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    Anlık Bildirim

    Apple, ürünlerinde "kanlı mineral" kullanmakla suçlanıyor

    Kongo, Apple'ı ürünlerinde yasadışı madencilik yoluyla elde edilen mineralleri kullanmakla suçladı. Yetkililere göre bu madenler milislerin ve terörist grupların finanse edilmesini sağlıyor.
    Apple, ürünlerinde 'kanlı mineral' kullanmakla suçlanıyor Tam Boyutta Gör
    Demokratik Kongo Cumhuriyeti (DKC), Apple'ı ürünlerinde "yasadışı olarak işletilen madenlerden çıkarılmış mineralleri" kullanmakla suçluyor. Dünyanın en büyük kobalt üreticisi ve aynı zamanda önemli bir hammadde tedarikçisi olan ülkeye göre Apple, insan haklarının ihlal edildiği Kongo madenlerinden elde edilen mineralleri kullanıyor.

    Demokratik Kongo Cumhuriyeti tarafından görevlendirilen avukatlar muhtemel yasal süreçten önceki resmi uyarılarında "Bu madenler yasadışı yollardan çıkarıldıktan sonra Ruanda'ya kaçırılıyor ve burada küresel tedarik zincirlerine entegre ediliyor" ifadelerine yer verdi. Resmi uyarı Apple'ın iki Fransız iştirakinin yanı sıra ABD'deki ana şirkete de gönderildi.

    Apple, ürünlerinde 'kanlı mineral' kullanmakla suçlanıyor Tam Boyutta Gör
    DKC'nin iddialarına göre Apple'ın tedarik zincirinde kullanılan "kanlı mineral" olarak da adlandırılan bu madenler, silahlı gruplar tarafından kontrol edilen bölgelerden çıkarılıyor. Bu durum, milislerin ve terörist grupların finansmanına katkıda bulunarak bölgedeki çatışmaları ve istikrarsızlığı körüklüyor. Söz konusu madenlerde sivillerin ve çocukların şiddet kullanılarak zorla çalıştırıldıklarına yönelik bilgiler de var.

    Apple'a üç hafta süre verildi

    Demokratik Kongo Cumhuriyeti avukatları kalay, tungsten, tantal ve altın gibi elektronik cihazlarda kullanılan önemli hammaddelerin yasadışı yollarla ticaretinin, Kongo'daki milislerin ve terör gruplarının finanse edilmesinde önemli bir rol oynadığını söylüyor. Bununla birlikte Apple ürünlerinin "Kongo halkının kanıyla lekelendiğini" ve şirketin bu konuda acil adımlar atması gerektiğini savunuyor.

    Apple, ürünlerinde 'kanlı mineral' kullanmakla suçlanıyor Tam Boyutta Gör
    Apple, Aralık 2023'te tedarikçileri ve rafinerileri ile silahlı gruplar arasında herhangi bir bağlantı bulamadığını savunan bir rapor yayınlamıştı. Ancak avukatlar şirketin bu raporunun somut ve doğrulanabilir kanıtlara dayanmadığı görüşünde. DKC'nin resmi bildirisinde Apple'ın ürünlerinde kullandığı 3TG mineralleri ile ilgili soruları "üç hafta içinde" yanıtlanması isteniyor. Bu sürenin dolması halinde ne gibi hukuki adımlar atılacağını hep birlikte göreceğiz.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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