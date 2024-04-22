Tam Boyutta Gör iPhone 16 serisindeki fiziksel güç ve ses tuşlarının yerini kapasitif tuşlar alabilir. Advanced Semiconductor Engineering (ASE) şirketinin, yakında çıkacak iPhone 16 serisi için iki SiP (paket içinde sistem) modülü tedarik etmek üzere Apple'dan özel bir sipariş kazandığı bildirildi. Bu çipler, gelecek telefonlarda ses ve güç düğmelerinin yerini alarak ekstra işlevsellik sağlayan dokunmatik kapasitif düğmelere güç verecek.

Apple fiziksel tuşları terk edebilir

Daha önceki haberlere göre iPhone 16 serisinde Capture button isminde kapasitif bir düğme olacağı belirtiliyordu. Ses ve güç tuşlarının ise eskisi gibi fiziksel olacağı bildiriliyordu. Ancak son gelen haber, Apple'ın fiziksel tuşları terk edeceğini öngörüyor.

Yüklü miktarda sipariş alan ASE'nin bu yılın üçüncü çeyreğinde siparişleri yetiştirebilmek için üretim hacmini genişletmeye çalıştığı bildiriliyor.

Samsung Galaxy S24 FE beklenenden geç çıkabilir 7 sa. önce eklendi

Taptic Engine motoruyla beraber çalışacak tuşların başka ne tür işlevlere sahip olacağı bilinmiyor. Apple'ın fiziksel tuşlardan kurtulmak istediği bir süredir biliniyor. Daha önce iPhone 7 ile beraber fiziksel Home tuşu yerine Taptic Engine ile dokunsal geri bildirim veren dokunmatik tuşa geçen şirket, görünüşe göre ses ve güç tuşlarında da aynı geçişi yapmaya hazırlanıyor. Bu geçişin bütün iPhone 16 modellerinde mi yoksa sadece Pro modellerinde mi gerçekleşeceği henüz bilinmiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

Apple, iPhone 16 ile beraber fiziksel tuşları terkedebilir