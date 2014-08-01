Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

"Samsung tekrar Apple'ın tedarikçi listesine giriyor"

4 yıl
11
1
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık


Bir dönem iOS cihazlarının pek çok bileşenine ima atan Samsung, patent davalarının başlaması sonrasında sadece A serisi yongasetlerini üreten bir dökümcü haline gelmişti. Apple'ın tamamiyle Samsung'dan kopmak istemesi iddialarının sonrasında herşeyin eski haline döneceğine dair iddialar gündeme gelmeye başladı.

Güney Kore'den gelen bilglere göre Samsung, yeni nesil iPhone modellerinin RAM ihtiyacının büyük bir miktarını karşılamaya başlayacak. Bunun en büyük sebebi ise SK Hynix ve Elpida'nın üretimi artırmaması.

Bu iki firma iPhone 6 için belirli miktarda RAM üretimi yapıyor. Apple ise yeni cihazların büyük talep göreceği ihtimaline karşılık RAM üretiminin artırılmasını istiyor. Ancak Apple'ın düşük ve tatmin etmeyen birim fiyatı nedeniyle ikili RAM üretimini artırmak istemiyor. Apple da bu yüzden Samsung'un kapısını çalmış durumda. 

Samsung halen RAM bellek üretiminde lider firmalar arasında yer alıyor ve hem enerji tüketimi hem de performans anlamında başarılı ürünleri bulunuyor. Samsung'un hangi iPhone modelinin RAM tedariğini yapacağı ise bilinmiyor.  

http://www.phonearena.com/news/Samsung-allegedly-back-in-Apples-supplier-list-tipped-to-provide-RAM-for-the-iPhone-6_id59674 Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl EVOBT RS6 Slim video inceleme "Uygun fiyatlı akıllı telefon alternatifleri çoğalıyor" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
ARAMIZDA SNİPER VAR
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim