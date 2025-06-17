Samsung, One UI 8 Watch ile gelecek yeni özellikleri duyurdu

Yatma zamanı rehberliği
Yatma Zamanı Rehberliği, uyku zamanını önermek için uyku basıncı ve sirkadiyen ritim dahil olmak üzere son üç güne ait uyku verilerini analiz ediyor. Bu özellik açıldığında Galaxy Watch bildirim gönderiyor ve yatma zamanı önerisinde bulunuyor.
Vasküler yük
Vasküler sistem, atıkları uzaklaştırırken oksijen ve besinleri iletmek için kanı vücutta dolaştırıyor. Uyku sırasında Galaxy Watch, kullanıcının damar sistemine binen damar yükü ve strese ilişkin detayları kaydediyor. Bu veriler, maksimum sağlık ve zindelik için uyku, egzersiz ve stres hakkında önemli bilgiler sağlıyor.
Koşu koçu
Koşu Koçu, gerçek zamanlı olarak rehberlikle birlikte koşucunun fitness seviyesine göre kişiselleştirilmiş bir antrenman programı oluşturabiliyor. Kullanıcıların saati takması ve 12 dakikalık bir antrenman yapması gerekiyor. One UI 8 Watch, koşu verilerini topluyor ve 1 ile 10 arasında puanlama dahil bir performans analizi oluşturuyor. Bu veriler, 5k, 10k, yarı maraton veya tam maraton için bir antrenman planı oluşturmak için kullanılıyor. Bu program, kademeli ilerleme mekanizmasına sahip ve mevcut seviyeyi tamamladıktan sonra yeni seviye açılıyor.
Antioksidan indeksi
One UI 8 Watch beta hangi modellere gelecek?
Samsung, Galaxy Watch 4 ve Galaxy Watch 4 Classic kullanıcılarının One UI 8 Watch beta programına katılamayacağını açıkladı. One UI 8 Watch beta güncellemelerini alacak modeller şunlar:
- Galaxy Watch 5
- Galaxy Watch 5 Pro
- Galaxy Watch 6
- Galaxy Watch 6 Classic
- Galaxy Watch 7
- Galaxy Watch Ultra
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.