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    Samsung, One UI 8 Watch ile gelecek yeni özellikleri duyurdu

    Samsung, Galaxy akıllı saatleri için One UI 8 Watch güncellemesini kullanıma sunuyor. Peki, Galaxy Watch'lara gelecek yeni özellikler neler, One UI 8 Watch beta programına hangi modeller katılacak?

    Samsung One UI 8 Watch yenilikler yeni özellikler Tam Boyutta Gör
    Samsung, One UI 8 Watch güncellemesiyle Galaxy Watch’lara gelecek yeni sağlık özelliklerini açıkladı. One UI 8 Watch, uyku, kalp sağlığı, zindelik ve sağlıklı yaşam alanında yeni sağlık özellikleri ve iyileştirmeler getiriyor.

    Yatma zamanı rehberliği

    One UI 8 Watch Bedtime Guidance özelliği Tam Boyutta Gör
    Bedtime Guidance, kullanıcıların düzensiz uyku ve ilişkili başka sorundan kurtulmalarına yardımcı oluyor. Kullanıcının yaşam tarzına ve uyku düzenini öğrenip en uygun yatma zamanını öneriyor.

    Yatma Zamanı Rehberliği, uyku zamanını önermek için uyku basıncı ve sirkadiyen ritim dahil olmak üzere son üç güne ait uyku verilerini analiz ediyor. Bu özellik açıldığında Galaxy Watch bildirim gönderiyor ve yatma zamanı önerisinde bulunuyor.

    Vasküler yük

    One UI 8 Watch Vascular Load Tam Boyutta Gör
    Vascular Load, uyku sırasında vasküler sistem üzerindeki stres miktarı olan vasküler yükü ölçmeye yardımcı oluyor.

    Vasküler sistem, atıkları uzaklaştırırken oksijen ve besinleri iletmek için kanı vücutta dolaştırıyor. Uyku sırasında Galaxy Watch, kullanıcının damar sistemine binen damar yükü ve strese ilişkin detayları kaydediyor. Bu veriler, maksimum sağlık ve zindelik için uyku, egzersiz ve stres hakkında önemli bilgiler sağlıyor.

    Koşu koçu

    One UI 8 Watch Running Coach Tam Boyutta Gör
    Running Coach, kullanıcıların maraton gibi uzun mesafe koşular için yoğunluk optimizasyonlarıyla güvenli bir şekilde antrenman yapmalarına yardımcı oluyor; bu da yaralanma riskini önlüyor.

    Koşu Koçu, gerçek zamanlı olarak rehberlikle birlikte koşucunun fitness seviyesine göre kişiselleştirilmiş bir antrenman programı oluşturabiliyor. Kullanıcıların saati takması ve 12 dakikalık bir antrenman yapması gerekiyor. One UI 8 Watch, koşu verilerini topluyor ve 1 ile 10 arasında puanlama dahil bir performans analizi oluşturuyor. Bu veriler, 5k, 10k, yarı maraton veya tam maraton için bir antrenman planı oluşturmak için kullanılıyor. Bu program, kademeli ilerleme mekanizmasına sahip ve mevcut seviyeyi tamamladıktan sonra yeni seviye açılıyor.

    Antioksidan indeksi

    One UI 8 Watch Antioxidant Index Tam Boyutta Gör
    Mevcut Galaxy Watch nesli, ciltte depolanan yeşil ve turuncu meyve ve sebzelerdeki antioksidanlar olan karotenoidleri ölçebiliyor. Antioxidant Index özelliği, ışıkla aktive olan BioActive sensörleri kullanarak karotenoid seviyesini birkaç saniyede belirleyebiliyor.

    One UI 8 Watch beta hangi modellere gelecek?

    Samsung, Galaxy Watch 4 ve Galaxy Watch 4 Classic kullanıcılarının One UI 8 Watch beta programına katılamayacağını açıkladı. One UI 8 Watch beta güncellemelerini alacak modeller şunlar:

    • Galaxy Watch 5
    • Galaxy Watch 5 Pro
    • Galaxy Watch 6
    • Galaxy Watch 6 Classic
    • Galaxy Watch 7
    • Galaxy Watch Ultra
    Kaynakça https://news.samsung.com/global/new-features-on-one-ui-8-watch-help-users-build-healthier-habits https://www.sammobile.com/news/which-galaxy-smartwatches-will-get-one-ui-8-watch-beta/
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    Endonezya, Türkiye’den 48 adet KAAN satın alıyor

    Y
    YouRæk 4 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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