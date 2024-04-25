iPhone'lar için iOS 18 güncellemesi ne zaman çıkacak? İşte beklenen iOS 18 çıkış tarihi

- iOS 18 ne zaman çıkacak?
- iOS 18 çıkış tarihi (beklenen)
- iOS 18 geliştirici beta çıkış tarihi
- iOS 18 public beta çıkış tarihi (beklenen)
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iOS 18 ne zaman çıkacak?
iOS 18 çıkış tarihi (beklenen)
Apple’ın Eylül ortası veya sonu gibi iOS 18’i yayınlaması bekleniyor. iPhone 16 etkinliği 9 - 17 Eylül arasında düzenlenirse, iOS 18 güncellemesi 16 - 23 Eylül arasında çıkabilir.
- iOS 17: 18 Eylül 2023 (iPhone 15 etkinliği 12 Eylül’de)
- iOS 16: 16 Eylül 2022 (iPhone 14 etkinliği 7 Eylül’de)
- iOS 15: 20 Eylül 2021 (iPhone 13 etkinliği 14 Eylül’de)
- iOS 14: 16 Eylül 2020 (iPhone 12 etkinliği 15 Eylül’de)
- iOS 13: 19 Eylül 2019 (iPhone 11 etkinliği 10 Eylül’de)
iOS 18 geliştirici beta çıkış tarihi
Apple, her büyük iOS güncellemesinin ilk geliştirici beta sürümünü WWDC etkinliğiyle aynı günde yayınladı. Sürpriz olmazsa, iOS 18 developer beta sürümü bu yıl 10 Haziran’da çıkacak.
- iOS 18 developer beta: 10 Haziran
- iOS 17 developer beta: 5 Haziran
- iOS 16 developer beta: 6 Haziran
- iOS 15 developer beta: 7 Haziran
- iOS 14 developer beta: 22 Haziran (pandemi nedeniyle gecikme)
- iOS 13 developer beta: 3 Haziran
iOS 18 public beta çıkış tarihi (beklenen)
Apple, iOS public beta sürümü genelde Haziran ayında ilk geliştirici betasının yayınlanmasından 4 - 5 hafta sonra sunuyor. iOS 18 public beta sürümünün Haziran sonu - Temmuz başı arasında yayınlanması bekleniyor.
- iOS 17 public beta: 12 Temmuz 2023
- iOS 16 public beta: 11 Temmuz 2022
- iOS 15 public beta: 30 Haziran 2021
- iOS 14 public beta: 9 Temmuz 2020
- iOS 13 public beta: 24 Haziran 2019
Apple, iOS 16.4 sürümünden beri kullanıcıların yeni iOS betaları doğrudan iPhone Ayarları içinden yüklemelerine izin veriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.