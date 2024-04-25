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    Etkinleştirilen iPhone'ların sayısı düşüyor: Kullanıcılar yeni modele geçmiyor!

    CIRP'ın yeni raporuna göre, iPhone aktivasyon yüzdesi son yılların en düşük seviyesine ulaştı. Artan iPhone fiyatları ve başka faktörler nedeniyle yeni modele geçiş azaldı.
    iphone aktivasyon sayısında düşüş Tam Boyutta Gör
    Apple’ın Amerika’da iPhone etkinleştirme sayısına ilişkin pazar payı büyük ölçüde düştü. iPhone aktivasyon sayısı yüzde %33 oranına düşerek son yılların en düşük seviyesine geldi. Son dört çeyreğe ait veriler CIRP tarafından sağlandı.

    iPhone aktivasyonları yavaş yavaş düşüyor

    Apple’ın şu anda aktivasyon pazar payının üçte ikisini elinde bulunduran Android akıllı telefon üreticilerinin zorlu rekabetiyle karşı karşıya olduğu açık. Ancak Google’ın mobil işletim sistemini çalıştıran birçok cihazın iPhone’lara kıyasla oldukça uygun fiyatlı olması iPhone aktivasyonlarının azalmasının birkaç nedeninden biri. Akıllı telefonların fiyatları arttıkça dayanıklılıkları da artıyor. Bu, başka bir neden ama en önemlisi kullanıcıların uzun süredir iPhone’larda yeni modele geçiş için geçerli bir neden bulamaması. Apple, iPhone’lara özellik olarak uzun süredir yeni bir şey katmıyor. Kullanıcılar, bir sonraki modeli beklemeyi tercih ediyor.

    CIRP’ın son raporu gösteriyor ki, Amerika’da satılan üç yeni akıllı telefon ikisi Android cihaz. Apple, 2017’den bu yana bu kadar düşük rakamlar görmedi. Bu arada iPhone 16 serisinde büyük bir tasarım değişikliği beklenmiyor. Kamera uygulamasına erişimi kolaylaştıran yeni bir düğme (capture button olarak adlandırılıyor), düz modeller için dikey kamera düzeni dışında tasarımsal bir farklılık olmayacak.

    Kaynakça https://wccftech.com/iphone-activation-percentage-lowest-in-years/ https://cirpapple.substack.com/p/iphone-us-smartphone-sales-share
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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