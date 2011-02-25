Samsung çift çekirdekli işlemci kullanan yeni netbook modeli NC210'u pazara sunuyor

14-17 Şubat tarihlerinde İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde Galaxy S II ve Galaxy Tab II modellerini duyurarak dikkatleri üzerine çeken Samsung, mobil teknolojilerin her alanında liderlik hedefiyle çalışmalarına devam ediyor. Netbook segmentinde Asus'u geride bırakarak Acer'ın ardından en büyük ikinci üretici olmayı hedefleyen Samsung, Tüketici Elektroniği Fuarı'nda tanıttığı yeni modellerini, pazara sunmaya devam ediyor. Güney Kore merkezli firma, yaptığı yeni bir açıklamalayla, Intel'in en güçlü Atom işlemcilerinden birisi olan çift çekirdekli Atom N550'yi (1.5GHz) kullanan NC210 modelini kullanıcıların beğenisine sunduğunu açıkladı.

10.1-inç büyüklüğünde ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde SuperBright LED-backlit ekrana sahip olan sistem, 1GB DDR3 bellek ve 250GB kapasiteli sabit disk ile birlikte geliyor. Ekran kartı olarak yine bir Intel çözümü olan işlemciye entegre GMA3150 ile gelen Samsung NC210, grafik ve video performansı açısından AMD Fusion ve Nvidia ION tabanlı alternatifler karşısında iddialı olma konusunda bazı sıkıntılar yaşıyor. 1.18 Kg ağırlığında olan ve ciklet stili aralıklı tuş takımına sahip klavye ile gelen netbook, kablosuz iletişim için 802.11n WiFi ve Bluetooth 3.0 teknolojileriyle geliyor. Özellikle Bluetooth 3.0 dikkat çekici çünkü firmanın akıllı telefonlarında da bu teknoloji kullanılıyor ve bu sayede telefon ve netbook arasındaki veri alış-verişinin daha yüksek hızlarda gerçekleştirilmesine olanak tanınıyor.

Diğer özellikleri arasında 10/100 LAN, 4'ü bir arada çok formatlı kart okuyucusu, görüntülü konuşma için entegre internet kamerası ve 1.5 Watt kapasiteli iki adet hoparlör ile gelen Samsung NC210, tercihe bağlı olarak 3 veya 6 hücreli pil ile konfigüre edilebiliyor ve tek şarj ile 10 saate kadar pil ömrü sunuyor. İşletim sistemi olarak Windows 7 Starter 32-bit'in eşlik ettiği netbook, sınıfındaki iddialı modellerden birisi olmaya aday görünüyor. "Elegant" gümüş görünümüyle şık bir duruşa sahip olan Samsung N210, 6 hücreli piliyle birlikte Almanya'da ön-sipariş listelerine 349 Avro seviyesinden giriş yaptı. Tablet bilgisayar akımının yaşandığı bir dönemde NC210'un pazar performansı şimdiden merak konusu.