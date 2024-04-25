Apple, ürünlerinde "kanlı mineral" kullanmakla suçlanıyor

Demokratik Kongo Cumhuriyeti tarafından görevlendirilen avukatlar muhtemel yasal süreçten önceki resmi uyarılarında "Bu madenler yasadışı yollardan çıkarıldıktan sonra Ruanda'ya kaçırılıyor ve burada küresel tedarik zincirlerine entegre ediliyor" ifadelerine yer verdi. Resmi uyarı Apple'ın iki Fransız iştirakinin yanı sıra ABD'deki ana şirkete de gönderildi.
Apple'a üç hafta süre verildi
Demokratik Kongo Cumhuriyeti avukatları kalay, tungsten, tantal ve altın gibi elektronik cihazlarda kullanılan önemli hammaddelerin yasadışı yollarla ticaretinin, Kongo'daki milislerin ve terör gruplarının finanse edilmesinde önemli bir rol oynadığını söylüyor. Bununla birlikte Apple ürünlerinin "Kongo halkının kanıyla lekelendiğini" ve şirketin bu konuda acil adımlar atması gerektiğini savunuyor.
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.