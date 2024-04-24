Apple sunucular için yonga geliştiriyor

Apple sunucu işlemcisi
Kaynaklar en erken 2025 ortalarında kullanıma sunulacak olan sunucu işlemcisinin TSMC tarafından gelişmiş 3nm sürecinde üretileceği belirtiliyor. Bu süreç Apple A18 Bionic Pro işlemcisinde de kullanılıyor. Henüz bu işlemcinin hangi isimlendirme ile geleceği bilinmiyor.
Peki Apple sunucu pazarına mı giriyor? Elbette hayır. Firmanın kendi ekosistemi için yapay zekâ odaklı sunucu sistemleri hazırlayacağı iddia ediliyor. iOS 18 ile birlikte iPhone modelleri yapay zekâ işlemlerini cihaz üzerinde gerçekleştirecek ancak Apple bu desteği sunmadığı cihazlar ve diğer ekosistem yükleri için bu sunucuları kullanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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şampiyon GS
30 yıldır aynı şey her haberde, güncellemeyecekseniz özelliği kaldırın bence.
Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu