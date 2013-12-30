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Samsung ile fotoğraf makineleri üzerine: Yeni modeller, teknolojiler ve Türkiye faaliyetleri

5 yıl
15,8b
1
Fotoğraf Makineleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung Türkiye Dijital Görüntüleme Satış ve Pazarlama Müdürü Cenk Güler ile fotoğraf makineleri üzerine konuştuk. Samsung'un Android işletim sistemli yeni fotoğraf makinesi Galaxy NX gibi yeni modelleri, yeni teknolojileri, pazardaki güncel eğilim ve akımlar ile Güney Koreli üreticiden tam kare fotoğraf makinesi gelecek mi gibi poopüler soruları konuştuk. Merak edilen tüm detaylar videomuzda.
 

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fx57 5 yıl en beğenilen Xagdas
Xagdas

Erdi'nin kıyafeti aynı olduğu için çok belli, önceki Samsung videosu ile aynı gün çekilmiş bir videoç

Bu sebeple yermeye tekrar gerek duymuyorum.
Ama uyarı tekrarlamakta fayda görüyorum:

Lütfen artık bu "Üniversite öğrencisi" görünümünüzden bir nebze uzaklaşın ve gömlek ceket ile video çekin. En azından bir blazer ceket giyin (düz siyah tshirt üzerine bile olur).

Nadiren Bağdat Caddesi'nde, sinemalarda falan denk geliyorum sana, tarzının bu olduğunu biliyorum. Ama iş hayatında kendini paketlemek de olması gereken bir şey. En son askerden dönen Kaan Arlı'nın bir videosu vardı, evlere şenlik. Saç baş birbirine girmiş, tshirtle vs vs.

İllaki uluslararası fuarlarda diğer sitelerin editörleriyle tanışıyorsunuzdur ve bilinçaltında onların da bu tarz giyindiğini düşünüyorsunuzdur. (Steve Jobs bile kazak ve eski bir kotla sunum yaptıktan sonra..)

Uyarımın sebebi şundandır: Millet pijamayla video çekse bile siz üzerine +1 koyun, bari siz farklılık yaratın. Hem izleyiciler gözünde takdir toplayın, hemde firmalar gözünde. Kimse yapmıyor diye düşünmek kolaya kaçmaktır.

Firma temsilcileri kendi aralarında konuşurken "Arayın şu forumcu oğlanları da gelsinler" demesinler. "Erdi Bey'i de haberdar edelim" desinler. Bak ne güzel geliyor kulağa Erdi Bey falan (Erdiciğim demek yerine).

(Şu yoruma + basın da arkadaşların dikkatini çeksin artık, bir zahmet Erdi de cevap yazsın, düşüncesini merak ediyorum)
Saygılar, umarım yapıcı eleştiriyi kabul edersiniz.

Merhaba,

Kıyafet konusunda yanlış kişiyi eleştirdiğini düşünüyorum.

Örnek - 1: Bu videodaki aynı kişi ile daha önce yaptığım ve takım elbise giydiğim röportaj;
donanimhaber.com/...

Örnek - 2: Aynı kişi ile gerçekleştirdiğim ve gömlekli olduğum bir başka örnek;
donanimhaber.com/...

Giyim kuşam konusunda asgari bir standardın olması gerektiği taraftarıyım ben de. Şahsım adına da buna her daim özen gösteririm. Ama unutulmaması gereken bir nokta var, bazen bazı etkinliklere son dakika karar verilebiliyor veya başka nedenlerden ötürü aynı gün bir başka yerden toplantıya katılım sağlanması söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla burada en nihayetinde birinci öncelik içeriğin kendisi olmalı, daha sonrasında kozmetik kaygılara dikkat edilmeli. Diğer taraftan editör de benzer şekilde izleyicisinin karşısına aynı hassasiyetle çıkıyor olmalı, benzer kaygıları gütmeli.

Düşünceleriniz yerinde olmakla birlikte ben şahsen yazdığınız cevabın büyük bir kısmının içerikle, son paragrafın ise bu tür yorumlarla olmasını arzu ederim. Belli bir standardın korunması kaydıyla amaç şekilcilik olmamalı, bilginin aktarımına köprü sağlamak esas hedef olarak videolarda ön plana çıkmalı.

Teşekkür ederim.
XagdasErdi'nin kıyafeti aynı olduğu için çok belli, önceki Samsung videosu ile aynı gün çekilmiş bir videoçBu se...
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akmac 5 yıl
Normalde böyle yargılarım yoktur ama i8910 faciasından sonra Samsung'u hiçbir alanda tercih etmedim, markadan soğudum. Fotoğraf makinelerinde de gördüğüm kadarıyla resmen Sony'i taklit etmeye çalışıyorlar.
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titanichay 5 yıl
yazdıklarınızı okuyanda samsung fotoğraf çekmiyor sanar
teknosa vatan ve benzeri satış yerlerine gidip kıyaslarsanız
400-600 tl kompakt cihazlarin cokta farkli olmadigini gorursunuz
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karabela0 5 yıl
videoyu sonuna kadar hayretler içinde dinledim ve güldüm sebebine gelince aynasız pazarında lider olduğunu söyleyen bir firma yöneticisi :D

2012-2013 de zaten aynasız pazarı okadar satan bir pazar değildi bunu şuna benzettim

x mağzasında 1000 adet dslr satılıyor bunu canon nikon pentax vb. markalar arasında pay ediyor
x mağzasında 10 adet aynasız satılıyor 4adet samsung 3adet sony 2adet fuji 1adet olympus pay ediyor
nx serisini ise yanında gidiş dönüş ıuçak bileti hediye ediyorlar (masraflar müşteriye ait)+ hafıza kartı+çanta+ücretsiz eğitim+photoshop programı hediye ediyolar
müşteri tarafında aslında bu hediyeler iyi bir yaklaşım ama o cihazların okadar fiyat ederi olmadığınıda vurgulamak isterim
burdanda anlaşılan konu var
. 1. si samsung bu hediyelerle müşterilerini memnun etmeye çalışıyor ve marka bilinirliğini arttırmaya çalışıyor ?
2. si fiyat politikasının altında kalan kaliteyi hediyelerle örtmeye çalışıyolar?
cvp ı içinizden okuyanlar versin
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Fujifilm Türkiye Mrk. 5 yıl
Sayın Cenk Güler fotoğraf sektöründe liderlikten bahsediyor, ancak GfK verileri Samsung un 4.marka olduğunu tespit ediyor. Diğer markalara biraz ayıp olmuş sanki
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DH Misafiri 5 yıl
samsung mu lider bu pazarda bence sonuncu dur fotograf deyince akla gen firmalar belli samsung bu pazarda cok yol alması lazım canon nikon varken ...
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Muhittin Abi 5 yıl
Samsung fotoğraf makinelerinde pazar lideriyse bu pazar Türkiye pazarı değildir herhalde. oldukça geniş çevremde sadece bir kişide samsung fotoğraf makinesi var - o da çocuğuna almış - "zaten bozar benim velet bunu" diye..diğerleri nikon, canon, fuji ve sony kullanıyor.
dürüst olmak müşterinize güven verir bay samsung, bunu unutmayın.
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DH Misafiri 5 yıl
samsung mu lider bu pazarda bence sonuncu dur fotograf deyince akla gen firmalar belli samsung bu pazarda cok yol alması lazım canon nikon varken ...
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popturceyn 5 yıl
Gercekten alan var mi cevrenizde samsung aynasiz?bana ilginc geliyor fiyatlarida sacma..aynasizda olympus,panasonic,sony varken samsung almak ilginc...
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DH Misafiri 5 yıl
Bi önce resim ve fotoğraf arasındaki farkı öğrensinler sonra makine üretsinler...
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whitewalker 5 yıl
Bir yanda fotoğraf makinesi ve lens konusunda uzmanlaşmış yılların Japon, Alman markaları var. Diğer tarafta ben her şeyi üretip satacağım diyen Samsung.
Samsung'un böyle her alana girelim ürün satalım zihniyetinden çıkıp önce mevcut ürünlerinin kalitesini yükseltmesi ve satış sonrası hizmetlerine ciddi şekilde çeki düzen vermesi gerek bence. İnternette herkes en kötü servis hizmetinin ve müşteri hizmetlerinin Samsung'ta olduğunu yazıyor. Benzer bir durum benim de başıma geldi. Aylardır evde kullanılmayan 11 aylık çamaşır makinemi Samsung servisi zahmet edip tamir etmedi. Servis- Samsung çağrı merkezi derken 15-20 tane görüşme yaptım tık yok. Şimdi buna "Samsung servis hizmeti vermiyor sana kötü servis denk gelmiş" demeyin sakın. Ben müşteri olarak servisin kim olduğunu anlamam, aldığım hizmete bakarım. Bunu da sorumlusu distribütör firmadır.
Bir firma dünyanın en iyi ürününü de satsa satış sonrası destek düzgün değilse tercih edilmemelidir. Servisi ve satış sonrası hizmeti bu kadar sabıkalı bir firmadan fotoğraf makinesi, lens gibi hassas şeyleri alacak kadar intihara meyilli değilim ben. Alana hayırlı olsun, ürünü bozulup Samsung servislerine düşmesin inşallah.
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DaRKFoRCeS 5 yıl
nasıl bir liderlikse bu birde s4 zoom makine birşeye benzemiyor.
fotoğrafların çoğu profesyonelden çok anlık çekimler paylaşıyor.
resim güzel çıksın yeterli hesabı.
rakiplerinin burada örnek alması gereken eğitim ve tanıtımlarıdır bu firmanın
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emre350z 5 yıl
sony, nikon ve canon varken gidip bunu alacak kadar süperzekalı! değilim.
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