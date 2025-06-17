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    Samsung Exynos 2500 uydu üzerinden mesajlaşmayı destekleyecek

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un ilk 3nm akıllı telefon işlemcisi Exynos 2500, hücresel ağların yetersiz kaldığı bölgelerde uydu üzerinden acil mesajlaşma desteği sunacak.

    Samsung Exynos 2500 uydu üzerinden mesajlaşmayı destekleyecek Tam Boyutta Gör
    Samsung’un bir süredir geliştirme aşamasında olduğu Exynos 2500 işlemcisiyle ilgili yeni bilgiler netleşmeye başladı. Şirketin 3nm üretim süreciyle tasarladığı ilk akıllı telefon işlemcisi olan Exynos 2500, özellikle uydu üzerinden acil durum mesajlaşma desteğiyle dikkat çekiyor. Çipin Temmuz ayında tanıtılması beklenen Galaxy Z Flip 7 modelinde kullanılması öngörülüyor.

    Uydu üzerinden mesajlaşma

    Samsung, Exynos 2500’ün içinde yer alan Exynos 5400 5G modem sayesinde çipin uydu üzerinden mesajlaşma desteği sunduğunu doğruladı. Modem, NB-IoT NTN (Non-Terrestrial Network) teknolojisini kullanarak alçak yörüngedeki uydulara bağlanabiliyor. Bu özellik, geleneksel mobil şebekelerin kapsamadığı bölgelerde dahi acil durum mesajlarının gönderilmesini mümkün kılıyor. Her ne kadar donanım uydu iletişimini desteklese de, Samsung’un bu özelliği tüm pazarlarda aktif edip etmeyeceği şimdilik kesin değil.

    Küresel NTN hizmet sağlayıcısı Skylo Technologies, çipin sertifikalandırıldığını duyurarak Samsung ile olan iş birliklerini derinleştirdi. Skylo ayrıca, Samsung’un otomotiv şirketi HARMAN ile birlikte HARMAN Ready Connect adlı telematik kontrol birimi üzerinden çift yönlü uydu mesajlaşma sistemleri geliştirdiğini açıkladı.

    Exynos 2500’ün ilk olarak Galaxy S25 serisinde kullanılacağı tahmin ediliyordu. Ancak Samsung Foundry, beklenen verimlilik oranlarına zamanında ulaşamayınca Galaxy S25 serisi yalnızca Snapdragon 8 Gen 3 Elite for Galaxy işlemcisiyle satışa sunulmuştu. Gelinen noktada Exynos 2500’ün üretim sürecinin olgunlaştığı ve Galaxy Z Flip 7 ile sahneye çıkmaya hazır olduğu belirtiliyor.

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    Endonezya, Türkiye’den 48 adet KAAN satın alıyor

    Y
    YouRæk 4 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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