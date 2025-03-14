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    Devrim niteliğinde! İşte Türkiye'nin yeni kripto kuralları

    SPK tarafından yürürlüğe alınan yeni düzenleme, kripto borsalarını ve yatırımcıları derinden etkiliyor. Kaldıraçlı işlemler yasaklandı, sermaye gereksinimleri artırıldı. İşte tüm detaylar!

    Türkiye'deki kripto para sektörü, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan yeni düzenlemelerle kökten değişiyor. Bu düzenleme, kripto borsalarının faaliyetlerini daha şeffaf ve güvenli hale getirmeyi amaçlıyor. Öncelikli olarak, kaldıraçlı işlemler tamamen yasaklandı. Bu adım, özellikle yeni başlayan yatırımcıların aşırı risk almasını önlemeyi hedefliyor ancak profesyonel yatırımcıların yurt dışı platformlara yönelmesine de yol açabilir.

    Platformlar için asgari sermaye gereksinimleri belirlendi. Kripto borsaları en az 150 milyon TL, saklama kuruluşları ise 500 milyon TL sermayeyle faaliyet gösterebilecek. Müşteri varlıklarının %95'i saklama kuruluşlarında tutulacak ve borsalar yalnızca %5 oranında varlık saklayabilecek. Ayrıca, platformlar müşterilerinin varlıklarının %3’ü kadar likit rezerv bulundurmak zorunda.

    Yeni listeleme süreçleri de daha şeffaf hale getirildi. Listelenmek isteyen kripto varlıkların cüzdan adreslerinde gizleme özelliği bulunmaması, soğuk cüzdanlarda saklanabilir olması gibi kriterler belirlendi. Platformlar ayrıca müşterilerine çerçeve sözleşme imzalamadan önce risk bildirim formu sunmak zorunda. Bu formu doldurmayan kullanıcılar işlem yapamayacak. Ticari unvanlar da yeni düzenlemeye uygun hale getiriliyor. Kripto borsaları "kripto varlık alım satım platformu", saklama kuruluşları ise "kripto varlık saklama kuruluşu" ibaresini kullanmak zorunda.

    Ayrıca, yurt dışı platformların Türkiye'deki faaliyetleri kısıtlandı ve sadece SPK onaylı platformlar üzerinden işlem yapılabilmesi sağlandı. Bu düzenlemeler, yatırımcı güvenliğini artırmayı ve sektörde daha sağlam bir yapı oluşturmayı hedefliyor. Ancak bazı eksiklikler de dikkat çekiyor. Örneğin, vergilendirme politikaları veya çevresel sürdürülebilirlik gibi küresel gündemde yer alan konulara bu düzenlemede yer verilmedi.

    Kripto dünyasının geleceği için bu düzenlemeler ne anlama geliyor? Türkiye'nin bu adımları, küresel kripto düzenlemeleri açısından nasıl bir örnek teşkil ediyor? Videoyu izleyerek tüm detayları öğrenebilir ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın!

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