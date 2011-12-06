Samsung ile Galaxy Nexus, Galaxy Note ve Android 4.0 güncellemelerini konuştuk

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
| Arkadaslar bu gibi pozisyonlara isletme bilgisi iyi adamlari koyarlar dogal olarak. Yazilimci veya elektronikci degil. Ha sektore uzak olabilir ama Turkiye de ve bolgesinde Samsung un cok satilmasini saglayabiliyorsa basarilidir adam. Kime gore basarili? Samsung a gore. Bence roportaji Samsung ar-ge md gibi bir adamla yapsalar daha cok bilgi alinabilir. Ha sorulan sorular hakkinda bilgisi olsa iyi olurmus, daha cok saygi duyardik.
Bir kisim arkadaslarda epıl olayina donmus yine... Onlara da 2 cift lafim var. Daha yuksek teknolojiye sahip bir urun varken onun 2 kati para verip bluetooth ile paykasim yapamayip, hantal bilmem ne diye fok atip dunya kadar kullanilan flash tan mahrum olup, daha takoz urun kullanip bana tam bile olmayan bir elma yi methetmesinler. Ben onu da kullandim. Daha iyi olsa epil da kalirdim. Ama yari fiyatina daha iyi urun kullanmazsam kendimi slak gibi hissederdim. Samsung tan Allah razi olsun...
|2 markada aslında ürünleri belli bir kitleye ulaşan markalar ancak apple ın o arkasındaki elma da bir artistlik var heraldeki fiyat daha fazla
|Konuşmanın sonlarında Türk kullanıcılara iyi gaz vermiş.
|Videoyu izlerken ben utandım yemin ederim adamın verdiği salakça cevapları görünce akıllı telefonlar ile zerre kadar ilişkisi olmayan adamı müdür yapmışlar :D ne deyim artık bilmiyorum ki Erdi abi ye yazık oldu boşu boşuna geçen bir roportaj :D
|adam ya ingilizce anlamıyor eline verdikleri kağıdı ezberlemiş konuşuyor yada klasik pazarlamacı tekniği ile işine gelmeyen soruları farklı yöne çekiyor.Erdi bey iyi bir video için emek harcamış ama at hırsızı kılıklı üst düzey yönetici sayesinde herkesin bildiği şeyler konuşulmuş :D Genede samsung note ve nexsus ile çok iyi telefonlar yapmış.ics yi hala bekliyoruz...
| Maldroid olmasa samsung hala e250 gibi telefonları satacaktı ve dolayısıyla sonra batacaktı.Yatıp kalksınlar google'a şükretsinler.
Bunların yöneticiside böyle olur zaten , gidip bir telefoncuyu yönetici yapsalar daha düzgün cevaplar verirdi.
SAmsung işte ne beklersin :D
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FRAPS
Bada dan bir habersin anlaşılan.Birde google mı Samsunga sükrediyodur yoksa Samsung mu orası Tam belli değil Microsoft wp7 için nokia nin yeni çıkaracağı telefonun reklam masraflarını ödüyor.Burda google hangi taraf oluyor acaba Bu örnekten yola çıkarak Samsung google in işletim sistemini kullandığı için google baya bir dua ediyodur sonuçta işin içinde para var
FRAPS
senin de eksini verdim güzel kardeşim.
|pentile ekran ile ilgili soruya verdiği cevap neydi ya.Bu adamları işe alırken hiç mi mülakata falan almıyolar :) İzlerken utandım yemin ediyom..
|Erdi Özüağ çok zekice sorular soruyor ve burada izleyen eminim herkes hangi cevapları duymak istediğini anlıyor ama adamın IQ su maalesef 2 gömlek düşük.Mala bağlamış ve cevap vermesi imkansız çünkü kapasite yok.Galaxy notu sanki aldığı feed backlerle ben yarattım havasında konuşuyo ama her soruya onu bilmiyom bunu bilmiyom ondan daha haberim yok tarzı klasik boş cevaplar veriyo.O görevde ne işi var anlamak imkansız..Üzülme Erdi abi inşallah seni anlayan zeki bir insan bulursun röportajlarında :)
|Samsung gibi bir firmaya hiç yakıştıramadım böyle bir müdürü :D Erdi abi ne soruyor bu adam ne cevap veriyor daha pentile ekranlardan haberi olmayan adamla röportaj yapmışsınız sizde :D ne anlar bu ıcs den note dan adama gingerbread yüksek çözünürlük ile uygun değil diye soru soruluyor bu müdür müsfettesi touchwiz diyor :D çok komik bir röportaj olmuş gerçekten sadece bunlar olsa neyse
|Twitter'daki Samsung yetkilieri azda olsa bilgi sızdırıyorlar... Açıklamaları genelde tutuyordu. Lakin bu videodaki adam beklenen bilindik sorulara karşı gevelemesi kabul edilemez.
Rakip firmalar bile kesin bir ay veriyorken Samsung Android 4.x için kesin bir tarih yol haritası çıkartmalı...
|Samsungu temsil eden arkadas ile erdi hocam'ın ingilizce lehceleri bire bir aynı :)) cok iyi anlaşmışlar.. :)
Öyle birşeyin olmaması imkansız.O olmazsa başkası olurdu.Nihayetinde kaynak kodları yayınlanıyor boşa yayınlanmıyor.Asıl jealbreakciler olmasa nolurdu soruyu böyle sorman gerek
Algılama problemi mi var sende hocam.Burda jealbreak daha zor olduğundan bahsediyorum..Bizim marketin çırağı bile kendine tema custom rom hazırlayabiliyor.Adı üstünde açık kaynak.Bu işletim sisteminin geliştirici olmayıp İOS un olabileceğinimi düşünüyosun. Ayrıca sadece xpa developer yok bir sürü geliştiricisi var android in.Biraz yazarken diğer mobil sistemleride düşünüp öyle yazmalısın.Android in geliştiricisi olmaması gibi bir durumu yok.Ama jealbreak olmayabilir halada yok şuan galiba İOS 5 in tam şekilde.
NoT=Jealbreakçiler İOS ta açık yakalar bulamazlarsa yapamaz.Androidte Açık olanı optimize eder.Aradaki fark budur