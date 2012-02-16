Samsung ikinci nesil 9 serisi ultra-ince dizüstü bilgisayarlarını duyurdu

Samsung anavatanı Güney Kore'de düzenlediği etkinlik ile ikinci nesil 9 serisi dizüstü bilgisayarlarını duyurdu. İlk tanıtımı Tüketici Elektroniği Fuarı'nda yapılan yeni dizüstü bilgisayarlarlar, 13.3-inç ve 15-inç olmak üzere iki farklı boyut seçeneği ile geliyorlar. 12.9mm kalınlığında tek parça alüminyum gövdeye sahip olan dizüstü bilgisayarlarda, Samsung'un panel üretiminden gelen uzmanlığı sayesinde 400nit parlaklık seviyesine ve 1600x900 piksel çözünürlük desteğine sahip LED backlit ekran kullanılmakta. Yeni modeller geçtiğimiz yılın ilk yarısında lanse edilen birinci nesil 9 serisine kıyasla konfigürasyon bazında da önemli güncellemeler içeriyorlar.

1.59 Kg ağırlığındaki 15-inçlik model hakkında şimdilik çok fazla detay paylaşmayan Samsung, 13.3-inç büyüklüğündeki NT900X3B-A74 kodlu modelde 1.7GHz hızında çalışan çift çekirdekli Core i7-2637M işlemcisine yer veriyor. Ekran kartı olarak işlemciye entegre HD 3000 grafik biriminin kullanıldığı dizüstü bilgisayar, 4GB DDR3 bellek ve 256GB kapasiteli SSD sürücü ile geliyor. Üzerinde 1.5 Watt kapasiteli iki adet hoparlör bulunan ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarda yüksek hızda veri transferi için USB 3.0 teknolojisine de yer veriliyor. Diğer özellikleri arasında çok formatlı kart okuyucusu, 802.11n WiFi, Bluetooth 3.0 ve mini HDMI portu gibi detaylara yer veriliyor. 40 Watt/saat kapasiteli 6 hücreli pilden güç alan ikinci neil 9 serisi dizüstü bilgisayarın bu ayın sonuna doğru konfigürasyona göre 1399$ seviyesinden başlayan fiyatlarla satış asunulması bekleniyor.