Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Samsung ile Galaxy Nexus, Galaxy Note ve Android 4.0 güncellemelerini konuştuk

8 yıl
83,2b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung'un Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesi Mobili Bölüm Kıdemli Yöneticisi Osamah Hamdan ile yeni nesil akıllı telefonlar Galaxy Note ve Galaxy Nexus'un merak edilen yanlarını ve ayrıca Galaxy S II gibi üst seviye modellerin ne zaman Android 4.0 güncellemesi alacağını konuştuk. 
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
daysleeperxp 8 yıl
Adam çok konuşuyor ama hiçbir şey söylemiyor, tam bir pazarlamacı.
Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Djalma Feitosa Dias 8 yıl en beğenilen
carnador

xda developers olmasa ne olurdu bu android'in hali ?

Öyle birşeyin olmaması imkansız.O olmazsa başkası olurdu.Nihayetinde kaynak kodları yayınlanıyor boşa yayınlanmıyor.Asıl jealbreakciler olmasa nolurdu soruyu böyle sorman gerek
carnadorxda developers olmasa ne olurdu bu android'in hali ?Öyle birşeyin olmaması imkansız.O olmazsa başkası olurdu.N...
Devamını Gör
3 Yanıt Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Djalma Feitosa Dias 8 yıl
carnador

FaruK_26

carnador

xda developers olmasa ne olurdu bu android'in hali ?

Öyle birşeyin olmaması imkansız.O olmazsa başkası olurdu.Nihayetinde kaynak kodları yayınlanıyor boşa yayınlanmıyor.Asıl jealbreakciler olmasa nolurdu soruyu böyle sorman gerek


Senin cevabını vereyim.

"Öyle birşeyin olmaması imkansız.O olmazsa başkası olurdu." yani yapacak biri illaki çıkardı.

Algılama problemi mi var sende hocam.Burda jealbreak daha zor olduğundan bahsediyorum..Bizim marketin çırağı bile kendine tema custom rom hazırlayabiliyor.Adı üstünde açık kaynak.Bu işletim sisteminin geliştirici olmayıp İOS un olabileceğinimi düşünüyosun. Ayrıca sadece xpa developer yok bir sürü geliştiricisi var android in.Biraz yazarken diğer mobil sistemleride düşünüp öyle yazmalısın.Android in geliştiricisi olmaması gibi bir durumu yok.Ama jealbreak olmayabilir halada yok şuan galiba İOS 5 in tam şekilde.


NoT=Jealbreakçiler İOS ta açık yakalar bulamazlarsa yapamaz.Androidte Açık olanı optimize eder.Aradaki fark budur
carnadorFaruK_26carnadorxda developers olmasa ne olurdu bu android'in hali ?
Devamını Gör
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
muhamnet 8 yıl
Arkadaslar bu gibi pozisyonlara isletme bilgisi iyi adamlari koyarlar dogal olarak. Yazilimci veya elektronikci degil. Ha sektore uzak olabilir ama Turkiye de ve bolgesinde Samsung un cok satilmasini saglayabiliyorsa basarilidir adam. Kime gore basarili? Samsung a gore. Bence roportaji Samsung ar-ge md gibi bir adamla yapsalar daha cok bilgi alinabilir. Ha sorulan sorular hakkinda bilgisi olsa iyi olurmus, daha cok saygi duyardik.

Bir kisim arkadaslarda epıl olayina donmus yine... Onlara da 2 cift lafim var. Daha yuksek teknolojiye sahip bir urun varken onun 2 kati para verip bluetooth ile paykasim yapamayip, hantal bilmem ne diye fok atip dunya kadar kullanilan flash tan mahrum olup, daha takoz urun kullanip bana tam bile olmayan bir elma yi methetmesinler. Ben onu da kullandim. Daha iyi olsa epil da kalirdim. Ama yari fiyatina daha iyi urun kullanmazsam kendimi slak gibi hissederdim. Samsung tan Allah razi olsun...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TeFuDa 7 yıl
2 markada aslında ürünleri belli bir kitleye ulaşan markalar ancak apple ın o arkasındaki elma da bir artistlik var heraldeki fiyat daha fazla
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Miller57 8 yıl
Konuşmanın sonlarında Türk kullanıcılara iyi gaz vermiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Makarov06 8 yıl
Videoyu izlerken ben utandım yemin ederim adamın verdiği salakça cevapları görünce akıllı telefonlar ile zerre kadar ilişkisi olmayan adamı müdür yapmışlar :D ne deyim artık bilmiyorum ki Erdi abi ye yazık oldu boşu boşuna geçen bir roportaj :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Oxeman 8 yıl
adam ya ingilizce anlamıyor eline verdikleri kağıdı ezberlemiş konuşuyor yada klasik pazarlamacı tekniği ile işine gelmeyen soruları farklı yöne çekiyor.Erdi bey iyi bir video için emek harcamış ama at hırsızı kılıklı üst düzey yönetici sayesinde herkesin bildiği şeyler konuşulmuş :D Genede samsung note ve nexsus ile çok iyi telefonlar yapmış.ics yi hala bekliyoruz...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FRAPS 8 yıl
Maldroid olmasa samsung hala e250 gibi telefonları satacaktı ve dolayısıyla sonra batacaktı.Yatıp kalksınlar google'a şükretsinler.

Bunların yöneticiside böyle olur zaten , gidip bir telefoncuyu yönetici yapsalar daha düzgün cevaplar verirdi.
SAmsung işte ne beklersin :D
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Djalma Feitosa Dias 8 yıl
FRAPS

Maldroid olmasa samsung hala e250 gibi telefonları satacaktı ve dolayısıyla sonra batacaktı.Yatıp kalksınlar google'a şükretsinler.

Bunların yöneticiside böyle olur zaten , gidip bir telefoncuyu yönetici yapsalar daha düzgün cevaplar verirdi.
SAmsung işte ne beklersin :D

Bada dan bir habersin anlaşılan.Birde google mı Samsunga sükrediyodur yoksa Samsung mu orası Tam belli değil
Microsoft wp7 için nokia nin yeni çıkaracağı telefonun reklam masraflarını ödüyor.Burda google hangi taraf oluyor acaba
Bu örnekten yola çıkarak Samsung google in işletim sistemini kullandığı için google baya bir dua ediyodur sonuçta işin içinde para var
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EddyCue 8 yıl FRAPS
FRAPS

Maldroid olmasa samsung hala e250 gibi telefonları satacaktı ve dolayısıyla sonra batacaktı.Yatıp kalksınlar google'a şükretsinler.

Bunların yöneticiside böyle olur zaten , gidip bir telefoncuyu yönetici yapsalar daha düzgün cevaplar verirdi.
SAmsung işte ne beklersin :D

senin de eksini verdim güzel kardeşim.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esqhia 8 yıl
pentile ekran ile ilgili soruya verdiği cevap neydi ya.Bu adamları işe alırken hiç mi mülakata falan almıyolar :) İzlerken utandım yemin ediyom..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esqhia 8 yıl
Erdi Özüağ çok zekice sorular soruyor ve burada izleyen eminim herkes hangi cevapları duymak istediğini anlıyor ama adamın IQ su maalesef 2 gömlek düşük.Mala bağlamış ve cevap vermesi imkansız çünkü kapasite yok.Galaxy notu sanki aldığı feed backlerle ben yarattım havasında konuşuyo ama her soruya onu bilmiyom bunu bilmiyom ondan daha haberim yok tarzı klasik boş cevaplar veriyo.O görevde ne işi var anlamak imkansız..Üzülme Erdi abi inşallah seni anlayan zeki bir insan bulursun röportajlarında :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Makarov06 8 yıl
Samsung gibi bir firmaya hiç yakıştıramadım böyle bir müdürü :D Erdi abi ne soruyor bu adam ne cevap veriyor daha pentile ekranlardan haberi olmayan adamla röportaj yapmışsınız sizde :D ne anlar bu ıcs den note dan adama gingerbread yüksek çözünürlük ile uygun değil diye soru soruluyor bu müdür müsfettesi touchwiz diyor :D çok komik bir röportaj olmuş gerçekten sadece bunlar olsa neyse
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 8 yıl
Twitter'daki Samsung yetkilieri azda olsa bilgi sızdırıyorlar... Açıklamaları genelde tutuyordu. Lakin bu videodaki adam beklenen bilindik sorulara karşı gevelemesi kabul edilemez.
Rakip firmalar bile kesin bir ay veriyorken Samsung Android 4.x için kesin bir tarih yol haritası çıkartmalı...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xtype34 8 yıl
Samsungu temsil eden arkadas ile erdi hocam'ın ingilizce lehceleri bire bir aynı :)) cok iyi anlaşmışlar.. :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
8,1b izlenme · 3 hf.
09:18
AMD'den dünya rekorları | 5.4GHz'de çalıştırılan Ryzen 9 3950X kırdı
3b izlenme · 21 sa. yeni video
16:56
OnePlus 7 Pro kutusundan çıkıyor | ön inceleme
6,1b izlenme · 2 hf.
20:20
AMD'nin şakası yok | Ryzen 3000 çok iddialı geldi
14,2b izlenme · 2 hf.
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
14,4b izlenme · 3 hf.
17:05
Samsung Galaxy Fold elimizde: Katlanabilen telefonu test ettik
11b izlenme · 1 ay
05:23
Apple'ın Mac Pro'suna rakip | 40 çekirdekli, 60TB depolamalı sistem
3,7b izlenme · 19 sa. yeni video
19:18
Yeni ofisim ve teste gelen 28000TL'lik iMac!!!
7,3b izlenme · 2 gün
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
18,5b izlenme · 3 hf.
06:01
Note 9'un fiyatı artacak mı? Samsung Pay ve Bixby dijital asistana ne oldu?
6,4b izlenme · 10 ay
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
8,7b izlenme · 3 hf.
12:18
Bu kulaklık sizi dünyadan koparacak "Razer Hammerhead ANC incelemesi"
6,4b izlenme · 2 hf.
03:11
Atom Karınca gibi masaüstü bilgisayar | ZOTAC Mek Mini
2b izlenme · 21 sa. yeni video
16:06
AKG Y500'e biri kötü mü dedi? | AKG Y500 inceleme ve Ofis vlog #2
3,3b izlenme · 1 gün
07:45
Yerli deniz hava savunma sistemi Gökdeniz'i ASELSAN'dan dinledik
7,5b izlenme · 2 hf.
03:48
Yok böyle performans | Gigabyte'ın çılgın SSD çözümü
6b izlenme · 4 gün
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim