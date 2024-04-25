Etkinleştirilen iPhone'ların sayısı düşüyor: Kullanıcılar yeni modele geçmiyor!

Tam Boyutta Gör Apple’ın Amerika’da iPhone etkinleştirme sayısına ilişkin pazar payı büyük ölçüde düştü. iPhone aktivasyon sayısı yüzde %33 oranına düşerek son yılların en düşük seviyesine geldi. Son dört çeyreğe ait veriler CIRP tarafından sağlandı.

2023'te üst seviye telefon satışları arttı, Apple'ın payı düştü 3 ay önce eklendi

iPhone aktivasyonları yavaş yavaş düşüyor

Apple’ın şu anda aktivasyon pazar payının üçte ikisini elinde bulunduran Android akıllı telefon üreticilerinin zorlu rekabetiyle karşı karşıya olduğu açık. Ancak Google’ın mobil işletim sistemini çalıştıran birçok cihazın iPhone’lara kıyasla oldukça uygun fiyatlı olması iPhone aktivasyonlarının azalmasının birkaç nedeninden biri. Akıllı telefonların fiyatları arttıkça dayanıklılıkları da artıyor. Bu, başka bir neden ama en önemlisi kullanıcıların uzun süredir iPhone’larda yeni modele geçiş için geçerli bir neden bulamaması. Apple, iPhone’lara özellik olarak uzun süredir yeni bir şey katmıyor. Kullanıcılar, bir sonraki modeli beklemeyi tercih ediyor.

CIRP’ın son raporu gösteriyor ki, Amerika’da satılan üç yeni akıllı telefon ikisi Android cihaz. Apple, 2017’den bu yana bu kadar düşük rakamlar görmedi. Bu arada iPhone 16 serisinde büyük bir tasarım değişikliği beklenmiyor. Kamera uygulamasına erişimi kolaylaştıran yeni bir düğme (capture button olarak adlandırılıyor), düz modeller için dikey kamera düzeni dışında tasarımsal bir farklılık olmayacak.

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iPhone aktivasyon sayısında düşüş: Yeni modele geçiş azaldı!