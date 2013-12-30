Samsung ile fotoğraf makineleri üzerine: Yeni modeller, teknolojiler ve Türkiye faaliyetleri

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Samsung Türkiye Dijital Görüntüleme Satış ve Pazarlama Müdürü Cenk Güler ile fotoğraf makineleri üzerine konuştuk. Samsung'un Android işletim sistemli yeni fotoğraf makinesi Galaxy NX gibi yeni modelleri, yeni teknolojileri, pazardaki güncel eğilim ve akımlar ile Güney Koreli üreticiden tam kare fotoğraf makinesi gelecek mi gibi poopüler soruları konuştuk. Merak edilen tüm detaylar videomuzda.
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Merhaba,
Kıyafet konusunda yanlış kişiyi eleştirdiğini düşünüyorum.
Örnek - 1: Bu videodaki aynı kişi ile daha önce yaptığım ve takım elbise giydiğim röportaj;
donanimhaber.com/...
Örnek - 2: Aynı kişi ile gerçekleştirdiğim ve gömlekli olduğum bir başka örnek;
donanimhaber.com/...
Giyim kuşam konusunda asgari bir standardın olması gerektiği taraftarıyım ben de. Şahsım adına da buna her daim özen gösteririm. Ama unutulmaması gereken bir nokta var, bazen bazı etkinliklere son dakika karar verilebiliyor veya başka nedenlerden ötürü aynı gün bir başka yerden toplantıya katılım sağlanması söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla burada en nihayetinde birinci öncelik içeriğin kendisi olmalı, daha sonrasında kozmetik kaygılara dikkat edilmeli. Diğer taraftan editör de benzer şekilde izleyicisinin karşısına aynı hassasiyetle çıkıyor olmalı, benzer kaygıları gütmeli.
Düşünceleriniz yerinde olmakla birlikte ben şahsen yazdığınız cevabın büyük bir kısmının içerikle, son paragrafın ise bu tür yorumlarla olmasını arzu ederim. Belli bir standardın korunması kaydıyla amaç şekilcilik olmamalı, bilginin aktarımına köprü sağlamak esas hedef olarak videolarda ön plana çıkmalı.
Teşekkür ederim.