Samsung ile Galaxy Nexus, Galaxy Note ve Android 4.0 güncellemelerini konuştuk

Samsung'un Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesi Mobili Bölüm Kıdemli Yöneticisi Osamah Hamdan ile yeni nesil akıllı telefonlar Galaxy Note ve Galaxy Nexus'un merak edilen yanlarını ve ayrıca Galaxy S II gibi üst seviye modellerin ne zaman Android 4.0 güncellemesi alacağını konuştuk.

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