Pavel Durov'dan, Telegram'ın Çin App Store'dan kaldırılmasına tepki

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz hafta Çin, WhatsApp ve Threads'in ardından popüler mesajlaşma uygulaması Telegram'ı da yasakladı. Apple da gecikmeden bu uygulamaları App Store'dan kaldırdı. şirketin kurucusu Pavel Durov ise Apple'ın bu hamlesini eleştirdi.

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Pavel Durov, resmi Telegram kanalında, mesajlaşma uygulamasının Çin'deki App Store'dan kaldırılmasıyla ilgili görüşlerini paylaştı. Platformun kurucusuna göre, "akıllı Çinliler" Android ve VPN kullanarak kısıtlamaları aştığı için Telegram ülkede en çok indirilen uygulama olmaya devam ediyor. Aynı durum Apple'ın popülerliği ve yakın geleceği için söylenemez.

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Uzun vadede Apple'a zarar verecek

Pavel Durov'un da vurguladığı gibi, Apple'ın Telegram'ı Çin App Store'dan kaldırması, şirkete pek de fayda sağlamıyor gibi görünüyor. Aksine, bu hamle kullanıcıları iPhone'lardan Android cihazlara yönelmeye itiyor. Durov'a göre Apple, Telegram'ı Çin App Store'dan kaldırarak bir kez daha kendine zarar verdi ve bu hamle, iPhone'un Çin pazarındaki payınının hızla düşmesine neden olacak.

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