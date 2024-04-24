Apple sunucular için yonga geliştiriyor

Tam Boyutta Gör Yıllarca mobil dünyada fırtına estirdikten sonra masa üstü işlemci dünyasına giriş yapan Apple, bugüne kadar verimlilik ve akıcılık konusunda rakipsiz tasarımlar geliştirdi. Şimdi ise yapay zekâ sunucularına yönelik olarak yeni bir işlemci tasarladığı iddia ediliyor.

Apple sunucu işlemcisi

Kaynaklar en erken 2025 ortalarında kullanıma sunulacak olan sunucu işlemcisinin TSMC tarafından gelişmiş 3nm sürecinde üretileceği belirtiliyor. Bu süreç Apple A18 Bionic Pro işlemcisinde de kullanılıyor. Henüz bu işlemcinin hangi isimlendirme ile geleceği bilinmiyor.

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Peki Apple sunucu pazarına mı giriyor? Elbette hayır. Firmanın kendi ekosistemi için yapay zekâ odaklı sunucu sistemleri hazırlayacağı iddia ediliyor. iOS 18 ile birlikte iPhone modelleri yapay zekâ işlemlerini cihaz üzerinde gerçekleştirecek ancak Apple bu desteği sunmadığı cihazlar ve diğer ekosistem yükleri için bu sunucuları kullanacak.

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