Etkinleştirilen iPhone'ların sayısı düşüyor: Kullanıcılar yeni modele geçmiyor!

iPhone aktivasyonları yavaş yavaş düşüyor
Apple’ın şu anda aktivasyon pazar payının üçte ikisini elinde bulunduran Android akıllı telefon üreticilerinin zorlu rekabetiyle karşı karşıya olduğu açık. Ancak Google’ın mobil işletim sistemini çalıştıran birçok cihazın iPhone’lara kıyasla oldukça uygun fiyatlı olması iPhone aktivasyonlarının azalmasının birkaç nedeninden biri. Akıllı telefonların fiyatları arttıkça dayanıklılıkları da artıyor. Bu, başka bir neden ama en önemlisi kullanıcıların uzun süredir iPhone’larda yeni modele geçiş için geçerli bir neden bulamaması. Apple, iPhone’lara özellik olarak uzun süredir yeni bir şey katmıyor. Kullanıcılar, bir sonraki modeli beklemeyi tercih ediyor.
CIRP’ın son raporu gösteriyor ki, Amerika’da satılan üç yeni akıllı telefon ikisi Android cihaz. Apple, 2017’den bu yana bu kadar düşük rakamlar görmedi. Bu arada iPhone 16 serisinde büyük bir tasarım değişikliği beklenmiyor. Kamera uygulamasına erişimi kolaylaştıran yeni bir düğme (capture button olarak adlandırılıyor), düz modeller için dikey kamera düzeni dışında tasarımsal bir farklılık olmayacak.Kaynakça https://wccftech.com/iphone-activation-percentage-lowest-in-years/ https://cirpapple.substack.com/p/iphone-us-smartphone-sales-share Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.