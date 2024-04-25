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    Anlık Bildirim

    iPhone'lar için iOS 18 güncellemesi ne zaman çıkacak? İşte beklenen iOS 18 çıkış tarihi

    Apple, 10 Haziran'da başlayacak WWDC 2024 etkinliğinde iPhone'lar için iOS 18 güncellemesi dahil yeni yazılımlarını tanıtacak. Peki, iOS son sürüm ne zaman çıkacak?
    iphone ios 18 güncellemesi Tam Boyutta Gör
    iOS son sürümünün cihaz içi yapay zeka, Siri’nin yenilenmiş sürümü, Mesajlar, Apple Müzik, iWork ve diğer uygulamalarla akıllı entegrasyon dahil büyük yapay zeka geliştirmeleri içermesi bekleniyor. Ayrıca RCS desteği, ana ekran için yeni özelleştirme seçeneği gelecek. 10 Haziran’da başlayacak WWDC 2024 etkinliğinde iOS 18 ile gelen tüm yenilikleri öğreneceğiz. iOS 18’i önceden deneyimlemek isteyenler için Apple, etkinlikten hemen sonra iOS 18’in ilk betasını sunacak. iOS 18 dev beta & public beta ne zaman bekleniyor? Herkese açık iOS 18 final sürümü ne zaman yayınlanacak görelim.

    iOS 18 ne zaman çıkacak?

    ios 18 güncellemesi beklenen çıkış tarihi Tam Boyutta Gör
    Apple'ın iOS 18 geliştirici betasını 10 Haziran’da yayınlaması bekleniyor. iOS 18 public beta sürümün Haziran sonu Temmuz ortası gibi yayınlanması bekleniyor. Beta sürümleri yüklemek istemeyen kullanıcıların Eylül ayına kadar beklemesi gerekecek. Muhtemelen iOS 18, Eylül sonuna doğru çıkacak.

    iOS 18 çıkış tarihi (beklenen)

    Apple’ın Eylül ortası veya sonu gibi iOS 18’i yayınlaması bekleniyor. iPhone 16 etkinliği 9 - 17 Eylül arasında düzenlenirse, iOS 18 güncellemesi 16 - 23 Eylül arasında çıkabilir.

    • iOS 17: 18 Eylül 2023 (iPhone 15 etkinliği 12 Eylül’de)
    • iOS 16: 16 Eylül 2022 (iPhone 14 etkinliği 7 Eylül’de)
    • iOS 15: 20 Eylül 2021 (iPhone 13 etkinliği 14 Eylül’de)
    • iOS 14: 16 Eylül 2020 (iPhone 12 etkinliği 15 Eylül’de)
    • iOS 13: 19 Eylül 2019 (iPhone 11 etkinliği 10 Eylül’de)

    iOS 18 geliştirici beta çıkış tarihi

    Apple, her büyük iOS güncellemesinin ilk geliştirici beta sürümünü WWDC etkinliğiyle aynı günde yayınladı. Sürpriz olmazsa, iOS 18 developer beta sürümü bu yıl 10 Haziran’da çıkacak.

    • iOS 18 developer beta: 10 Haziran
    • iOS 17 developer beta: 5 Haziran
    • iOS 16 developer beta: 6 Haziran
    • iOS 15 developer beta: 7 Haziran
    • iOS 14 developer beta: 22 Haziran (pandemi nedeniyle gecikme)
    • iOS 13 developer beta: 3 Haziran

    iOS 18 public beta çıkış tarihi (beklenen)

    Apple, iOS public beta sürümü genelde Haziran ayında ilk geliştirici betasının yayınlanmasından 4 - 5 hafta sonra sunuyor. iOS 18 public beta sürümünün Haziran sonu - Temmuz başı arasında yayınlanması bekleniyor.

    • iOS 17 public beta: 12 Temmuz 2023
    • iOS 16 public beta: 11 Temmuz 2022
    • iOS 15 public beta: 30 Haziran 2021
    • iOS 14 public beta: 9 Temmuz 2020
    • iOS 13 public beta: 24 Haziran 2019

    Apple, iOS 16.4 sürümünden beri kullanıcıların yeni iOS betaları doğrudan iPhone Ayarları içinden yüklemelerine izin veriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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