey hakkında bütün bilgileri elde etmek ve eleştirmek sadece türk milletine ait bir özellik olsa gerek almadan incelemeden nasıl oluyorda bir ürün hakkında yaramaz beş para etmez diyor insanlar şaşayırum
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DH Misafiri 7 yıl
bende aldım. ve xp kurdurdum. harika diyebilrim. kasma gibi bi durum yok. şarj süreside cok iyi.
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DH Misafiri 8 yıl
cihazı almadan karalamak çok kolay... gittim cihazı aldım. üst düzey bir netbook... Netbook ile notebook arasındaki farklı bilmeden yorum yapan arkadaşlar once farklarını okusunlar. İnternette dolanırken hiç bir şekilde kasılmıyor. Youtube video izlemek dahil. Tek kasıldığı yer MSN de hem görüntü hem ses hemde yazışırken üstüne kendi webcam programını acınca ve programla kendinize efeckt verirseniz kasılıyo :) zaten o kadarda olsun :D
Netbook alayım diyorsanız mutlaka bunu tavsiye ederim. 6-7 saatlik bir şarj süresi var.
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omerhakanbilici 8 yıl
Atom'u gördükten sonra okumayı bıraktım.
aynen :D:D
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maliahmet1 8 yıl
kaytılıyorum hiç o yönden bakmadım
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Volkanbaba 8 yıl
Fusionlu cihazları çıkarmasını bekliyoruz samsungtan atom işgörmez artık
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M.C.B 8 yıl
kemikleri dışarı fırlamış gariban afrikalı çocuklara benziyor :)
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maliahmet1 8 yıl
tasarım güzel ama iş yok cok zor bunlarda internette bile dolaşmak benim masüstümde bile internette dolaşmak zor çift cekirdek bile yetmez oldu artık
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dreamblue35 8 yıl
bu tasarımla laptop üretse daha iyi olurdu sırf tasarım için alınır yine de
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Rainbow6 8 yıl
Aynen yeni islemciler cikacak hala boyle laptoplar yapiyolar gerci bi yandan da iyi n550 oldukca fazla vardir intelin elinde simdi bunlari eritmek icin ucuza cift cekirdekli netbooklar tureyebilir ... her iki firmaninda yeni nesil netbook islemcileri yaygilasmasi lazimdi hala bekliyoruz
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kittyhunter 8 yıl en beğenilen
Atom'u gördükten sonra okumayı bıraktım.
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