Samsung ile fotoğraf makineleri üzerine: Yeni modeller, teknolojiler ve Türkiye faaliyetleri

Samsung Türkiye Dijital Görüntüleme Satış ve Pazarlama Müdürü Cenk Güler ile fotoğraf makineleri üzerine konuştuk. Samsung'un Android işletim sistemli yeni fotoğraf makinesi Galaxy NX gibi yeni modelleri, yeni teknolojileri, pazardaki güncel eğilim ve akımlar ile Güney Koreli üreticiden tam kare fotoğraf makinesi gelecek mi gibi poopüler soruları konuştuk. Merak edilen tüm detaylar videomuzda.

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