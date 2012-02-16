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Samsung ikinci nesil 9 serisi ultra-ince dizüstü bilgisayarlarını duyurdu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung ikinci nesil 9 serisi ultra-ince dizüstü bilgisayarlarını duyurdu
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Samsung anavatanı Güney Kore'de düzenlediği etkinlik ile ikinci nesil 9 serisi dizüstü bilgisayarlarını duyurdu. İlk tanıtımı Tüketici Elektroniği Fuarı'nda yapılan yeni dizüstü bilgisayarlarlar, 13.3-inç ve 15-inç olmak üzere iki farklı boyut seçeneği ile geliyorlar. 12.9mm kalınlığında tek parça alüminyum gövdeye sahip olan dizüstü bilgisayarlarda, Samsung'un panel üretiminden gelen uzmanlığı sayesinde 400nit parlaklık seviyesine ve 1600x900 piksel çözünürlük desteğine sahip LED backlit ekran kullanılmakta.  Yeni modeller geçtiğimiz yılın ilk yarısında lanse edilen birinci nesil 9 serisine kıyasla konfigürasyon bazında da önemli güncellemeler içeriyorlar.
1.59 Kg ağırlığındaki 15-inçlik model hakkında şimdilik çok fazla detay paylaşmayan Samsung, 13.3-inç büyüklüğündeki NT900X3B-A74 kodlu modelde 1.7GHz hızında çalışan çift çekirdekli Core i7-2637M işlemcisine yer veriyor. Ekran kartı olarak işlemciye entegre HD 3000 grafik biriminin kullanıldığı dizüstü bilgisayar, 4GB DDR3 bellek ve 256GB kapasiteli SSD sürücü ile geliyor. Üzerinde 1.5 Watt kapasiteli iki adet hoparlör bulunan ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarda yüksek hızda veri transferi için USB 3.0 teknolojisine de yer veriliyor. Diğer özellikleri arasında çok formatlı kart okuyucusu, 802.11n WiFi, Bluetooth 3.0 ve mini HDMI portu gibi detaylara yer veriliyor. 40 Watt/saat kapasiteli 6 hücreli pilden güç alan ikinci neil 9 serisi dizüstü bilgisayarın bu ayın sonuna doğru konfigürasyona göre 1399$ seviyesinden başlayan fiyatlarla satış asunulması bekleniyor.
Samsung ikinci nesil 9 serisi ultra-ince dizüstü bilgisayarlarını duyurdu
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kanoute 7 yıl
Yeni çıkan 15 inch 9 serisi gelse süper olacak.ama ne xaman gelir kimbilir?
tam hayal ettigim laptop
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nohackmove 7 yıl
15" ekranla beraber ağırlık artacak. ağırlık artınca keşke biraz daha ağır olsaydıda ekran kartı vs daha iyi olsaydı diyeceksiniz.

Samsung un 530u serisi var şuan ultrabook kategorisinde ati ekran kartlı modeli araştırın bence.
oyunda oynamıyorsanız taşınabilir olması açısından 11.1"-14" arası olması sizin için daha iyi.
ben şuan NP350U2B samsungları araştırıyorum forumda ilgili bir konu bulamadım pil süreleri nasıl merak ediyorum ağırlık iyi çünkü 1.4kg
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BlackeR 7 yıl
ürün süpermiş.diğerleri de..
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kanoute 7 yıl

15 inch olanı ne zaman gelir sizce? sanırım avrupada şubatta çıkıyor.
türkiyeye hemen gelir mi?
yoksa gidip ma
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aspirin_00 7 yıl
sonunda 15 inç. çıkıldı ilerde alınmaması elde değil artık..
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Djalma Feitosa Dias 7 yıl
DH Misafiri
Samsung dan bilgisayar alınmaz hele ultrabook hiç...1.59 kg da ağır bence 779 gr ürün çıkaran markalar var...
1.59 kg olan 15 inc olan model. 15 inc 779 gr olan bir cihazın kasa kalitesi ne kadar iyi olabilir ki.Büyük bir ihtimal tek parça alüminyum gövdeye değildir.
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ec38 7 yıl
güzelmiş yaa
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arslanbenzer 7 yıl
fotoğraflar haberin içeriğini gölgeliyor.
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DH Misafiri 7 yıl
Yaw bu hepsiburada.comda olan model değilmi yoksa bu ondan değişikmi yenimi bu ? yada hepsi buradaki eski modelmi
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DH Misafiri 7 yıl
Samsung dan bilgisayar alınmaz hele ultrabook hiç...1.59 kg da ağır bence 779 gr ürün çıkaran markalar var...
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DH Misafiri 7 yıl
valla sagdakini tercih ederim.
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artcraft35 7 yıl
erci501
herşey süperde harici ekran kartsız bilgisayar kullanamam.

merak etme sen hd3000 bir çok giriş orta seviyesi mobil gpulara taş çıkartır
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