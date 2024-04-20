PlayStation oyunlarını iOS'a getiren emülatör yakında yayınlanacak

Tam Boyutta Gör Apple, retro oyun emülatörlerinin App Store’da yayınlanmasına izin veren App Store yönergelerini hafiflettikten kısa bir süre sonra App Store’da birbiri ardına emülatör görmeye başladık. Yakında da PlayStation oyunlarını iPhone ve iPad’de oynatacak emülatör “Provenance” geliyor.

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Provenance, AltStore ve başka App Store dışı platformlardan zaten indirilebilen oyun emülatörü. Şu anda App Store'da mevcut olan Delta’ya benzer şekilde, NES, SNES, Game Boy, Nintendo 64 ve DS gibi Nintendo’nun klasik konsollarının çoğunu oynatabiliyor. Ancak Atari, Sega ve PlayStation oyunlarıyla da çalışıyor.

İlk kez PlayStation oyunlarını iOS’ta doğrudan çalıştıracak emülatörün yakında yayınlanması bekleniyor. Apple, artık oyun emülatörlerine izin veriyor olsa da başka birçok kuralı olduğundan geliştiriciler App Store incelemesine sunmadan önce yeni kuralların araştırılması ve buna göre bazı iyileştirmelerin yapılması gerektiğini söylüyor.

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PlayStation oyunlarını iOS'a getiren emülatör yolda