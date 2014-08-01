"Samsung tekrar Apple'ın tedarikçi listesine giriyor"









Bir dönem iOS cihazlarının pek çok bileşenine ima atan Samsung, patent davalarının başlaması sonrasında sadece A serisi yongasetlerini üreten bir dökümcü haline gelmişti. Apple'ın tamamiyle Samsung'dan kopmak istemesi iddialarının sonrasında herşeyin eski haline döneceğine dair iddialar gündeme gelmeye başladı.





Güney Kore'den gelen bilglere göre Samsung, yeni nesil iPhone modellerinin RAM ihtiyacının büyük bir miktarını karşılamaya başlayacak. Bunun en büyük sebebi ise SK Hynix ve Elpida'nın üretimi artırmaması.





Bu iki firma iPhone 6 için belirli miktarda RAM üretimi yapıyor. Apple ise yeni cihazların büyük talep göreceği ihtimaline karşılık RAM üretiminin artırılmasını istiyor. Ancak Apple'ın düşük ve tatmin etmeyen birim fiyatı nedeniyle ikili RAM üretimini artırmak istemiyor. Apple da bu yüzden Samsung'un kapısını çalmış durumda.





Samsung halen RAM bellek üretiminde lider firmalar arasında yer alıyor ve hem enerji tüketimi hem de performans anlamında başarılı ürünleri bulunuyor. Samsung'un hangi iPhone modelinin RAM tedariğini yapacağı ise bilinmiyor.

http://www.phonearena.com/news/Samsung-allegedly-back-in-Apples-supplier-list-tipped-to-provide-RAM-for-the-iPhone-6_id59674